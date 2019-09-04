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إطلاق اسم شهيد «ليلة القدر» على مدرسة بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
الشهيد عمر ياسر عبد العظيم
الشهيد عمر ياسر عبد العظيم
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا حمل رقم 10404 لسنة 2019، بشأن إطلاق اسم الشهيد النقيب «عمر ياسر عبد العظيم»، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، على مدرسة «سنهوت» الابتدائية الجديدة، التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، مسقط رأس الشهيد المعروف باسم «شهيد ليلة القدر»، بعدما استشهد على يد عناصر خارجة عن القانون، وذلك حال ضبطهم بعد قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس- أبو حماد».
ومع الساعات الأولى من صباح السبت الأول من شهر يونيو الماضي، استشهد النقيب عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، بطلق ناري من لصوص مجهولي الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس- أبو حماد»، حيث انتقل مع قوة برفقة صاحب البلاغ إلى مكان الواقعة، إلا
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ضبط (100) ألف طلقة مختلفة الأعيرة و(2) قاذف RBG و(309) ألف قرص مخدر

«حرس الحدود» تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 217 شخصا

أعلنت القوات المسلحة، عن مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و 309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.
إعصار - أرشيفية

أمريكا تعلن حظر التجوال في فلوريدا وجورجيا وكارولينا

أعلنت السلطات الأمريكية حظر التجوال في ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا، تحسبا لإعصار «دوريان» المدمر. وذكرت قناة الحرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن قرار حظر التجوال يهدف إلى تقليص الخسائر البشرية بسبب الإعصار المدمر. وكان الإعصار دوريان قد سبب دمارا هائلا في جزر الباهاما. وتأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتلت إحدى أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص. وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان، ومبانيَ مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب.
تجميد-البويضات (4)

«الإفتاء» ترد: هل عملية تجميد البويضات جائزة شرعا؟

قالت دار الإفتاء، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة، مشيرة إلى أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى. ووضعت دار الإفتاء، فى أحدث فتاواها، عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، وهى أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى.
الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو

إيران تعتزم إطلاق سراح أفراد من طاقم ناقلة بريطانية

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن طهران ستطلق سراح 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة "ستينا إمبيرو". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، إنه تقرر إطلاق سراح السبعة لأسباب إنسانية ويمكنهم مغادرة إيران على الفور. واحتجزت طهران الناقلة يوم 19 يوليو الفائت بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق الخاضعة للحكم البريطاني. وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس. وأظهر موقع لتتبع السفن الناقلة الإيرانية التي كانت متوقفة، الأحد، قبالة السواحل السورية، وقد بدأت تتحرك مرة أخرى.
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هدم-المقابر111

«هدوها فوق جثث أهالينا».. القصة الكاملة لهدم مقابر قرية بالشرقية

«حتى الأموات مش راحمينهم».. تلك العبارة انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، واقترنت بصور عدة لمقابر متهدمة، وآثار يبدو عليها للوهلة الأولى أنها بقايا «أكفان»، قبل أن يوضح أحد مروجي تلك الصور أنها لـ«21 عينًا» لمقابر حديثة يتراوح عمرها ما بين ثلاث وخمس سنوات، جميعها مُقامة على أرض زراعية بإحدى قرى مركز ومدينة ههيا، منوهًا بأن الإزالة تمت بأمر مباشر من عادل شرشر، رئيس المدينة، بدعوى أنها تعديات على الأراضي الزراعية.
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أهالي أبو قرقاص بالمنيا يشيعون جنازة شهيد العريش

شيّع أهالي مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، جنازة المجند على شعبان أحمد علي، مجند قوات مسلحة، الذى استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، خلال عمل إرهابي شهدته "العريش"، وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد قرية السرو، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز أبو قرقاص، والذين شيعوا جثمان الشهيد المُجند إلى مثواه الأخير، داخل مسقط رأسه بقرية السرو.
ذوي الإعاقة

بعد واقعة محل الحلاقة.. ما عقوبة المعتدي على ذوي الاحتياجات الخاصة؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن.. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، وروى الحديث عن الرسول عبد الله بن عمر، وحديث الرسول صلى الله عليه يؤكد حث الدين الإسلامي على الرحمة في كل الأمور بين البشر، ويعد الحديث ثابتا في توجيه لا يختلف عليه أحد مع مرور الزمن أو تغير البشر من عصر إلى عصر، فالرحمة في الأساس غريزة فطرية بثها الرحمن في نفوس خلقه، إلا أن بعض الناس نُزعت من قلوبهم الرحمة في هذه الآونة، وبقي لهم الهزل والتلاعب بمن يحتاجون إلى الرحمة والرفق بهم، ثم يتباهى بذلك من نُزعت من قلوبهم الرحمة.
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أسرة الشاب «ذوي الاحتياجات» المُعتدى عليه بالشرقية: ربنا هيجيب حقنا

«ضربوا الغلبان ومستقويين نفسهم».. عبارة تبعها مقطع فيديو هز محافظة الشرقية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعدما تعدى 6 شباب على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"إعاقة ذهنية" داخل صالون حلاقة، في وصلة بدت كما لو كان المجني عليه «لعبة» في أيدي المُعتدين يمرحون بها من أجل اللهو، في سلوك يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية، بل إن الأمر وصل لما يُشبه السادية في الاستمتاع بصرخات المُعتدى عليه وتوثيق تلك اللحظات في مقطع فيديو هز أرجاء الشرقية والرأي العام.
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