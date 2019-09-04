بعد غياب 11 عاما.. تفاصيل ألبوم محمد محيي الجديد

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

محمد محى

قرر المطرب محمد محيي أن يطرح ألبومه الجديد على طريقة "السينجل"، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ بطرح أغنية "قضية"، وهي من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد. ويضم الألبوم 18 أغنية كان يتمنى محيي أن يكون أكثر من ذلك، ومن أبرزها "هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامي واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، وغيرها.

وكشف محمد محيي في حوار سابق لـ"التحرير" عن المفاجآت التي سيجدها الجمهور في الألبوم بعد فترة غياب 11 عاما كاملة، منذ آخر ألبوماته "مظلوم" عام 2008، وقال: "أنا لأول مرة أقدم عددًا مختلفًا من التركات الشبابية، وسأسجل الأغنية الرئيسية فيديو كليب، وعلى الأرجح ستكون باسم الألبوم، ودائمًا ما أحب أن يكون جزءا