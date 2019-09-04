كهربا: أحصل على حقي من خلال جماهير الأهلي

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

كهربا

أكد محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، أن الشرط الجزائي في عقده مع فريقه ليس ضخماً، ويمكنه من العودة إلى مصر في أي وقت، وقال كهربا في تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء، إن اللعب بالدوري البرتغالي أمر رائع خاصة أنه سعى للاحتراف في أوروبا أكثر من مرة، موضحاً أن الشرط الجزائي الذي تمسك به أدى لعدم رحيله للدوري التركي، وأشار إلى أنه يتدرب بكل قوة وسجل هدفاً رغم الخسارة بخمسة أهداف، موضحاً أنه يلعب في فريق محترم ولكنه ليس من أندية القمة ولكنه راضٍ لأنه في مرحلة انتقالية والشهور القادمة قد تحمل وجهة جديدة بالنسبة له.

وأوضح كهربا أن أول موسم في الزمالك حصل على مليون جنيه كراتب سنوي وتنازل عن مليون جنيه للرحيل لاتحاد جدة السعودي، مؤكداً أن الفريق وافق على رحيله للاستفادة مالياً أيضاً. وأشار محمود عبد المنعم إلى أن مشكلته مع إدارة الزمالك وبالتحديد شخصين داخل النادي وليس الجمهور، موضحاً أنه كل يوم كان يتعرض للأذى

وأوضح كهربا أن أول موسم في الزمالك حصل على مليون جنيه كراتب سنوي وتنازل عن مليون جنيه للرحيل لاتحاد جدة السعودي، مؤكداً أن الفريق وافق على رحيله للاستفادة مالياً أيضاً.



وأشار محمود عبد المنعم إلى أن مشكلته مع إدارة الزمالك وبالتحديد شخصين داخل النادي وليس الجمهور، موضحاً أنه كل يوم كان يتعرض للأذى داخل الفريق.



ووجه كهربا رسالة لجمهور الزمالك قائلاً: "كنت أود الحديث في مقطع فيديو لتوضيح كافة التفاصيل وللأسف هناك قلة مأجورة من بعض الجماهير تسيء لوالدي ووالدتي".



وأضاف كهربا: "تركيزي بالكامل ينصب على التألق مع فريقي والعودة لمنتخب مصر، وسأنتقل في يناير المقبل للنادي الذي أريده.. والحقيقة أنني أحصل على حقي من خلال جماهير الأهلي التي ترد الإساءة عني وبمثابة عضلاتي".

