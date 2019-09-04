طالبة تخنق شقيقتها بسبب علاقة عاطفية مع شاب فى شبرا

تحرير:هيثم بطاح ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

جثة

تخلصت طالبة بشبرا الخيمة من شقيقتها بخنقها بقطعة قماش "بلوزة"، إثر نشوب مشادة بينهما بسبب تهديدها بإبلاغ والديها عن علاقتها العاطفية التي تربطها بأحد الأشخاص، وذلك بعد سماعها أثناء الحديث معه تليفونيا. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا، من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م. ع. ا - 37 عامًا" سائق ومقيم عزبة القطاوي دائرة القسم، وقرر بوفاة نجلته "ش. م. ع - 14 عامًا" طالبة، ومقيمة ذات العنوان وفاة طبيعية بشقتها ورغبته باستخراج تصريح دفن لها.

بالانتقال وتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين وجود إصابات ظاهرية بمنطقة الرقبة عبارة عن تجمع دموي وتم رفض استخراج التصريح وإخطار الشرطة. على الفور انتقل رجال المباحث، حيث تبين وجود الجثة مسجاة على ظهرها بغرفة النوم ترتدي كامل ملابسها وبها الإصابات المشار إليها. وتبين حدوث خلاف بين المتوفاة وشقيقتها الكبرى