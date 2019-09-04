قبل رد حصيلتها.. بدائل شهادات قناة السويس في البنوك

تبدأ البنوك في رد حصيلة شهادة قناة السويس بقيمة 64 مليار جنيه، وتقدم البنوك الأربعة المصدرة لهذه الشهادات أوعية ادخارية متنوعة للعملاء للاحتفاظ بعوائدها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

تبدأ 4 بنوك غدا، الخميس، رد حصيلة شهادات استثمار قناة السويس والتي تبلغ نحو 64 مليار جنيه، وهي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس. ومن المقرر أن تقوم هذه البنوك اليوم، الأربعاء، بتحويل قيمة الشهادات وعوائدها عن الربع الأخير إلى الحسابات الجارية لأصحابها، تمهيدا للصرف غدا، وعلى مدار أسبوعين متتالين. وطرحت شهادات قناة السويس خلال عام 2014 ولمدة 5 سنوات، وتم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%.

حصص البنوك من حصيلة شهادات قناة السويس تتوزع حصص البنوك من عمليات صرف شهادات قناة السويس ما بين نحو 35 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، ونحو 14 مليار جنيه من خلال بنك مصر، ونحو 12.9 مليار جنيه لبنك القاهرة، بالإضافة إلى 2.1 مليار جنيه عبر بنك قناة السويس. وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك

حصص البنوك من حصيلة شهادات قناة السويس

تتوزع حصص البنوك من عمليات صرف شهادات قناة السويس ما بين نحو 35 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، ونحو 14 مليار جنيه من خلال بنك مصر، ونحو 12.9 مليار جنيه لبنك القاهرة، بالإضافة إلى 2.1 مليار جنيه عبر بنك قناة السويس.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك سيبدأ في رد حصيلة شهادات قناة السويس في حسابات العملاء في ميعاد استحقاقها.

وأكد أبو الفتوح على عدم وجود تعليمات بمد آجال الشهادة بأكثر من المدة المقررة سابقًا وهي 5 سنوات، مؤكدا أن الهيئة تمتلك الإمكانات المادية لرد حصيلة الشهادات.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة دبرت أموال الشهادات بالفعل وسددتها للبنك المركزي والذي سددها بدوره إلى البنوك المصدرة.

البنوك تطرح أوعية ادخارية بديلة لاستثمار عوائد شهادات قناة السويس

أعلنت البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس، عن إتاحة باقة متنوعة من الأوعية الادخارية وأساليب ادخارية أمام أصحاب الشهادات، مثل الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة، والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة، وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهري، ربع السنوي، نصف السنوي والسنوي، ويمكن للعملاء سحب العائد عن طريق ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الخصم المباشر.

أعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي الشهادة الثلاثية البلاتينية والتي تتيح أعلى عائد بنحو 14% شهريا، و14.25% ربع سنوي، و14.5% عائد متغير.

كما يقدم البنك شهادات استثمار والتي يصدرها بنك الاستثمار القومي، بسعر عائد 14.75% وذلك بالنسبة لشهادات استثمار المجموعة "ب" ذات العائد الدورى الممنوح لمدة سنة، وشهادات استثمار المجموعة "ب" ذات العائد الدورى الممنوح لمدة 3 سنوات بسعر عائد 14%.

بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادات ادخار متنوعة بعائد متميز، وتشمل شهادة القيمة الادخارية الثلاثية بسعر عائد يبلغ نحو 14% شهريا، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيها نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما يسمح البنك بالاقتراض بضمانها حتى 90% من قيمتها، وتجدد تلقائيا بعد انتهاء أجلها.

كما يقدم البنك شهادة ادخار ذات العائد المتغير بفائدة تبلغ نحو 14.5% تصرف كل 3 أشهر، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الشهادة نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما يسمح البنك بالاقتراض بضمانها حتى 90% من قيمتها.

بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة باقات متنوعة من شهادات الادخار متعددة المزايا وتناسب جميع المستويات والفئات من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، ومنها شهادات البريمو الدولارية والبريمو بلس.

ويتيح البنك شهادة بريمو ستار الثلاثية ذات العائد الثابت بنحو 11.5% شهريا، و11.6% ربع سنوي، و11.75% سنويا.

كما يقدم البنك شهادة بريمو ستار الثلاثية ذات العائد المتغير بنحو 13.25% شهريا.

بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس شهادة الحصاد بسعر عائد يبلغ نحو 13% شهريا، و13.25% ربع سنوي، و13.5% نصف سنوي.

ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة نحو 1000 جنيه، ومدتها 3 سنوات، كما يمكن للعميل الاقتراض بضمان الشهادة وحتى 90% من قيمتها.