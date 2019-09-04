جريمة

طالبة تخنق شقيقتها بسبب علاقة عاطفية مع شاب فى شبرا

تحرير:هيثم بطاح ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
جثة
جثة
تخلصت طالبة بشبرا الخيمة من شقيقتها بخنقها بقطعة قماش "بلوزة"، إثر نشوب مشادة بينهما بسبب تهديدها بإبلاغ والديها عن علاقتها العاطفية التي تربطها بأحد الأشخاص، وذلك بعد سماعها أثناء الحديث معه تليفونيا. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا، من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م. ع. ا - 37 عامًا" سائق ومقيم عزبة القطاوي دائرة القسم، وقرر بوفاة نجلته "ش. م. ع - 14 عامًا" طالبة، ومقيمة ذات العنوان وفاة طبيعية بشقتها ورغبته باستخراج تصريح دفن لها.
بالانتقال وتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين وجود إصابات ظاهرية بمنطقة الرقبة عبارة عن تجمع دموي وتم رفض استخراج التصريح وإخطار الشرطة. على الفور انتقل رجال المباحث، حيث تبين وجود الجثة مسجاة على ظهرها بغرفة النوم ترتدي كامل ملابسها وبها الإصابات المشار إليها. وتبين حدوث خلاف بين المتوفاة وشقيقتها الكبرى
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«بوسي» من «آه يا دنيا» إلى الكلبشات

حصار قضائي مفروض على الفنانة ياسمين محمد شعبان، المعروفة باسم "بوسي"، إذ تواجه عشرات القضايا التى تتهمها بتوقيع شيكات بدون رصيد، وذلك فى عدة محاكم منها جنح الطالبية وكذلك جنح النزهة، ومع صدور أول حكم بالحبس ضد «بوسي» اتجه البحث عن مَن تدين له الفنانة بتلك الإيصالات، ليتبين أنها وقعتها جميعًا لصالح طليقها وليد فطين، متعهد حفلات، وعدد من تلك الإيصالات لصالح أقارب له، بإجمالي 30 مليون جنيه، وفى تطور جديد للنزاع القضائي بينهما ألقت قوات الأمن، فجر اليوم، القبض على الفنانة لصدور أحكام بالحبس ضدها، لصالح طليقها.
اغتصاب (6)

«الموت أهون».. حكاية طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

لم تكن تدري «آلاء»، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعًا، أن ذهابها لتحصيل دروسها واستذكارها استعدادا لبدء الدراسة سيكون السبب في تعرضها لأبشع موقف قد تمر به في حياتها، إذ ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئب بشري» يكبرها بنحو عامين، والذي تمكن من خطفها وجرها إلى محصول «الذرة» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، محاولا اغتصابها وتجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (1)

قتيلان و7 مصابين في حادثي تصادم بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون فى حادثي تصادم بنطاق محافظة البحيرة، البداية عندما تلقى مركز شرطة وادي النطرون بلاغا بحادث تصادم سيارتين ملاكى وجامبو بالكيلو 170 طريق الضبعة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، حيث قطعت السيارة الجامبو الطريق على الملاكى أثناء سيرها على الطريق مما أدى إلى حدوث التصادم، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وجار تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

«رشوة الدقي ونظام التابلت» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، ويترأس الجلسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
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حبس-كلابشات

حبس عامل قتل ابن شقيقته اثناء تأديبه بالخصوص

قررت نيابة الخصوص بأشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عامل بمقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قتله ابن شقيقته في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لمحاولة تأديبه لتعدي المجني عليه على والدته بالضرب. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد أحمد عبد السلام مامور قسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد ع ط - 23 عاما - عامل - مصاب بجرح قطعي" وتوفى عقب وصوله للمستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
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جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
حريق-الكنيسة

مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
طعن-بالسكين

جريمة الزرايب..سائق يمزق جسد زوجته ويسلم نفسه للشرطة

قتل سائق زوجته بسلاح أبيض "سكين" في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وقام بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد حضور شخص يدعى "عوض س م - 45 عاما - سائق" إلى قسم شرطة الخصوص،- مقيم بحي الزرايب بمنطقة الخصوص، وقرر قيامه بقتل زوجته "مروة ا ا - 36 عاما - ربة منزل" حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وذلك بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك على إثر خلافات بينهما.
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