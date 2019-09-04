فينجر لا يستبعد التدريب في مونديال 2022

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

أرسين فينجر

لا يستبعد المدرب الفرنسي أرسين فينجر تدريبات أحد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، التي تحتضنها قطر عام 2022، وترك فينجر تدريب أرسنال في صيف 2018، بعدما توج مع المدفعجية بلقب الدوري 3 مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، في مسيرة دامت مع الفريق اللندني 22 عامًا، وبعدها ارتبط اسمه بتدريب العديد من الأندية الأوروبية، وآخرها تدريب نيوكاسل بعد رحيل الإسباني رافا بينيتز، إلا أنه لم يشرف على تدريب أي فريق متفرغًا للتحليل، بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس".

وعن سؤال فينجر عما إذا كان يرى نفسه مشجعًا أم مدربًا في المونديال المقبل، أجاب: "أرى نفسي أعمل مع فريق، سأملك الوقت الكافي والمساحة مع وظيفتي الأخيرة، ولكن أكون ضد تلك الفكرة". وأضاف: "يجب القول إنني أردت بشدة الذهاب إلى نهائيات كأس العالم، حيث أرى أن تلك الفرصة الأفضل للمدرب، فهو يوجد في بطولة تضم

وعن سؤال فينجر عما إذا كان يرى نفسه مشجعًا أم مدربًا في المونديال المقبل، أجاب: "أرى نفسي أعمل مع فريق، سأملك الوقت الكافي والمساحة مع وظيفتي الأخيرة، ولكن أكون ضد تلك الفكرة".



وأضاف: "يجب القول إنني أردت بشدة الذهاب إلى نهائيات كأس العالم، حيث أرى أن تلك الفرصة الأفضل للمدرب، فهو يوجد في بطولة تضم أفضل اللاعبين في العالم".



وتابع: "آمل أن تروني هناك، وأن أكون في قطر بعد 3 سنوات من الآن، بالتأكيد سأعود إلى التدريب من جديد، ولكن متى؟ لا أعرف بالضبط، لا أستطيع العيش مع حقيقة أنني لن أعود إلى التدريب من جديد".



واختتم: "ما أريده بشدة هو مشاركة ما تعلمته وما أعرفه مع أحد الفرق في المباريات، أرغب في عيش قوة المنافسات من جديد".