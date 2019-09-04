ماشود سالي.. «وش السعد» على المصري في الكونفيدرالية

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

ماشود سالي

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.

الحكم ماشود سالي، سبق له إدارة مباراة المصري البورسعيدي وضيفه الزامبي جرين بافالوز، والتي انتهت بفوز المصري برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ32 من النسخة الخامسة عشر للبطولة ذاتها والتي أقيمت على استاد المصري في العاشر من فبراير من العام 2018. وقرر مجلس المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف محمد الخولي نائب

الحكم ماشود سالي، سبق له إدارة مباراة المصري البورسعيدي وضيفه الزامبي جرين بافالوز، والتي انتهت بفوز المصري برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ32 من النسخة الخامسة عشر للبطولة ذاتها والتي أقيمت على استاد المصري في العاشر من فبراير من العام 2018.



وقرر مجلس المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف محمد الخولي نائب المجلس، برئاسة البعثة إلى زنجبار، ومن المقرر أن تغادر بعثة المصري، القاهرة في الساعات الأولى لفجر الأربعاء.



وبدأ الخولي، اتصالاته بالسفارة المصرية بتنزانيا وعلى رأسها السفير محمد أبو الوفا للتنسيق معه بشأن كل رحلة الفريق بزنجبار.



وأبرم المصري عددًا من الصفقات أبرزها الدولي الليبي مفتاح طقطق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما ضم محمد خالد "شيكا" لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي فاركو، بجانب بهاء مجدي وعماد فتحي من نادي الزمالك.

