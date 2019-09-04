بعد المصيف.. 7 وصفات من مطبخك لتفتيح البشرة

عند النزول للبحر يفضل ارتداء ملابس خاصة بالسباحة بأكمام طويلة لحماية البشرة من أشعة الشمس، ويفضل الجلوس تحت شمسية كبيرة للتخفيف من أضرار الشمس على البشرة

تحرير:آية أشرف ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

نستمتع كثيرًا بالمصيف ونزول البحر وحمام السباحة، أثناء العطلات الرسمية والإجازات، ولكن تبدأ المعاناة بعد العودة واكتشاف اسمرار البشرة وأيضًَا جفاف الشعر بسبب التعرض لأشعة الشمس ومياه البحر المالحة، بعض الفتيات يحاولن البحث عن كريمات تفتيح في الصيدليات ومواقع السوشيال ميديا بأسعار كبيرة، لكن دون الحصول على فائدة، يمكنك إنقاذ الموقف ببعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من تصبغات الشمس بسهولة وفي أسبوع فقط، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على بعض الوصفات الطبيعية من داخل مطبخك لتفتيح البشرة بسهولة.

البرتقال البرتقال من الفاكهة اللذيذة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة والمفيدة للجسم بشكل عام والبشرة والشعر أيضًا، جربي البرتقال في تفتيح البشرة بسهولة، كل ما عليكِ هو تجفيف قشر البرتقال ثم طحنه لتحصلي على مسحوق ناعم، ثم أضيفي اللبن على مسحوق البرتقال، واستخدمي العجينة على الوجه واتركيها

البرتقال

البرتقال من الفاكهة اللذيذة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة والمفيدة للجسم بشكل عام والبشرة والشعر أيضًا، جربي البرتقال في تفتيح البشرة بسهولة، كل ما عليكِ هو تجفيف قشر البرتقال ثم طحنه لتحصلي على مسحوق ناعم، ثم أضيفي اللبن على مسحوق البرتقال، واستخدمي العجينة على الوجه واتركيها 10 دقائق حتى تجف بشكل كامل، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

لبن البودرة

اللبن من المشروبات الأساسية للحصول على الكالسيوم والمعادن المهمة، لكنه أيضًا يحتوي على معادن مهمة تساعد في تفتيح البشرة بسهولة، اخلطي ملعقة من العسل الأبيض مع عصير الليمون ولبن البودرة، تأكدي من خلط كل المكونات ثم ضعيها على بشرتك واتركيها ربع ساعة، اشطفي بعد ذلك بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مضمونة وسريعة.

العسل

الليمون

البابايا

العسل الأبيض من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في ترطيب البشرة، استخدميه مع اللبن للتخلص من البقع الداكنة وتصبغات الشمس، اخلطي ملعقة من العسل الأبيض و4 ملاعق لبن، وضعي الخليط على أماكن الاسمرار 10 دقائق، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.كما يمكنك خلط عصير الليمون مع الخليط السابق للحصول على نتيجة سريعة.الليمون من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة، اخلطي قطرات من عصير الليمون مع ملعقة لبن وملعقة شوفان، تأكدي من تجانس كل المكونات، ثم ضعيها على بشرتك ربع ساعة، ولكن احذري هذه الوصفة لا تناسب أصحاب البشرة الحساسة بسبب الليمون الذي يتسبب في تهييج الجلد.

الزبادي

البابايا تحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة التي تحتاجها البشرة للتفتيح، جربي هرس البابايا وخلطها مع نصف كوب زبادي أو لبن، ثم وزعي الخليط على بشرتك واتركيه ربع ساعة أو 10 دقائق، ثم اشطفي بالماء، وكرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.

الزبادي يساعد في ترطيب البشرة ويفضل استخدامه في فصل الشتاء، ويعمل أيضًا على تفتيح البشرة لأنه يحتوي على فيتامينات مهمة لتغذية بشرتك، اخلطي ملعقتين من الزبادي مع قطرات من عصير الليمون وماء الورد، اخلطي كل المكونات ثم اتركيها على بشرتك ربع ساعة، واشطفي بعد ذلك بالماء الفاتر، كرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع وستلاحظين النتيجة.

الكركم

الكركم من المواد الطبيعية الموجودة داخل مطبخك وتساعدك كثيرًا للحصول على بشرة فاتحة، اخلطي ملعقة من الكركم مع قطرات من عصير الليمون وعصير الطماطم، اخلطي كل المكونات ثم افرديها على الوجه واتركيها 10 دقائق، ثم اشطفي بالماء البارد، وكرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع.- يفضل شرب كمية كبيرة من المياه عند نزول البحر أو حمام السباحة، لتعويض السوائل التي فقدها الجسم نتيجة التعرض للحرارة.- يجب الاهتمام بوضع صن بلوك للحماية من أشعة الشمس، ويفضل اختياره بشروط معينة منها، ألا يقل عامل الحماية فيه على 50%، وأن يكون مقاوما للمياه.- تجنبي النزول للبحر في ساعات الظهر، أي من نحو الساعة 11 ظهرًا وحتى 3 عصرًا، لأن الشمس تكون ضارة وقوية في هذه الأوقات.