تفاصيل خطة ليفربول للاستغناء عن محمد صلاح

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

محمد صلاح

يخطط ليفربول لبيع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، ويعد صلاح من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الأنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ولكن يرى الريدز أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع 3 مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان ديك.

وتأتي تلك الخطة من قبل المدير الرياضي لليفربول مايكل إدواردز، الراغب في استغلال أموال صلاح الصيف المقبل، لتقوية الفريق، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وخسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن البطل مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أثبت ليفربول قدرته في السنوات

وتأتي تلك الخطة من قبل المدير الرياضي لليفربول مايكل إدواردز، الراغب في استغلال أموال صلاح الصيف المقبل، لتقوية الفريق، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وخسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن البطل مانشستر سيتي.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أثبت ليفربول قدرته في السنوات الأخيرة على استبدال نجومه، عندما يحصل من ورائهم على الأموال الضخمة، وبات ليفربول يعتمد على خطة الشراء بأسعار منخفضة والبيع بأسعار عالية.



ويرغب ليفربول في التعاقد مع هافيرتز الذي سجل 17 هدفًا مع باير ليفركوزن الموسم الماضي، ويبلغ من العمر 20 عامًا، ومع بيع صلاح والحصول على أموال التعاقد مع شركة نايكي، سيملك الريدز السيولة الكافية لضم الثلاثي هافيرتز ومبابي وسانشو.