«حرس الحدود» تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 217 شخصا

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

قوات حرس الحدود

أعلنت القوات المسلحة، عن مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و 309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.

كما تم ضبط 2 قاذف RBG و بندقية قناصة و2 بندقية آلية و2 رشاش متعدد و بندقية خرطوش ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط أكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و2 نظارة ميدان و626 هاتفا محمولا مهربة، وضبط 19 جهاز للكشف والتنقيب