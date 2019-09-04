فنانون وقعوا في فخ «شيكات بدون رصيد».. آخرهم بوسي

ربما يتفاجأ البعض عند سماع حكم ضد فنان يحبه فى قضية شيكات بدون رصيد، فهل الفنانون يورطون أنفسهم فى مثل تلك القضايا؟ وكيف وهم يتقاضون الملايين؟!

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

استيقظ الجميع اليوم على خبر إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي، على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضدها، لصالح طليقها الذى كان مديرا لأعمالها، وانتشر الخبر بشكل كبير على السوشيال ميديا، قبل أن يخرج محاميها أحمد الجهني، وينفى الخبر مؤكدًا أنها توجد في بيتها، وأنه تقدم بالطعن على حكم تغريم موكلته في القضية. وتعود الواقعة إلى 25 أكتوبر 2017، عندما تقدم طليقها ببلاغ بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، واستمرت القضية فى المحكمة ما بين استئناف وتأجيل وطعن. و"بوسي" ليست أول فنانة تحاكم في قضية شيكات بدون رصيد، فقد سبقها الكثيرون.

على الرغم من الملايين التي نسمع عنها والأجور المرتفعة التي يتقاضاها الفنانون فإن هذا لم يمنعهم فى الوقوع تحت طائلة القانون بسبب الشيكات بدون رصيد، التي أصبحت عرفًا داخل الوسط الفني، يوما بعد الآخر يتورط أحد الفنانين فى قضية من هذا النوع. تامر عبد المنعم لا أحد ينسى القضية التي كانت بين الفنان تامر عبد

على الرغم من الملايين التي نسمع عنها والأجور المرتفعة التي يتقاضاها الفنانون فإن هذا لم يمنعهم فى الوقوع تحت طائلة القانون بسبب الشيكات بدون رصيد، التي أصبحت عرفًا داخل الوسط الفني، يوما بعد الآخر يتورط أحد الفنانين فى قضية من هذا النوع.

تامر عبد المنعم

لا أحد ينسى القضية التي كانت بين الفنان تامر عبد المنعم والفنان محمد فؤاد، والتي استمرت فى المحكمة لنحو عامين، وتعود تفاصيلها عندما حرر "فؤاد" دعوى ضد المنتج والممثل تامر عبد المنعم عام 2017، بإصدار شيك دون رصيد حمل رقم 58881 بمبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه، بعد أن توجه «فؤش» لصرف الشيك ولكنه فوجئ بعدم وجود رصيد كاف، وبعدها صدر حكم ضد «عبد المنعم» بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، وحاول بعدها أن يثبت أن محمد فؤاد ليس له حق فى هذا المبلغ خاصة أن مسلسل «الضاهر» توقف تصويره من قبل جهات سيادية.

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وأيدت محكمة مستأنف الدقي فى إبريل، الحكم الصادر فى فبراير 2018، ضد تامر عبد المنعم بالحبس لمدة 3 سنوات غيابيا، ولكن بعدها تدخل نقيب الممثلين أشرف زكي، وعقد جلسة صلح بين الثنائي، وانتهت الخلافات بينهما، خاصة بعد أن وافقت الرقابة على المصنفات الفنية، على استكمال تصويره فى إبريل العام الماضي، وخرج بعدها منتج المسلسل تامر عبد المنعم يؤكد أن محمد فؤاد سيستكمل التصوير، وكان من المنتظر عرض «الضاهر» فى رمضان الماضى، ولكنه خرج قبل انطلاق السباق بأيام دون الكشف عن سبب، رغم ترويج قناة الحياة له.

مها سليم

مها سليم منتجة تخصصت فى إنتاج المسلسلات، وأنتجت للفنانة غادة عبد الرازق الكثير من المسلسلات، أبرزها: «مع سبق الإصرار» الذى حقق نجاحا كبيرًا، وحافظت به "غادة" على وجودها فى السباق الرمضاني، وأيضا مسلسل «حكاية حياة» وآخرها مسلسل «الخانكة» الذى عرض فى رمضان 2016.

وفوجئ الجميع بتحرير الفنانة دعوى ضد المنتجة، حملت رقم 21214 لسنة 2017، فى شيك بقيمة 8 ملايين جنيه، وعندما توجهت لصرفه لم تجد رصيدا كافيا، وشككت "مها" في التوقيع، وقررت المحكمة حينها توجيها إلى الطب الشرعى للتأكد من صحة التوقيع، ومدت أجل نظر معارضة المنتجة على صدور حكم بحبسها 3 سنوات.





عمرو سعد

وفى سبتمبر 2017، وقع الفنان عمرو سعد تحت طائلة القانون، وذلك بعد أن حرر شيكا بدون رصيد لصالح مأمورية ضرائب المهن الحرة بمدينة نصر، سدادًا للضرائب المستحقة عليه، وحملت الدعوى التى رفعها مأمور الضرائب، رقم 5191 لسنة 2017، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، وذلك بعد أن اتجه للاستعلام عن الشيك ولكن تبين عدم وجود رصيد كاف، ولم يصدر فيها حكم بات حتى الآن.

إيمان البحر درويش

بينما أصدرت محكمة جنح الدقي، فى نوفمبر 2017، حكما بحبس الفنان إيمان البحر درويش، سنة وكفالة 500 جنيه، فى تهمة إصدار شيك بدون رصيد، لصالح المحامي محمد عبد الله يوسف، على خلفية بلاغ حمل رقم 9586 لسنة 2017، يتهم فيه "إيمان" بإصدار شيك بنكى بدون رصيد.

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هالة فاخر



بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمًا غيابيا على الفنانة هالة فاخر، لمدة أربعة أعوام ونصف، لصالح أحد رجال الأعمال مقابل «فيلا» اشترتها منه بمدينة الرحاب، مما دفعه لتحريك 6 دعاوى قضائية ضدها يتهمها بالنصب والاحتيال، وصدت الأحكام في عامي 2012 و2013.

تلك القائمة ليست رصدا لكل الفنانين الذين صدرت ضدهم أحكام فى قضايا شيكات بدون رصيد، فهناك آخرون بعضهم حصل على براءة وبعضهم رضخ لحكم المحكمة واتجه إلى تسوية أموره خشية الحبس.