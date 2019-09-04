نيللي كريم في «نوستالجيا» مع خالد الصاوي

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

نيللي كريم

تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "نوستالجيا" للنجم خالد الصاوي الذي يخوض بطولته السينمائية الأولى، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى في الفيلم منتصف شهر أكتوبر المقبل. وتظهر نيللي كريم بشخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث لم تكشف عن تفاصيلها. الفيلم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، ويعد "نوستالجيا" الاسم النهائي للعمل، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي "لايت" ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

الفنان خالد الصاوي لمع نجمه في الفترة الماضية سينمائيا، إذ شارك في ثلاثة أفلام جملة واحدة بموسم عيد الأضحى المنقضى، بشخصيات مختلفة، كل منها كان لها دور مؤثر فى سياق الأحداث، فكان مفاجأة «الفيل الأزرق 2» للنجم كريم عبد العزيز، فرغم أن ظهوره لم يزد على دقائق على الشاشة، فإنه خطف الأضواء من