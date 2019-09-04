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صحف سعودية: حكومة سودانية خلال 48 ساعة وضربة لجونسون

الصحف كشفت عن تعرض موقع إيراني في البوكمال شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق لـ"غارة غامضة" أدت إلى حدوث دمار وسقوط قتلى، بحسب ما أعلنت مصادر سورية معارضة.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن اليمني والتطورات في السودان والأوضاع في سوريا عناوين الصحف إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. نبدأ من اليمن ففي افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الانتقالي مجدداً في جدة لإطلاق حوار عدن"، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي وصل إلى جدة أمس، تلبية لدعوة الرياض لعقد حوار يجمع المجلس الانتقالي مع وفد الحكومة الشرعية بعد اندلاع أحداث عدن مطلع الشهر الماضي.
وصرح المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم لـ"الشرق الأوسط" بأن الوفد جاء إلى جدة للمرة الثانية، ولديه استعداد ورغبة للقاء وفد الحكومة على طاولة الحوار الذي دعت إليه السعودية. وأوضح أن وفد المجلس الانتقالي سيناقش مع الجانب الحكومي أموراً عدة بينها إنهاء التوترات والفوضى واستفزازات حزب الإصلاح في المحافظات
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات تبرز خسارة جونسون وذكرى «غدر 4 سبتمبر»

تصدرت خسارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، أغلبيته البرلمانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، وأطلعتنا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت مانشيتات الصحف ذكرى "غدر 4 سبتمبر". وكشفت صحيفة "الاتحاد" عن خسارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غالبيته في مجلس العموم قبيل تصويت حاسم حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الثلاثاء، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا.
نبيل- القروي (2)

محكمة تونسية ترفض طلبا للإفراج عن مرشح رئاسي

رفضت محكمة تونسية طلبا بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي، الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وبحسب وكالة «رويترز» سعى نبيل القروي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، للإفراج عنه، لكن المحامي كمال بن مسعود، وهو رئيس هيئة الدفاع قال للوكالة دون الخوض في تفاصيل: «رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي». ?والقروي مالك قناة نسمة التلفزيونية، وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في 15 سبتمبر، إلى جانب رؤساء حاليين وسابقين للحكومة، ورئيس سابق، ووزير الدفاع، ونائب عن حزب حركة النهضة.
طائرة-مسيرة (4)

التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن "قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط". بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وزارة-الخارجية-اللبنانية

لانتهاك أصول الدبلوماسية.. لبنان يستدعي سفير تركيا

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في لبنان على خلفية بيان وصفته الخارجية بالمنافي للأصول الدبلوماسية، وفقا لـ"لبنان اليوم". وأدانت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون التي اتهم فيها الدولة العثمانية بممارسة إرهاب الدولة في لبنان، موضحة أن تصريح عون لا ينسجم مع علاقات الصداقة بين البلدين. وقالت الخارجية التركية، في بيان: "ندين تصريحات الرئيس اللبناني عون، حول الحقبة العثمانية المتحيزة والتي لا تستند إلى أي أساس واتهامه إياها بممارسة إرهاب الدولة في لبنان ونرفضها جملة وتفصيلا".
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السودان

مرشحو حكومة السودان من بلاغات النيابة للفحص الأمني

بعد الغموض والتكتم الذي خيم على الأسماء المرشحة للحكومة السودانية المرتقبة، بدأ تداول تلك الأسماء في الوقت الذي يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير الخميس، على تأجيل إعلانها لمدة 48 بعد تحفظه على بعض الأسماء في الحكومة الانتقالية. فقد كشف عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، فيما قالت صحيفة محلية وفقاً لمصادرها إنّه بات في حكم المؤكد تولي الفريق أول جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع.
حمدوك

تسريب وخلافات وصدمة.. أزمة تشكيل حكومة ما بعد البشير

بعد حالة الترقب التي عاشها السودانيون، انتظارا للإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي كان من المقرر أن يعلن عنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الساعات الماضية، جاء تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية ليومين، ليثير حالة من التخبط والجدل، إذ كان مقرراً الأربعاء، الإعلان عن التشكيل الجديد وفقاً للجدول الزمني للوثيقة الدستورية.. تلك الحكومة التي يعقد عليها السودانيون آمالا كثيرة ستكون أمامها تحديات كبرى تتعلق بإنعاش الاقتصاد المنهار، وإنهاء النزاعات الداخلية، والتي ستقود المرحلة المقبلة بعد رحيل نظام الرئيس السابق عمر البشير.
صحف سعودية

صحف سعودية: ارتباك في بريطانيا وعودة عدن لليمن

تصدّر تعليق البرلمان البريطاني مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما تناولت استعادة الجيش اليمني مدينة عدن، وأطلعتنا الصحف على الأوضاع في لبنان وتطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، وأبرزت زيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، إذ كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أربك المشهد السياسي في بلاده، أمس، بعدما قرر تعليق أعمال البرلمان لـ5 أسابيع حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لـ"بريكست".
صحف

صحف سعودية: روحاني يجهد مبادرة باريس واستنفار في غزة

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من إيران، فتحت عنوان "روحاني يرهن التغيير الإيجابي مع ترامب بمفتاح العقوبات"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رهن أمس، التقاط صورة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية غداة تسويق فرنسي لـ"محادثات محتملة" بين طهران وواشنطن، وأعاد الكرة مجددا إلى ملعب الطرف الآخر، مشددا على أنه "يمسك بمفاتيح التطورات الإيجابية".
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