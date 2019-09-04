رياضة

ميلنر يسخر من ماني بعد أزمته الأخيرة

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
ساديو ماني
ساديو ماني
نشر متوسط ميدان ليفربول، جيمس ميلنر، صورة له تجمعه بالنجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء، تظهر انفعال ماني في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز خارج ميدانهم بنتيجة 3-0 على حساب بيرنلي، وانفعل ماني بشدة عقب استبداله في شوط المباراة الثاني، معترضًا على إحدى الكرات التي كان يتواجد بها في وضع انفراد في المرمى، ولم يمرر له نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الكرة، في لقطة أثارت الكثير من الجدل في الصحف الإنجليزية وخرج مدرب الفريق يورجن كلوب بتصريحات أنهى من خلالها الأزمة.
وعلق ميلنر على الصورة التي نشرها على إنستجرام رفقة ماني: "ربما لم أتمكن من قراءة اللقطة جيدًا، ولكن أنا متأكد أن ماني كان يتفاعل بسبب عدم مشاركتي في تلك المباراة". View this post on Instagram Maybe I misread this, but I’m pretty sure Sadio was reacting to me not getting brought on
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نيمار

صفقة نيمار.. برشلونة وتقديمه عروضا لا يملكها

انتهت الدراما التي دارت حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، وفشل الانتقال إلى أي من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، وكان برشلونة صاحب الضجة الأكبر في تلك الدراما، ومع ذلك لم يتقدم البرسا بأي عرض منطقي، فبعد التعاقد مع أنطوان جريزمان، تقدم العملاق الكتالوني بعرض لضم نيمار مقابل 130 مليون يورو إلى جانب عرض لاعبين آخرين، إلا أن سان جيرمان لم يكن مهتمًا، وكان من الواضح أنه من الصعب على البرسا التعاقد مع نيمار، بعد ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، ولم يكن نيمار هدف برشلونة من البداية مثل جريزمان.
محمد صلاح (1.) (3)

تفاصيل خطة ليفربول للاستغناء عن محمد صلاح

يخطط ليفربول لبيع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، ويعد صلاح من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الأنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ولكن يرى الريدز أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع 3 مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان ديك.
جيانا-فاروق

جيانا فاروق تغادر القاهرة للمشاركة فى «البريميرليج»

غادرت جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة، للمشاركة فى بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2019 ويعقب البطولة معسكر تدريبى. جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى، عقب تفوقها على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.
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محمد صلاح (1.) (1)

كلوب ينهي أزمة صلاح وماني: هذا قرار اللاعبين

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، أنه لن يخبر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بضرورة تمرير الكرة بصورة أكبر، وذلك بعد الغضب الذي أظهره ساديو ماني في فوز ليفربول على بيرنلي بثلاثية نظيفة، عندما رفض صلاح التمرير إليه عندما كان في وضع مثالي للانفراد بالمرمى، مفضلا المراوغة والتسديد، وقال كلوب في هذا الشأن: "يمكنني وصف 5 أو 6 مواقف ظن فيها البعض أنه من الأفضل للاعب التمرير، ومن ثم نجح هو في تسجيل الهدف بالفعل، ومن ثم فهذه حرية أمنحها للاعب، على كل لاعب اتخاذ القرار بشأن تمرير الكرة من عدمه".
ساديو ماني‎

هل غضب ماني بسبب محمد صلاح؟.. كلوب يُجيب

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن واقعة غضب ساديو مانى بعد استبداله في مباراة بيرنلي، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، قائلا: "لا أعرف ما السبب وراء انفعال مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل إنسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها.. ماني يُعد رجلا حساسًا وعاطفيًّا، وغضبه لم يكن بسبب خروجه من الملعب".
ليفربول - تشيلسي (4)

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للانفراد بالصدارة

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.
فان-دايك‎

بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي

بعد أن صمد 50 مباراة متتالية بدون مراوغات، نجح النجم الإيفواري نيكولا بيبي لاعب فريق آرسنال في مراوغة الدولي الهولندي فان دايك خلال مواجهة الفريقين التي تقام حاليًّا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المشوار التاريخي لمدافع الريدز في تجنب المراوغات، حيث كانت المراوغة الأخيرة أمام الإسباني مايكل ميرينو لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق، في شهر مارس عام 2018، خلال المواجهة التي حسمها رفقاء صلاح بهدفين نظيفين.
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