رياضة

شوبير يتحدث عن شخصية فايلر القوية في تدريبات الأهلي

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
فايلر
فايلر
تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تعاقدت معه القلعة الحمراء خلفًا لمارتن لاسارتي، وقال شوبير إنه حضر تدريب الفريق الأحمر أمس الثلاثاء، تحت قيادة المدير الفني السويسري، موضحًا أن لديه شخصية قوية وحازمة وكذلك لدى المساعدين الموجودين معه بالجهاز الفني، وكشف شوبير أن المدرب الجديد نجح في إظهار شخصيته القوية لجميع اللاعبين من خلال التدريبات الجادة والتقسيمات.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «رُحت النادي الأهلي النهارده واتعمدت إني أقعد أتفرج على التدريب وصعب جدا نحكم على فايلر طبعًا من خلاله، لكن من رؤيتي ليه الراجل عنده شخصية قوية، المساعدين اللي معاه ليهم دور كبير
اقرأ المزيد
نيمار

صفقة نيمار.. برشلونة وتقديمه عروضا لا يملكها

انتهت الدراما التي دارت حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، وفشل الانتقال إلى أي من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، وكان برشلونة صاحب الضجة الأكبر في تلك الدراما، ومع ذلك لم يتقدم البرسا بأي عرض منطقي، فبعد التعاقد مع أنطوان جريزمان، تقدم العملاق الكتالوني بعرض لضم نيمار مقابل 130 مليون يورو إلى جانب عرض لاعبين آخرين، إلا أن سان جيرمان لم يكن مهتمًا، وكان من الواضح أنه من الصعب على البرسا التعاقد مع نيمار، بعد ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، ولم يكن نيمار هدف برشلونة من البداية مثل جريزمان.
محمد صلاح (1.) (3)

تفاصيل خطة ليفربول للاستغناء عن محمد صلاح

يخطط ليفربول لبيع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، ويعد صلاح من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الأنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ولكن يرى الريدز أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع 3 مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان ديك.
جيانا-فاروق

جيانا فاروق تغادر القاهرة للمشاركة فى «البريميرليج»

غادرت جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة، للمشاركة فى بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2019 ويعقب البطولة معسكر تدريبى. جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى، عقب تفوقها على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-الخطيب (3)

شوبير يتحدث عن تأثر مجلس الخطيب بهجوم السوشيال ميديا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تأثر مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بضغط الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وذلك بعد حالة الغضب التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي الأهلي، أمس، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
بيراميدز (2)

5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأولى كانت تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
برج-العرب (1)

الأهلي يتسلح باستاد برج العرب لعبور بيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب. ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي له بالفوز على الأهلي في 4 مباريات متتالية وهو ما لم يتحقق من قبل لأي نادٍ مصري في الدوري وكأس مصر. وحقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية، الأول كان تحت مسمى "الأسيوطي" بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكية النادي ويتحول اسمه إلى بيراميدز، ليفوز في الدوري مرتين بالدور الأول (2-1) وفي الدور الثاني (1-0).
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org