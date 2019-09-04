جريمة

«بوسي» من «آه يا دنيا» إلى الكلبشات

طليقها يحاصرها بقضايا شيكات بدون رصيد بـ30 مليون جنيه وحصل ضدها على أحكام بالسجن 21 سنة فى محاكم جنح الهرم والطالبية و11 قضية بجنح النزهة.. ورغم أزمتها دخلت احتكارا ثانيا
تحرير:سماح عوض الله ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
بوسي- أرشيفية
بوسي- أرشيفية
حصار قضائي مفروض على الفنانة ياسمين محمد شعبان، المعروفة باسم "بوسي"، إذ تواجه عشرات القضايا التى تتهمها بتوقيع شيكات بدون رصيد، وذلك فى عدة محاكم منها جنح الطالبية وكذلك جنح النزهة، ومع صدور أول حكم بالحبس ضد «بوسي» اتجه البحث عن مَن تدين له الفنانة بتلك الإيصالات، ليتبين أنها وقعتها جميعًا لصالح طليقها وليد فطين، متعهد حفلات، وعدد من تلك الإيصالات لصالح أقارب له، بإجمالي 30 مليون جنيه، وفى تطور جديد للنزاع القضائي بينهما ألقت قوات الأمن، فجر اليوم، القبض على الفنانة لصدور أحكام بالحبس ضدها، لصالح طليقها.
خلافات ما قبل المحاكم اكتسبت «بوسي» شهرة واسعة بعد أغنيتها فى فيلم الألماني «آه يا دنيا»، وكانت على توافق تام مع زوجها ومدير أعمالها الذى وقعت معه اتفاقات عمل وإيصالات أمانة، لكن بعد فترة تبين إقامة المطربة دعوى خلع ضد زوجها، وقالت فى تصريحات إعلامية، إنها اكتشفت علاقته بسيدة
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