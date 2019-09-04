خالد الغندور: كهربا أصبح الآن من الماضي

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

كهربا

طلب الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "الزمالك اليوم"، من جماهير الأبيض عدم الحديث عن لاعب القلعة البيضاء السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، وأضاف الغندور خلال برنامجه التليفزيوني، أن كهربا أصبح الآن من الماضي، والتركيز من الجمهور يجب أن يكون مع لاعبي الفريق الحاليين أمثال بن شرقي وشيكابالا وأوناجم وغيرهم، وأكد الغندور أن كهربا اختار مصيره وعليه أن يتحمل عقبات اختياره سواء بالإيقاف أو العقوبات التي سيتعرض لها، مضيفا أنه رغم ذكريات اللاعب في العديد من المباريات مع الجماهير إلا أنه اختار الطريق الأصعب.

كما طلب نجم الزمالك السابق من الأهلي عدم الانتظار حتى يناير للتعاقد مع كهربا، مؤكدا أنه يتمنى أن يشاهد اللاعب مع الأحمر من الآن، بدلا من استخدام الكوبري باللعب في البرتغال والعودة إلى مصر. ووعد خالد الغندور أن تشهد قناة الزمالك إذاعة مباريات خسرها الفريق، لأن الكرة مكسب وخسارة وهذا ما يجب أن تتعلمه

كما طلب نجم الزمالك السابق من الأهلي عدم الانتظار حتى يناير للتعاقد مع كهربا، مؤكدا أنه يتمنى أن يشاهد اللاعب مع الأحمر من الآن، بدلا من استخدام الكوبري باللعب في البرتغال والعودة إلى مصر.



ووعد خالد الغندور أن تشهد قناة الزمالك إذاعة مباريات خسرها الفريق، لأن الكرة مكسب وخسارة وهذا ما يجب أن تتعلمه الأجيال القادمة، وليس ما تفعله قناة الأهلي بإذاعة المباريات التي فازوا فيها فقط.



وقال خالد الغندور إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، يسخر من الجميع بعد أن تأكد من بقائه في الجهاز الفني الجديد وعدم رحيله مع لاسارتي، وطلب الغندور من لجنة ضبط الأداء الإعلامي بأن يكون هناك عدل، مضيفا أنه ليس من المنطقي معاقبة الزمالك طوال الوقت وتجاهل الجانب الآخر الذي يخطئ طول الوقت.

