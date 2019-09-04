جيانا فاروق تغادر القاهرة للمشاركة فى «البريميرليج»

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

جيانا فاروق

غادرت جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة، للمشاركة فى بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2019 ويعقب البطولة معسكر تدريبى. جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى، عقب تفوقها على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.

وأعربت جيانا فاروق عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية في وزن 61 كجم في بطولة إفريقيا للكاراتيه، والتي تعد إحدى المحطات المهمة على طريق التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. وقالت جيانا: «أوفيت بوعدي لجماهير مصر بتحقيق ميدالية مهمة في بطولة قوية في خطوة مؤثرة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو

وأعربت جيانا فاروق عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية في وزن 61 كجم في بطولة إفريقيا للكاراتيه، والتي تعد إحدى المحطات المهمة على طريق التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.



وقالت جيانا: «أوفيت بوعدي لجماهير مصر بتحقيق ميدالية مهمة في بطولة قوية في خطوة مؤثرة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد منافسات قوية مع أبطال اللعبة في القارة الإفريقية، وانتظروني في الأولمبياد التي أسعى فيها لتحقيق سبق لمصر في أول مشاركة لرياضة الكاراتيه في الأولمبياد».



وجهت جيانا فاروق شكرها للجهود المبذولة من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، وأعضاء مجلس الإدارة، والبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى لفريق الفراعنة الأوليمبى الذى تنتمى إليه، وروابط الرياضية الوكيل الحصرى لها.

