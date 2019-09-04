شوبير يكشف المستور في قصة رحيل وليد أزارو

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

أزارو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن كواليس جديدة في قصة رحيل الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «قصة وليد أزارو باختصار أن النادي الأهلي لما فتح باب رحيله جاءه عرض سويسري لكن وليد رفضه. جاء عرض آخر بعدها من نادٍ عربي وافق الأهلي واللاعب عليه، قبل أن يقوم النادي بتخفيض المقابل المادي 50% فتم رفضه».

وتابع أحمد شوبير: «وليد أزارو حال استمراره حاليا في صفوف النادي الأهلي سيكون أحد نجوم الموسم المقبل مع السويسري رينيه فايلر». وكان شوبير كشف في تصريحات سابقة، عن أن الأهلي وافق على احتراف أزارو، بعدما شنت جماهير القلعة الحمراء هجومًا شديدا من المدرجات عليه، وذلك في أثناء المباراة التي جمعت

وتابع أحمد شوبير: «وليد أزارو حال استمراره حاليا في صفوف النادي الأهلي سيكون أحد نجوم الموسم المقبل مع السويسري رينيه فايلر».



وكان شوبير كشف في تصريحات سابقة، عن أن الأهلي وافق على احتراف أزارو، بعدما شنت جماهير القلعة الحمراء هجومًا شديدا من المدرجات عليه، وذلك في أثناء المباراة التي جمعت الأهلى بنظيره فريق اطلع برة، بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.



وقرر البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، استدعاء مهاجم النادي الأهلي وليد أزارو، استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر، الذي يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو، والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر.

