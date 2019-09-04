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فنانون وقعوا في فخ «شيكات بدون رصيد».. آخرهم بوسي

ربما يتفاجأ البعض عند سماع حكم ضد فنان يحبه فى قضية شيكات بدون رصيد، فهل الفنانون يورطون أنفسهم فى مثل تلك القضايا؟ وكيف وهم يتقاضون الملايين؟!
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
بوسي
بوسي
استيقظ الجميع اليوم على خبر إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي، على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضدها، لصالح طليقها الذى كان مديرا لأعمالها، وانتشر الخبر بشكل كبير على السوشيال ميديا، قبل أن يخرج محاميها أحمد الجهني، وينفى الخبر مؤكدًا أنها توجد في بيتها، وأنه تقدم بالطعن على حكم تغريم موكلته في القضية. وتعود الواقعة إلى 25 أكتوبر 2017، عندما تقدم طليقها ببلاغ بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، واستمرت القضية فى المحكمة ما بين استئناف وتأجيل وطعن. و"بوسي" ليست أول فنانة تحاكم في قضية شيكات بدون رصيد، فقد سبقها الكثيرون.
على الرغم من الملايين التي نسمع عنها والأجور المرتفعة التي يتقاضاها الفنانون فإن هذا لم يمنعهم فى الوقوع تحت طائلة القانون بسبب الشيكات بدون رصيد، التي أصبحت عرفًا داخل الوسط الفني، يوما بعد الآخر يتورط أحد الفنانين فى قضية من هذا النوع. تامر عبد المنعم لا أحد ينسى القضية التي كانت بين الفنان تامر عبد
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مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر (1)

«القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي» يكرم خالد الصاوي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، عن تكريمه في دورته المقبلة والتي تحمل رقم 26، الفنان خالد الصاوي، لما قدمه للمسرح من أعمال ككاتب ومخرج وممثل، كما أنه من مؤسسى تيار المسرح المستقل وأسس فرقة الحركة المسرحية التي قدمت الكثير من الأعمال المسرحية، وشارك ببعضها في دورات سابقة بمهرجان المسرح التجريبي. ويعقد المؤتمر الصحفى للدورة "26" لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، فى تمام الساعة الخامسة مساءً.
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نجوم يجربون حظهم مع البطولة| «نوستالجيا» خالد الصاوي

يبدو أن موسم "الأوف سيزون" كان فرصة للكثير من الفنانين الذين ينشغلون حاليًا بالتحضير لمشروعات درامية جديدة، سيكون هم أبطالها، ولعل السبب وراء ذلك هو قبول الجمهور لهم لموهبتهم التي برزت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وحتمًا ستكون تجربة البطولة المطلقة الأولى نقطة فارقة فى مشوارهم الفني حال النجاح، وليست الفرصة التي أتيحت لبعض النجوم لكي يعيشوا حالة النجاح بالبطولة المطلقة، قاصرة فقط على الدراما، بل امتدت إلى السينما أيضا التي فتحت ذراعها للكثيرين بالفترة الأخيرة، فهل ستكون التجربة ناجحة أم رهانا خاسرا؟
نجوم الفن والإعلام والمشاهير يحتفلون بعرض 3 أيام فى الساحل ل محمد هنيدي (16)

محمد هنيدي يدعو منتخب اليد لحضور «3 أيام فى الساحل»

دعا الفنان الكوميدي محمد هنيدي منتخب مصر لكرة اليد الفائزين بكأس العالم للناشئين، لحضور العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، يوم الجمعة القادم، في مسرح "كايرو شو" في مدينة 6 أكتوبر، وأوضح مصدر بـ"كايرو شو" أنه سيتم تنظيم استقبال مميز للاعبي المنتخب والجهاز الفني، وسيلتقي نجوم العرض الذين أبدوا حماسا وترحيبا كبيرا بهؤلاء الشباب الذين استطاعوا تحقيق إنجاز رياضي كبير لمصر على مستوى العالم. يشارك فى المسرحية كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف، وهي من إخراج مجدي الهواري.
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القبض على المطربة بوسي داخل منزلها بالتجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على المطربة الشعبية ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ«بوسى»، فى منزلها الكائن بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضدها، لصالح طليقها الذى كان مديرا لأعمالها. وصدرت الأحكام القضائية ضد بوسى بعدما تقدم طليقها ببلاغ بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، إلى جانب إخلالها باتفاقات قديمة كانت بينهما، ورفضها إعطائه مبلغا من المال نظير عمله معها كنسبة له عن إدارة أعمالها.
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«سينما نجيب محفوظ» في قصر السينما بحضور هؤلاء

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، بقصر السينما في حي جاردن سيتي. وتأتي الندوة في إطار الاحتفال بافتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، لاستعراض أهم الأفلام السينمائية المأخوذة عن روايات الأديب الراحل، وكذلك الأفلام التي شارك في كتابة السيناريو والحوار لها. وتستضيف الندوة الكاتب يوسف القعيد، والفنان عزت العلايلي، والسينارست مصطفى محرم، والفنان كمال أبو رية، ويديرها الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما.
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قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
بوسي (3)

«هتجوز تاني» لبوسي ومحمود الليثي تتصدر «يوتيوب»

تصدرت أغنية «هتجوز تاني» للفنانين بوسي ومحمود الليثي، تريند موقع «يوتيوب» في مصر، محققةً مليونا و17 ألفا و332 مليون مشاهدة، وهي الأغنية الترويجية لفيلم «أنت حبيبي وبس» الذى سيتم طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل. والفيلم من بطولتهما، وتأليف سيد السبكي وإخراج أحمد بدري، وإنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني، وتدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى "سيكو" يتزوج "نغم" من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة.
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