رياضة

عماد فتحي يعدد أسباب انضمامه للمصري

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
جماهير المصري
جماهير المصري
أبدى الوافد الجديد عماد فتحي، سعادته البالغة بالانتقال لصفوف المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأضاف فتحي صاحب الـ26 عامًا، في تصريحات لموقع ناديه، بأنه تلقى 7 عروض، لكن الفريق البورسعيدي كان اختياره الأفضل. وتابع عماد فتحي: "سبب انضمامي للمصري هو تاريخ وشعبية وجماهير النادي البورسعيدي، بجانب سعيه دائمًا للمنافسة على حصد الألقاب، وإيهاب جلال مدرب الفريق ساهم في إعادة بريق المصري من جديد، سننافس معه على جميع البطولات في الموسم الجديد".
وعن رسالته لجماهير المصري البورسعيدي، أوضح عماد فتحي: "لا أفضل كثرة الحديث، ولكن رسالتي لهم ستكون من خلال المستطيل الأخضر". وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، منذ أيام، عن إتمام تعاقده بشكل رسمي مع جناح فريق الزمالك عماد فتحي لمدة 3 مواسم. وأبرم المصري عددا من الصفقات أبرزها الدولي الليبي
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نيمار

صفقة نيمار.. برشلونة وتقديمه عروضا لا يملكها

انتهت الدراما التي دارت حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، وفشل الانتقال إلى أي من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، وكان برشلونة صاحب الضجة الأكبر في تلك الدراما، ومع ذلك لم يتقدم البرسا بأي عرض منطقي، فبعد التعاقد مع أنطوان جريزمان، تقدم العملاق الكتالوني بعرض لضم نيمار مقابل 130 مليون يورو إلى جانب عرض لاعبين آخرين، إلا أن سان جيرمان لم يكن مهتمًا، وكان من الواضح أنه من الصعب على البرسا التعاقد مع نيمار، بعد ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، ولم يكن نيمار هدف برشلونة من البداية مثل جريزمان.
محمد صلاح (1.) (3)

تفاصيل خطة ليفربول للاستغناء عن محمد صلاح

يخطط ليفربول لبيع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، ويعد صلاح من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الأنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ولكن يرى الريدز أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع 3 مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان ديك.
جيانا-فاروق

جيانا فاروق تغادر القاهرة للمشاركة فى «البريميرليج»

غادرت جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة، للمشاركة فى بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2019 ويعقب البطولة معسكر تدريبى. جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى، عقب تفوقها على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.
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ماشود سالي

ماشود سالي.. «وش السعد» على المصري في الكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
المصري وبتروجيت‎ (6)

سالي حكمًا لمواجهة ماليندي والمصري بالكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
فرحة-المصرى

الخولي رئيسًا لبعثة المصري في زنجبار

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة النادي إلى زنجبار، استعدادا لمواجهة نادي ماليندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (2019-2020). ومن المقرر أن تغادر بعثة المصري البورسعيدي، القاهرة في الساعات الأولى لفجر يوم الأربعاء، الموافق الحادي عشر من سبتمبر لتصل البعثة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسها، حيث ستقضي البعثة عدة ساعات (ترانزيت) قبل التوجه مباشرة إلى زنجبار.
وادي دجلة 2018

وادي دجلة يرفض عرض المصري لضم محمد هلال

تقدم النادي المصري البورسعيدي، بعرض لإدارة وادي دجلة، لضم جناح الفريق محمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأخضر قبل الموسم الجديد. وطلب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري، إدارة الفريق البورسعيدي، بسرعة إنهاء صفقة محمد هلال صاحب الـ23 عامًا، وبالفعل قدمت إدارة المصري طلبا بضم لاعب وادي دجلة، مقابل 7 ملايين جنيه على سبيل البيع النهائي. ورفضت إدارة وادي دجلة العرض المقدم من النادي المصري نظرا لحاجة الفريق لمحمد هلال، الذي يعد من العناصر الأساسية في الفريق.
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