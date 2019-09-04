شوبير يتحدث عن شخصية فايلر القوية في تدريبات الأهلي

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

فايلر

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تعاقدت معه القلعة الحمراء خلفًا لمارتن لاسارتي، وقال شوبير إنه حضر تدريب الفريق الأحمر أمس الثلاثاء، تحت قيادة المدير الفني السويسري، موضحًا أن لديه شخصية قوية وحازمة وكذلك لدى المساعدين الموجودين معه بالجهاز الفني، وكشف شوبير أن المدرب الجديد نجح في إظهار شخصيته القوية لجميع اللاعبين من خلال التدريبات الجادة والتقسيمات.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «رُحت النادي الأهلي النهارده واتعمدت إني أقعد أتفرج على التدريب وصعب جدا نحكم على فايلر طبعًا من خلاله، لكن من رؤيتي ليه الراجل عنده شخصية قوية، المساعدين اللي معاه ليهم دور كبير

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «رُحت النادي الأهلي النهارده واتعمدت إني أقعد أتفرج على التدريب وصعب جدا نحكم على فايلر طبعًا من خلاله، لكن من رؤيتي ليه الراجل عنده شخصية قوية، المساعدين اللي معاه ليهم دور كبير جدا، التدريب كان جاد جدا وشعرت بأن ده واصل للاعبين».



وواصل الفريق الأول بالأهلي تدريباته الجماعية، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، مساء أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى المدير الفني الجديد إلى تجديد دوافع اللاعبين، وتحفيزهم من الناحية النفسية والمعنوية، بالإضافة للدور الفني من خلال التدريبات التي يركز فيها على الجانب الخططي.



