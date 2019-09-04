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بعد غياب 11 عاما.. تفاصيل ألبوم محمد محيي الجديد

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
محمد محى
محمد محى
قرر المطرب محمد محيي أن يطرح ألبومه الجديد على طريقة "السينجل"، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ بطرح أغنية "قضية"، وهي من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد. ويضم الألبوم 18 أغنية كان يتمنى محيي أن يكون أكثر من ذلك، ومن أبرزها "هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامي واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، وغيرها.
وكشف محمد محيي في حوار سابق لـ"التحرير" عن المفاجآت التي سيجدها الجمهور في الألبوم بعد فترة غياب 11 عاما كاملة، منذ آخر ألبوماته "مظلوم" عام 2008، وقال: "أنا لأول مرة أقدم عددًا مختلفًا من التركات الشبابية، وسأسجل الأغنية الرئيسية فيديو كليب، وعلى الأرجح ستكون باسم الألبوم، ودائمًا ما أحب أن يكون جزءا
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أصالة ترد على «بلوك» أحلام: كل إناء ينضح بما فيه

أزمة ما زالت مشتعلة بين الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والفنانة السورية أصالة نصري، بعدما قامت الأولى بحظر "أصالة" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واحتدت الأزمة بعدما خرجت أحلام لتكشف السبب وراء حذفها أصالة، وقالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي "إنها لا تحب المنافقين في حياتها"، متسائلة: "لماذا أتابع شخصا يصرح في الإعلام بأنني أحرض أشخاصا ضده دون أن أذكر اسمه؟"، ووجهت أحلام رسالة لأصالة: "خلي عندك جرأة وقولي اسمي.. أنا أجرأ منك.. الشيء الوحيد اللي باعمله إليكي وهو حجمك عندي.. بلوك، خلصنا".
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رامي جمال يكشف عن مفاجأة مع إليسا.. وهكذا ردت

كشف المطرب والملحن رامي جمال لجمهوره وجمهور الفنانة إليسا، عن مفاجأة يعدها للنجمة اللبنانية ضمن ألبومها الجديد، معبرًا عن سعادته للعمل معها. وكتب رامي جمال، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك على الماشي.. أنا عامل لإليسا غنوة كلامي ولحني"، ومن جانبها ردت إليسا على رامي جمال، قائلة: "الأغنية جميلة جدا"، وتوالت تعليقات متابعيها متسائلين عن موعد طرح ألبوم إليسا الجديد، وهل سيتم طرحه الصيف الجاري أم في موعد آخر؟
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القبض على المطربة بوسي داخل منزلها بالتجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على المطربة الشعبية ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ«بوسى»، فى منزلها الكائن بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضدها، لصالح طليقها الذى كان مديرا لأعمالها. وصدرت الأحكام القضائية ضد بوسى بعدما تقدم طليقها ببلاغ بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، إلى جانب إخلالها باتفاقات قديمة كانت بينهما، ورفضها إعطائه مبلغا من المال نظير عمله معها كنسبة له عن إدارة أعمالها.
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الفنان-أحمد-عبد-العزيز-في-مؤتمر-مهرجان-المسرح-المصري

عمرو ياسين ردا على أحمد عبد العزيز: هذا هو العيب!

لا يزال النقاش محتدما حول البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، والذي أثار استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم وجود صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. وكان المؤلف عمرو محمود ياسين، قد كتب عبر "فيسبوك": "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح بيحقق لافتة كامل العدد واللي قدم على خشبة المسرح أعمالا قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، صورته غير موجودة رغم إن في ناس صورتها موجودة ماوقفوش إلا مرة على مسرح".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

انتقادات أبناء نجوم المسرح بسبب أفيش المهرجان القومي

جدل كبير أثاره البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم تواجد صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. البداية كانت مع ميريت الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "ما دام ما تقدرش ترضي كل الناس يبقى ماتعملش حاجة تزعل بيها الناس، والدي فنان عظيم أفنى حياته للمسرح، وغاب عن أفيش المهرجان، مثل هذا الفنان لا ينقصه تكريم؛ لأنه لا يوفي حقه، ولكن حقه على الدولة الاهتمام بذكره ولو بصوره، عيب والله.. زعلانة جدا".
عمرو-دياب (2)

عمرو دياب يعلن ميعاد طرح أغنيته «يوم تلات»

أعلن الفنان عمرو دياب، عن طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي «يوم تلات». وقام الفنان عمرو دياب بنشر بوستر للأغنية وعلق قائلًا: «زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة «يوم تلات اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين. وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني ألبومه الجديد لعام 2019 «أنا غير»، وذلك بعد أغنية «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.
فيلم خيال مآتة

هل هناك حملة ضد أحمد حلمي و«خيال مآتة»؟

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه "خيال مآتة" يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، فدور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
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