صحف سعودية: حكومة سودانية خلال 48 ساعة وضربة لجونسون

الصحف كشفت عن تعرض موقع إيراني في البوكمال شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق لـ"غارة غامضة" أدت إلى حدوث دمار وسقوط قتلى، بحسب ما أعلنت مصادر سورية معارضة.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن اليمني والتطورات في السودان والأوضاع في سوريا عناوين الصحف إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. نبدأ من اليمن ففي افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الانتقالي مجدداً في جدة لإطلاق حوار عدن"، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي وصل إلى جدة أمس، تلبية لدعوة الرياض لعقد حوار يجمع المجلس الانتقالي مع وفد الحكومة الشرعية بعد اندلاع أحداث عدن مطلع الشهر الماضي.

وصرح المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم لـ"الشرق الأوسط" بأن الوفد جاء إلى جدة للمرة الثانية، ولديه استعداد ورغبة للقاء وفد الحكومة على طاولة الحوار الذي دعت إليه السعودية. وأوضح أن وفد المجلس الانتقالي سيناقش مع الجانب الحكومي أموراً عدة بينها إنهاء التوترات والفوضى واستفزازات حزب الإصلاح في المحافظات

وصرح المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم لـ"الشرق الأوسط" بأن الوفد جاء إلى جدة للمرة الثانية، ولديه استعداد ورغبة للقاء وفد الحكومة على طاولة الحوار الذي دعت إليه السعودية.

وأوضح أن وفد المجلس الانتقالي سيناقش مع الجانب الحكومي أموراً عدة بينها إنهاء التوترات والفوضى واستفزازات حزب الإصلاح في المحافظات الجنوبية.

وتابع أن وفد المجلس يعتزم أيضاً "مطالبة الشرعية بإخراج المعسكرات غير الجنوبية، ومعرفة جدية الشرعية والأحزاب الموالية لها في محاربة الحوثيين"، على حد تعبيره.



وأشارت الصحيفة إلى اعتراض الدفاعات الجوية السعودية 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أمس أطلقتها الميليشيات الحوثية.



كما أسقطت قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أمس طائرتين من دون طيار أطلقهما الحوثيون من عمران اليمنية باتجاه السعودية.

وذكر العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن قوات التحالف تمكنت صباح أمس من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من عمران باتجاه السعودية، كما أسقطت مساء أمس طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون من عمران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

واستعرضت صحيفة "الحياة" تحت عنوان "الإعلان عن الحكومة السودانية خلال 48 ساعة"، حيث أعلن الناطق باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.



جاء ذلك بعد عقد المجلس اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري بحضور رئيس الوزراء المكلف، عبدالله حمدوك.

وأوضح الفكي، في تصريح صحفي، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية. كما شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة ولارتباط قضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن رئيس الوزراء عرض أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل، والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان، وللأجيال التي قامت بالثورة بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، شدد على تمسكه باشتراطات عدم المحاصصة التي سبق أن التزمت بها قوى الحرية والتغيير في اختيار الوزراء، التي تنص على الكفاءة، إضافة إلى أهمية تمثيل النساء والمناطق بشكل مناسب.



وأوضح في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن التمسك بتلك الاشتراطات كان السبب في أخذ الوقت الكافي للاختيار.

وتحت عنوان "غارة غامضة تستهدف موقعاً إيرانياً شمال شرقي سوريا" ، ذكرت "الشرق الأوسط" أن مصادر سورية معارضة أفادت بتعرض موقع إيراني في البوكمال شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق لـ"غارة غامضة" أدت إلى حصول دمار وسقوط قتلى.

ويُعتقد أن إسرائيل شنت منتصف العام الماضي غارة على موقع إيراني شرق سوريا، وبدأت قبل أسابيع بقصف مخازن سلاح تابعة لفصائل تدعمها إيران في العراق مع استمرارها في استهداف المواقع الإيرانية وأخرى تابعة لـ"حزب الله" في سوريا.



على صعيد آخر، حدد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أولويات المؤسسة العسكرية الروسية في سوريا، وقال إن وزارته تركز حاليا على تعزيز حماية البنى التحتية في قاعدة "حميميم" الجوية قرب اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية. ولفت إلى أن المهمة الأساسية تتمثل في "الحفاظ على جاهزية الأسلحة والمعدات فيهما".



وتحت عنوان "روحاني يشترط موافقة خامنئي لمحاورة أمريكا ولودريان يطرح معادلة "انفتاح من الجانبين"" ، تناولت "الحياة" تكرار الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض بلاده فكرة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مذكراً بأن المرشد علي خامنئي "يرسم السياسات العامة للنظام". لكن باريس قلّلت من أهمية تصريحات روحاني، وأقرّت بأنها اقترحت منح طهران تسهيلات ائتمانية قيمتها 15 بليون دولار، في مقابل التزامها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ومناقشة ملفات تمسّ المنطقة.

وتطرّق روحاني الى حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب، أثناء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، عن احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي والايراني، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.



وقال روحاني: "ربما حصل سوء فهم. قلنا ذلك مرات ونكرره: ليست لدينا أي نية للتفاوض مع الولايات المتحدة. مسألة المفاوضات الثنائية بطريقة سرية ليست مطروحة. إذا رفعت الولايات المتحدة كل العقوبات (المفروضة على إيران)، يمكن أن تحضر اجتماعات الدول الست كما كان في السابق".



وذكرت "الشرق الأوسط" أن البرلمان البريطاني تحول أمس، ساحة مواجهة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون، من جهة، ومعارضي الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست من دون اتفاق" من داخل حزبه والمعارضة، من جهة أخرى.



وبعد بدء البرلمان أولى جلساته، أمس، مع انتهاء عطلته الصيفية، تلقى جونسون ضربة بإعلان النائب المحافظ فيليب لي انضمامه إلى صفوف حزب "الليبراليين الديمقراطيين"، المؤيد لأوروبا، ليخسر حزب "المحافظين" الحاكم أغلبيته البرلمانية.

وأشارت "الحياة" أن ناطق باسم الحكومة أعلن أن "رئيس الوزراء لا يريد تنظيم انتخابات" مبكرة، مستدركاً أنها ستُنظم قبل القمة الأوروبية، المرتقبة في 17 و18 تشرين الأول، إذا "قرر النواب تقويض موقفه في المفاوضات"، من خلال إقرارهم تجنّب خروج من دون اتفاق.

أما زعيم المعارضة جيريمي كوربن، فأعرب عن استعداده لانتخابات مبكرة لـ "يقرر الناس مستقبلهم".

وأغضب جونسون نواباً كثيرين، بعدما جمّد عمل البرلمان لخمسة أسابيع، حتى 14 أكتوبر، تاركاً لهم وقتاً وجيزاً لمعارضة "طلاق" من دون اتفاق. وهدّد بإقصاء "المتمردين" من حزب المحافظين، إذا صوّتوا لمصلحة اقتراح المعارضة.