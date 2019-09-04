«حرس الحدود» تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 217 شخصا
٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
قوات حرس الحدود
أعلنت القوات المسلحة، عن مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و 309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.
كما تم ضبط 2 قاذف RBG و بندقية قناصة و2 بندقية آلية و2 رشاش متعدد و بندقية خرطوش ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط أكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و2 نظارة ميدان و626 هاتفا محمولا مهربة، وضبط 19 جهاز للكشف والتنقيب
كما تم ضبط 2 قاذف RBG و بندقية قناصة و2 بندقية آلية و2 رشاش متعدد و بندقية خرطوش ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط أكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و2 نظارة ميدان و626 هاتفا محمولا مهربة، وضبط 19 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من ستة أطنان ونصف الطن للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و95 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة وضبط 3400 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.
ونجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 217 فردا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على 76 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، والقبض على58 فردا من المهربين والخارجين عن القانون، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيالهم.