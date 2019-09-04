رياضة

خالد الغندور: كهربا أصبح الآن من الماضي

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
كهربا
كهربا
طلب الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "الزمالك اليوم"، من جماهير الأبيض عدم الحديث عن لاعب القلعة البيضاء السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، وأضاف الغندور خلال برنامجه التليفزيوني، أن كهربا أصبح الآن من الماضي، والتركيز من الجمهور يجب أن يكون مع لاعبي الفريق الحاليين أمثال بن شرقي وشيكابالا وأوناجم وغيرهم، وأكد الغندور أن كهربا اختار مصيره وعليه أن يتحمل عقبات اختياره سواء بالإيقاف أو العقوبات التي سيتعرض لها، مضيفا أنه رغم ذكريات اللاعب في العديد من المباريات مع الجماهير إلا أنه اختار الطريق الأصعب.
كما طلب نجم الزمالك السابق من الأهلي عدم الانتظار حتى يناير للتعاقد مع كهربا، مؤكدا أنه يتمنى أن يشاهد اللاعب مع الأحمر من الآن، بدلا من استخدام الكوبري باللعب في البرتغال والعودة إلى مصر. ووعد خالد الغندور أن تشهد قناة الزمالك إذاعة مباريات خسرها الفريق، لأن الكرة مكسب وخسارة وهذا ما يجب أن تتعلمه
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إسماعيل يوسف مهاجمًا كهربا: الزمالك لا يقف على أحد

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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

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الزمالك يسعى لتكرار فوزه أمام بطل الصومال

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