رياضة

جيانا فاروق تغادر القاهرة للمشاركة فى «البريميرليج»

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
جيانا فاروق
جيانا فاروق
غادرت جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة، للمشاركة فى بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2019 ويعقب البطولة معسكر تدريبى. جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى، عقب تفوقها على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.
وأعربت جيانا فاروق عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية في وزن 61 كجم في بطولة إفريقيا للكاراتيه، والتي تعد إحدى المحطات المهمة على طريق التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. وقالت جيانا: «أوفيت بوعدي لجماهير مصر بتحقيق ميدالية مهمة في بطولة قوية في خطوة مؤثرة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو
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نيمار

صفقة نيمار.. برشلونة وتقديمه عروضا لا يملكها

انتهت الدراما التي دارت حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، وفشل الانتقال إلى أي من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، وكان برشلونة صاحب الضجة الأكبر في تلك الدراما، ومع ذلك لم يتقدم البرسا بأي عرض منطقي، فبعد التعاقد مع أنطوان جريزمان، تقدم العملاق الكتالوني بعرض لضم نيمار مقابل 130 مليون يورو إلى جانب عرض لاعبين آخرين، إلا أن سان جيرمان لم يكن مهتمًا، وكان من الواضح أنه من الصعب على البرسا التعاقد مع نيمار، بعد ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، ولم يكن نيمار هدف برشلونة من البداية مثل جريزمان.
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تفاصيل خطة ليفربول للاستغناء عن محمد صلاح

يخطط ليفربول لبيع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، ويعد صلاح من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الأنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ولكن يرى الريدز أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع 3 مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان ديك.
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كهربا: أحصل على حقي من خلال جماهير الأهلي

أكد محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، أن الشرط الجزائي في عقده مع فريقه ليس ضخماً، ويمكنه من العودة إلى مصر في أي وقت، وقال كهربا في تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء، إن اللعب بالدوري البرتغالي أمر رائع خاصة أنه سعى للاحتراف في أوروبا أكثر من مرة، موضحاً أن الشرط الجزائي الذي تمسك به أدى لعدم رحيله للدوري التركي، وأشار إلى أنه يتدرب بكل قوة وسجل هدفاً رغم الخسارة بخمسة أهداف، موضحاً أنه يلعب في فريق محترم ولكنه ليس من أندية القمة ولكنه راضٍ لأنه في مرحلة انتقالية والشهور القادمة قد تحمل وجهة جديدة بالنسبة له.
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مصر في مهمة خطف ذهبية اليد الإفريقية أمام أنجولا

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره منتخب أنجولا، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد، في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب بنتيجة (27- 24)، بينما سيلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الجزائري في مباراة تحديد المركز الثالث، ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التي أُقيمت في الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
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يد مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 42-22 في نصف نهائي المسابقة، وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة النهائية من البطولة غدًا، الخميس، حيث ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ضد أنجولًا، التي ستقام في مساء اليوم، ونجح المنتخب المصري في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث تفوق في الشوط الأول بنتيجة (21-12 )، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني، ويشارك منتخبنا في دورة الألعاب بفريق الشباب الحاصل على برونزية بطولة العالم منذ عدة أسابيع.
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يد الفراعنة إلى نصف نهائي الألعاب الإفريقية

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب حاليا، بعد التغلب على نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27-26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة. المنتخب الوطني صعد إلى ربع النهائي، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى، في حين تأهل منتخب نيجيريا بعدما جاء في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، ومن المنتظر أن يلتقي الفراعنة مع الفائز من الجزائر وغينيا، الأربعاء المقبل.
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السلامونى تحقق لمصر الذهبية الـ22 بالألعاب الإفريقية

حققت بسملة السلامونى، لاعبة المنتخب الوطني، اليوم السبت، المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الترايثلون "السباق الثلاثى" فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب حاليا، ونجحت بسملة السلامونى فى خطف الميدالية الذهبية بعد منافسة شرسة مع زيمبابوى والجزائر والمغرب، وبذلك رفعت بسملة السلامونى رصيد مصر فى دورة الألعاب الإفريقية إلى 67 ميدالية، بينها 22 ذهبية و27 فضية و18 برونزية، لتعزز مصر صدارتها لدورة الألعاب الإفريقية، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية.
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