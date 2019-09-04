«الموت أهون».. حكاية طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

طفلة في الرابعة عشرة من عمرها ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لذئب بشري حاول اغتصابها.. المتهم جذبها وسط الزراعات حال ذهابها للدرس.. ودافعت عن شرفها رغم سحلها على يد المتهم

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

صورة أرشيفية

لم تكن تدري «آلاء»، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعًا، أن ذهابها لتحصيل دروسها واستذكارها استعدادا لبدء الدراسة سيكون السبب في تعرضها لأبشع موقف قد تمر به في حياتها، إذ ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئب بشري» يكبرها بنحو عامين، والذي تمكن من خطفها وجرها إلى محصول «الذرة» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، محاولا اغتصابها وتجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.

مع الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، وبينما تخلو الطرقات من المارة على بُعد أمتار من مدخل كفر «جمعة»، التابع لدائرة مركز شرطة الزقازيق، كانت «آلاء» الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، تسير وحدها بالطريق العام حاملة كتبها في الطريق لأخذ درس بالكفر، بعدما ترجلت من منزل أسرتها