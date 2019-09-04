جريمة

«الموت أهون».. حكاية طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

طفلة في الرابعة عشرة من عمرها ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لذئب بشري حاول اغتصابها.. المتهم جذبها وسط الزراعات حال ذهابها للدرس.. ودافعت عن شرفها رغم سحلها على يد المتهم
تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لم تكن تدري «آلاء»، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعًا، أن ذهابها لتحصيل دروسها واستذكارها استعدادا لبدء الدراسة سيكون السبب في تعرضها لأبشع موقف قد تمر به في حياتها، إذ ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئب بشري» يكبرها بنحو عامين، والذي تمكن من خطفها وجرها إلى محصول «الذرة» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، محاولا اغتصابها وتجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
مع الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، وبينما تخلو الطرقات من المارة على بُعد أمتار من مدخل كفر «جمعة»، التابع لدائرة مركز شرطة الزقازيق، كانت «آلاء» الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، تسير وحدها بالطريق العام حاملة كتبها في الطريق لأخذ درس بالكفر، بعدما ترجلت من منزل أسرتها
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جثه -علي-الطريق (1)

بائعة تهشم رأس عامل أمام منزله في الدقهلية

لفظ رجل في العقد الرابع من عمره في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة، بسبب مشادة بينه وبين بائعتين متجولتين، إثر رفضه فرشهما للبضائع التي معهما أمام منزله، وتطورت المشادة إلى إلقائه بالبضائع بعيدا، فما كان من إحدهما إلا أن انهالت على رأسه بشومة كانت بحوزتها. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة من مستشفى السنبلاوين، يفيد وصول "حمدي.م.م" ، عامل، جثة هامدة إثر اعتداء بالضرب على رأسه.
سجن

مستريح السويس يفجر مفاجأة أمام النيابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس "أ. ع" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة. وتعهد المتهم، بتسديد الأموال مؤكدًا أن سبب هروبه هو تعثره بعد قيام أشخاص بالنصب عليه. وكان المتهم "ع. أ." الملقب بمستريح السويس سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضييق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
محكمة-ارشفية

أغلقوا محلات وفرضوا سيطرتهم..إحالة 8 متهمين للجنايات

قررت نيابة العامرية أول بغرب الإسكندرية، إحالة 8 متهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة النارية والبيضاء. تعود الواقعة في القضية رقم 553 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا العامرية أول والمقيدة كلي برقم 93 مسلسل غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية بقيام مجموعة بينهم مسجلون وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء باستعراض القوة على المواطنين بالأسلحة.
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«بوسي» من «آه يا دنيا» إلى الكلبشات

حصار قضائي مفروض على الفنانة ياسمين محمد شعبان، المعروفة باسم "بوسي"، إذ تواجه عشرات القضايا التى تتهمها بتوقيع شيكات بدون رصيد، وذلك فى عدة محاكم منها جنح الطالبية وكذلك جنح النزهة، ومع صدور أول حكم بالحبس ضد «بوسي» اتجه البحث عن مَن تدين له الفنانة بتلك الإيصالات، ليتبين أنها وقعتها جميعًا لصالح طليقها وليد فطين، متعهد حفلات، وعدد من تلك الإيصالات لصالح أقارب له، بإجمالي 30 مليون جنيه، وفى تطور جديد للنزاع القضائي بينهما ألقت قوات الأمن، فجر اليوم، القبض على الفنانة لصدور أحكام بالحبس ضدها، لصالح طليقها.
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القبض على عامل ضرب طفلا وكسر أسنانه بالشرقية (فيديو)

ألقى رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد هاني صفوت، وإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، منذ قليل، القبض على عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، لا لشيء إلا لأجل تشاجر الصغير مع نجله في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر أسنان الصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه.
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شاب «يذبح» نفسه أمام النادي الاجتماعي بالشرقية

أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، على محاولة التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أحضر سلاحًا أبيض وذبح نفسه في الطريق العام بين المارة، أمام بوابة النادي «الاجتماعي» بجوار نادي «الري» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، فيما جرى نقله بين الحياة والموت إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
ضبط اب ونجليه لإدارتهم «ورشة سلاح» في الشرقية

عائلة محترمة.. أب ونجلاه يديرون ورشة سلاح في منزلهم

اتخذ أب منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمساعدة نجليه -جميعهم عاطلين- ظنا أن فعلته لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت له بالمرصاد، وتمكنت مأمورية قادها الرائد أحمد متولي رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط المتهمين، حيث جرى التحفظ عليهم ومحتويات الورشة من أسلحة وطلقات وذخيرة وأدوات تصنيع، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
المتهمين (3)

حجز المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز ستة شباب على ذمة تحريات رجال البحث الجنائي؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة المركز، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، يحاول أهالي الشباب المتهمين توسيط رجال من كبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، في محاولة منهم للصلح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أسرة الشاب أكدت عدم تنازلهم عن حقه.
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