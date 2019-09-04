إيران تعتزم إطلاق سراح أفراد من طاقم ناقلة بريطانية

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

الناقلة البريطانية

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن طهران ستطلق سراح 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة "ستينا إمبيرو". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، إنه تقرر إطلاق سراح السبعة لأسباب إنسانية ويمكنهم مغادرة إيران على الفور. واحتجزت طهران الناقلة يوم 19 يوليو الفائت بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق الخاضعة للحكم البريطاني. وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس. وأظهر موقع لتتبع السفن الناقلة الإيرانية التي كانت متوقفة، الأحد، قبالة السواحل السورية، وقد بدأت تتحرك مرة أخرى.

وأشار الموقع إلى أن الناقلة عادت تتحرك ببطء قبالة المياه الإقليمية لمرفأ طرابلس، بعد أن توقفت بمواجهة السواحل السورية أمس. وكانت سلطات جبل طارق البريطانية قد احتجزت ناقلة النفط «جريس 1» التي تحمل شحنة من النفط الإيراني في 4 يوليو، واعتقلت القبطان وكبير مساعديه واثنين آخرين من أفراد الطاقم،

وأشار الموقع إلى أن الناقلة عادت تتحرك ببطء قبالة المياه الإقليمية لمرفأ طرابلس، بعد أن توقفت بمواجهة السواحل السورية أمس.



وكانت سلطات جبل طارق البريطانية قد احتجزت ناقلة النفط «جريس 1» التي تحمل شحنة من النفط الإيراني في 4 يوليو، واعتقلت القبطان وكبير مساعديه واثنين آخرين من أفراد الطاقم، بدعوى أن هذه الناقلة تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.



وحذرت الولايات المتحدة أي دولة من مساعدتها، وأكدت الخارجية الأمريكية أن مساعدة الناقلة الإيرانية التي غادرت سواحل جبل طارق، قد يُنظر لها كدعم لـ«منظمات إرهابية».



يُذكر أن سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية على الرغم من مطلب أمريكي سابق بمصادرتها.



