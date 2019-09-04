رياضة

شوبير يكشف المستور في قصة رحيل وليد أزارو

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
أزارو
أزارو
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن كواليس جديدة في قصة رحيل الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «قصة وليد أزارو باختصار أن النادي الأهلي لما فتح باب رحيله جاءه عرض سويسري لكن وليد رفضه. جاء عرض آخر بعدها من نادٍ عربي وافق الأهلي واللاعب عليه، قبل أن يقوم النادي بتخفيض المقابل المادي 50% فتم رفضه».
وتابع أحمد شوبير: «وليد أزارو حال استمراره حاليا في صفوف النادي الأهلي سيكون أحد نجوم الموسم المقبل مع السويسري رينيه فايلر». وكان شوبير كشف في تصريحات سابقة، عن أن الأهلي وافق على احتراف أزارو، بعدما شنت جماهير القلعة الحمراء هجومًا شديدا من المدرجات عليه، وذلك في أثناء المباراة التي جمعت
اقرأ المزيد
نيمار

صفقة نيمار.. برشلونة وتقديمه عروضا لا يملكها

انتهت الدراما التي دارت حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، وفشل الانتقال إلى أي من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، وكان برشلونة صاحب الضجة الأكبر في تلك الدراما، ومع ذلك لم يتقدم البرسا بأي عرض منطقي، فبعد التعاقد مع أنطوان جريزمان، تقدم العملاق الكتالوني بعرض لضم نيمار مقابل 130 مليون يورو إلى جانب عرض لاعبين آخرين، إلا أن سان جيرمان لم يكن مهتمًا، وكان من الواضح أنه من الصعب على البرسا التعاقد مع نيمار، بعد ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، ولم يكن نيمار هدف برشلونة من البداية مثل جريزمان.
محمد صلاح (1.) (3)

تفاصيل خطة ليفربول للاستغناء عن محمد صلاح

يخطط ليفربول لبيع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، ويعد صلاح من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الأنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ولكن يرى الريدز أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع 3 مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان ديك.
جيانا-فاروق

جيانا فاروق تغادر القاهرة للمشاركة فى «البريميرليج»

غادرت جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة، للمشاركة فى بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2019 ويعقب البطولة معسكر تدريبى. جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى، عقب تفوقها على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.
اقرأ المزيد من الأخبار
رينيه فايلر (4)

شوبير يتحدث عن شخصية فايلر القوية في تدريبات الأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تعاقدت معه القلعة الحمراء خلفًا لمارتن لاسارتي، وقال شوبير إنه حضر تدريب الفريق الأحمر أمس الثلاثاء، تحت قيادة المدير الفني السويسري، موضحًا أن لديه شخصية قوية وحازمة وكذلك لدى المساعدين الموجودين معه بالجهاز الفني، وكشف شوبير أن المدرب الجديد نجح في إظهار شخصيته القوية لجميع اللاعبين من خلال التدريبات الجادة والتقسيمات.
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (22)

حدث في المدرجات.. جماهير الأهلى تطالب برحيل "أزارو"

شنت جماهير القلعة الحمراء اليوم الجمعة، هجوما شديدًا من المدرجات على المغربى وليد أزارو مهاجم فريق الأهلى، وذلك أثناء المباراة التى جمعت فريق الأهلى بنظيره فريق اطلع برة الجنوب سودانى فى إطار الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز تاريخي للأهلى بتسع أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية. وجاءت أبرز هتافات الجماهير ضد أزارو على النحو التالي:" وليد أزارو مين ..تيشرت الأهلى تقيل"، "سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم.. سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم".
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org