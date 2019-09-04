رياضة

تفاصيل خطة ليفربول للاستغناء عن محمد صلاح

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يخطط ليفربول لبيع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، ويعد صلاح من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الأنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ولكن يرى الريدز أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع 3 مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان ديك.
وتأتي تلك الخطة من قبل المدير الرياضي لليفربول مايكل إدواردز، الراغب في استغلال أموال صلاح الصيف المقبل، لتقوية الفريق، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وخسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن البطل مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أثبت ليفربول قدرته في السنوات
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صفقة نيمار.. برشلونة وتقديمه عروضا لا يملكها

انتهت الدراما التي دارت حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، وفشل الانتقال إلى أي من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، وكان برشلونة صاحب الضجة الأكبر في تلك الدراما، ومع ذلك لم يتقدم البرسا بأي عرض منطقي، فبعد التعاقد مع أنطوان جريزمان، تقدم العملاق الكتالوني بعرض لضم نيمار مقابل 130 مليون يورو إلى جانب عرض لاعبين آخرين، إلا أن سان جيرمان لم يكن مهتمًا، وكان من الواضح أنه من الصعب على البرسا التعاقد مع نيمار، بعد ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، ولم يكن نيمار هدف برشلونة من البداية مثل جريزمان.
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جيانا فاروق تغادر القاهرة للمشاركة فى «البريميرليج»

غادرت جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، القاهرة، للمشاركة فى بطولة (البريميرليج) والتى تستضيفها اليابان خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2019 ويعقب البطولة معسكر تدريبى. جيانا فاروق حصلت على البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى، وسبقها ذهبية بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بتسوانا يوليو الماضى، عقب تفوقها على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.
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كهربا: أحصل على حقي من خلال جماهير الأهلي

أكد محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، أن الشرط الجزائي في عقده مع فريقه ليس ضخماً، ويمكنه من العودة إلى مصر في أي وقت، وقال كهربا في تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء، إن اللعب بالدوري البرتغالي أمر رائع خاصة أنه سعى للاحتراف في أوروبا أكثر من مرة، موضحاً أن الشرط الجزائي الذي تمسك به أدى لعدم رحيله للدوري التركي، وأشار إلى أنه يتدرب بكل قوة وسجل هدفاً رغم الخسارة بخمسة أهداف، موضحاً أنه يلعب في فريق محترم ولكنه ليس من أندية القمة ولكنه راضٍ لأنه في مرحلة انتقالية والشهور القادمة قد تحمل وجهة جديدة بالنسبة له.
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صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
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متعب عن محمد صلاح: متواضع وما فعله خيال

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، يركز في عمله كثيرا، ومن الطبيعي أن يشعر بغضب بسبب بعض التجاوزات ضده، ونجاحه مع فريقه أكبر دليل على تركيزه والتزامه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»: «عندما يكون لدينا لاعب عالمي وناجح يجب أن نحافظ عليه، فحصوله على لقب هداف الدوري الانجليزي لعامين متتاليين أمر خيالي وفي منتهى الصعوبة، محمد صلاح لديه ميزة أنه يحلم وهو مقتنع أنه قادر على تحقيق حلمه».
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ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في آرسنال مجرد بداية

سعادة كبيرة يشعر بها جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في شباك آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم السبت، حيث قال اللاعب: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لمزيد من الأهداف مع الفريق». وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز.
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لويز: صلاح أخبرني أنه لم يشعر بسحب قميصه

كشف الدولي البرازيلي دافيد لويز مدافع فريق أرسنال، عن تفاصيل حديثه مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بعد حصول لاعب الريدز على ركلة جزاء، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلا: "لم أقم بسحب محمد صلاح من قميصه بشكل قوي، وهو أخبرني بأنه لم يشعر بسحبي لقميصه ولذلك لم يسقط على الأرض، تقنية الفيديو لن تجعلك ترى القوة أو الضعف في سحب القميص".
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