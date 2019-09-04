«الموت أهون».. حكاية طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

طفلة في الرابعة عشرة من عمرها ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لذئب بشري حاول اغتصابها.. المتهم جذبها وسط الزراعات حال ذهابها للدرس.. ودافعت عن شرفها رغم سحلها على يد المتهم
لم تكن تدري «آلاء»، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعًا، أن ذهابها لتحصيل دروسها واستذكارها استعدادا لبدء الدراسة سيكون السبب في تعرضها لأبشع موقف قد تمر به في حياتها، إذ ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئب بشري» يكبرها بنحو عامين، والذي تمكن من خطفها وجرها إلى محصول «الذرة» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، محاولا اغتصابها وتجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
مع الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، وبينما تخلو الطرقات من المارة على بُعد أمتار من مدخل كفر «جمعة»، التابع لدائرة مركز شرطة الزقازيق، كانت «آلاء» الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، تسير وحدها بالطريق العام حاملة كتبها في الطريق لأخذ درس بالكفر، بعدما ترجلت من منزل أسرتها
مع الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، وبينما تخلو الطرقات من المارة على بُعد أمتار من مدخل كفر «جمعة»، التابع لدائرة مركز شرطة الزقازيق، كانت «آلاء» الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، تسير وحدها بالطريق العام حاملة كتبها في الطريق لأخذ درس بالكفر، بعدما ترجلت من منزل أسرتها بقرية «طاروط» بذات الناحية.
لحظات قليلة مرت على الفتاة وهي تسير وحيدة في الطريق الواصل بين قريتها ومكان الدرس، قبل أن تقطع صمت الطريق رجفة علت معها ضربات قلبها بعدما شاهدت أحد الشباب يقف وسط الطريق وينظر لها نظرات لا يمكن أن تفسرها بطريقة طيبة، إلا أنها استجمعت ما تبقى لديها من بأس وحاولت المرور من جانبه، لكن قدميها بدأتا في التخبط، قبل أن تسمع عبارة أوقعت الخوف في قلبها.
«عدي ماتخافيش»، عبارة قالها الشاب وتبعتها نظرات أشبه بتلك التي يوجهها الذئب نحو فريسته، لكن الفريسة حاولت التحامل على خوفها والمرور، وما أن تجاوزته بخطواتٍ قليلة، حتى جذبها نحو محصول الذرة في الأرض الزراعية التي كان يقف إلى جوارها.
صرخات مدوية ومقاومة هي كل ما تمكنت الطفلة من فعله بعدما راح «الذئب» يمسك بجسدها وملابسها محاولا تجريدها منها واغتصابها، لكنها بشجاعة تُحسد عليها واجهته ورفضت بكل ما أوتيت من قوة، فما كان منه إلا أن أخذ يكيل لها اللكمات واحدة تلو الأخرى، ما تسبب في ورم شديد بالعينين وأنحاء متفرقة بالوجه، قبل أن يتركها ويلوذ بالفرار بعدما تيقن من استحالة تنفيذ ما كان ينويه بالتعدي عليها جنسيا.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، سجل بداية اهتمام الأمن بالواقعة، التي حرر بشأنها والد الطفلة، ويُدعى «محمد عبد العزيز» عامل، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية «طاروط» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، محضرا يتهم فيه أحد الشباب بخطف ابنته الطفلة «آلاء» 14 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وذلك في أثناء توجهها لأخذ درس بكفر «جمعة»، قبل أن يحاول معاشرتها جنسيا بالقوة داخل الزراعات، إلا أن الطفلة تمكنت من الدفاع عن شرفها.
بلاغ الأب تبعه الاستماع لأقوال الصغيرة، التي أوضحت أنه حال توجهها يوم الإثنين الماضي، لقرية «كفر جمعة» لأخذ درس خصوصي، وفي أثناء سيرها في الطريق المؤدي إلى الكفر، فوجئت بشاب يقف في عرض الطريق، ما تسبب في إصابتها بحالة خوف من أن تمر من جانبه، إلا أنه قال لها: «عدي ماتخافيش»، لكنها مرت مرتجفة.
وتابعت الطفلة باكية، أن الشاب، وفور مرورها، جذبها من ملابسها بقوة إلى وسط الزراعات، وشرع في محاولة التعدي عليها جنسيا، إلا أنها قاومته بكل ما أوتيت من قوة لأجل الحفاظ على شرفها، وحينما بدأ صوتها في الصراخ والاستغاثة راح يوجه لها اللكمات في عينيها ووجهها، ما تسبب في إصابتها بكدمات شديدة وسحجات بالوجه وتورم بالعينين، فضلًا عن دخولها في حالة نفسية سيئة.
وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث جنائي، قاده الرائد أحمد متولي، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، وتوصلت الجهود إلى تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه المدعو «جمال. ال. ش» 16 سنة، من كفر «جمعة».
وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 38364 جُنح الزقازيق لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.