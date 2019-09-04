أمريكا تعلن حظر التجوال في فلوريدا وجورجيا وكارولينا

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

إعصار

أعلنت السلطات الأمريكية حظر التجوال في ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا، تحسبا لإعصار «دوريان» المدمر. وذكرت قناة الحرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن قرار حظر التجوال يهدف إلى تقليص الخسائر البشرية بسبب الإعصار المدمر. وكان الإعصار دوريان قد سبب دمارا هائلا في جزر الباهاما. وتأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتلت إحدى أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص. وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان، ومبانيَ مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب.

وأدى الإعصار إلى اقتلاع الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل، بينما تراجعت شدة الإعصار دوريان إلى الفئة الثانية، فقد اتسع نطاقه وزادت سرعته. وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه سيكون قريبا بشكل خطر، من الساحل الشرقي لفلوريدا في الساعات الـ36 المقبلة، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من