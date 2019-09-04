عماد فتحي يعدد أسباب انضمامه للمصري

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

جماهير المصري

أبدى الوافد الجديد عماد فتحي، سعادته البالغة بالانتقال لصفوف المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأضاف فتحي صاحب الـ26 عامًا، في تصريحات لموقع ناديه، بأنه تلقى 7 عروض، لكن الفريق البورسعيدي كان اختياره الأفضل. وتابع عماد فتحي: "سبب انضمامي للمصري هو تاريخ وشعبية وجماهير النادي البورسعيدي، بجانب سعيه دائمًا للمنافسة على حصد الألقاب، وإيهاب جلال مدرب الفريق ساهم في إعادة بريق المصري من جديد، سننافس معه على جميع البطولات في الموسم الجديد".

وعن رسالته لجماهير المصري البورسعيدي، أوضح عماد فتحي: "لا أفضل كثرة الحديث، ولكن رسالتي لهم ستكون من خلال المستطيل الأخضر". وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، منذ أيام، عن إتمام تعاقده بشكل رسمي مع جناح فريق الزمالك عماد فتحي لمدة 3 مواسم. وأبرم المصري عددا من الصفقات أبرزها الدولي الليبي

وعن رسالته لجماهير المصري البورسعيدي، أوضح عماد فتحي: "لا أفضل كثرة الحديث، ولكن رسالتي لهم ستكون من خلال المستطيل الأخضر".



وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، منذ أيام، عن إتمام تعاقده بشكل رسمي مع جناح فريق الزمالك عماد فتحي لمدة 3 مواسم.



وأبرم المصري عددا من الصفقات أبرزها الدولي الليبي مفتاح طقطق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما ضم محمد خالد "شيكا" لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي فاركو، بجانب أحمد عادل "ميسي" قادمًا من نادي الزمالك.



ويستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهة ماليندي بطل زنجبار، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، يوم 15 سبتمبر المقبل.

