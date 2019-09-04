إطلاق اسم شهيد «ليلة القدر» على مدرسة بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

الشهيد عمر ياسر عبد العظيم

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا حمل رقم 10404 لسنة 2019، بشأن إطلاق اسم الشهيد النقيب «عمر ياسر عبد العظيم»، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، على مدرسة «سنهوت» الابتدائية الجديدة، التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، مسقط رأس الشهيد المعروف باسم «شهيد ليلة القدر»، بعدما استشهد على يد عناصر خارجة عن القانون، وذلك حال ضبطهم بعد قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس- أبو حماد».

ومع الساعات الأولى من صباح السبت الأول من شهر يونيو الماضي، استشهد النقيب عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، بطلق ناري من لصوص مجهولي الهوية، وذلك بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس- أبو حماد»، حيث انتقل مع قوة برفقة صاحب البلاغ إلى مكان الواقعة، إلا