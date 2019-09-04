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«حرس الحدود» تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 217 شخصا

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
أعلنت القوات المسلحة، عن مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و 309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.
كما تم ضبط 2 قاذف RBG و بندقية قناصة و2 بندقية آلية و2 رشاش متعدد و بندقية خرطوش ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط أكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و2 نظارة ميدان و626 هاتفا محمولا مهربة، وضبط 19 جهاز للكشف والتنقيب
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النقيب-عمر-ياسر‎

إطلاق اسم شهيد «ليلة القدر» على مدرسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا حمل رقم 10404 لسنة 2019، بشأن إطلاق اسم الشهيد النقيب «عمر ياسر عبد العظيم»، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، على مدرسة «سنهوت» الابتدائية الجديدة، التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، مسقط رأس الشهيد المعروف باسم «شهيد ليلة القدر»، بعدما استشهد على يد عناصر خارجة عن القانون، وذلك حال ضبطهم بعد قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس- أبو حماد».
إعصار - أرشيفية

أمريكا تعلن حظر التجوال في فلوريدا وجورجيا وكارولينا

أعلنت السلطات الأمريكية حظر التجوال في ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا، تحسبا لإعصار «دوريان» المدمر. وذكرت قناة الحرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن قرار حظر التجوال يهدف إلى تقليص الخسائر البشرية بسبب الإعصار المدمر. وكان الإعصار دوريان قد سبب دمارا هائلا في جزر الباهاما. وتأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتلت إحدى أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص. وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان، ومبانيَ مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب.
تجميد-البويضات (4)

«الإفتاء» ترد: هل عملية تجميد البويضات جائزة شرعا؟

قالت دار الإفتاء، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة، مشيرة إلى أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى. ووضعت دار الإفتاء، فى أحدث فتاواها، عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، وهى أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى.
الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو

إيران تعتزم إطلاق سراح أفراد من طاقم ناقلة بريطانية

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن طهران ستطلق سراح 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة "ستينا إمبيرو". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، إنه تقرر إطلاق سراح السبعة لأسباب إنسانية ويمكنهم مغادرة إيران على الفور. واحتجزت طهران الناقلة يوم 19 يوليو الفائت بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق الخاضعة للحكم البريطاني. وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس. وأظهر موقع لتتبع السفن الناقلة الإيرانية التي كانت متوقفة، الأحد، قبالة السواحل السورية، وقد بدأت تتحرك مرة أخرى.
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تامر-الرفاعى

القوات المسلحة توجه رسالة بشأن «شائعة الصيدليات» (فيديو)

وجه العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، رسالة للمواطنين، مضمونها عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وقال المتحدث العسكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": إن أي مشروعات تقوم بها القوات المسلحة، أو تضع أيديها فيها، يتم إعلانها للرأي العام، "كل حاجة بتتعمل بنطلع نقول عليها ونعلنها للرأي العام".
محطة الضبعة (3)

اعتماد نتيجة امتحانات القبول في مدرسة الضبعة النووية

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019. وتقدم للامتحان نحو 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.
القوات-المسلحة (1)

ختام التدريب المصري الروسي البيلاروسي «حماة الصداقة 4»

اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى البيلاروسي "حماة الصداقة-4" الذى نفذته عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية والذى استمر لعدة أيام بدولة روسيا الاتحادية وشارك فى تنفيذ التدريب أكثر من ألف مقاتل والعديد من المعدات المتوسطة والثقيلة من البلدان المشاركة. تضمنت المراحل الأولى للتدريب رفع درجات الإستعداد القتالى وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وعرض القرارات وتنظيم التعاون بين القوات المشاركة، كما شملت مراحل التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بغرض التدريب على خطوط السير واستطلاع مناطق الإسقاط، وتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية للتخطيط على طرق وإجراءات تنفيذ عملية الإسقاط، وكذا إجراءات الأمان والسلامة ومواجهة المواقف الطارئة أثناء تنفيذ العمليات.
المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنفي امتلاك سلسلة صيدليات: شائعات

نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأهابت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. وأول من أمس أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
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