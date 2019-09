ميلنر يسخر من ماني بعد أزمته الأخيرة

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

ساديو ماني

نشر متوسط ميدان ليفربول، جيمس ميلنر، صورة له تجمعه بالنجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء، تظهر انفعال ماني في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز خارج ميدانهم بنتيجة 3-0 على حساب بيرنلي، وانفعل ماني بشدة عقب استبداله في شوط المباراة الثاني، معترضًا على إحدى الكرات التي كان يتواجد بها في وضع انفراد في المرمى، ولم يمرر له نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الكرة، في لقطة أثارت الكثير من الجدل في الصحف الإنجليزية وخرج مدرب الفريق يورجن كلوب بتصريحات أنهى من خلالها الأزمة.

وعلق ميلنر على الصورة التي نشرها على إنستجرام رفقة ماني: "ربما لم أتمكن من قراءة اللقطة جيدًا، ولكن أنا متأكد أن ماني كان يتفاعل بسبب عدم مشاركتي في تلك المباراة". View this post on Instagram Maybe I misread this, but I’m pretty sure Sadio was reacting to me not getting brought on