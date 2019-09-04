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بعد المصيف.. 7 وصفات من مطبخك لتفتيح البشرة

عند النزول للبحر يفضل ارتداء ملابس خاصة بالسباحة بأكمام طويلة لحماية البشرة من أشعة الشمس، ويفضل الجلوس تحت شمسية كبيرة للتخفيف من أضرار الشمس على البشرة
تحرير:آية أشرف ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
تفتيح البشرة بعد المصيف
تفتيح البشرة بعد المصيف
نستمتع كثيرًا بالمصيف ونزول البحر وحمام السباحة، أثناء العطلات الرسمية والإجازات، ولكن تبدأ المعاناة بعد العودة واكتشاف اسمرار البشرة وأيضًَا جفاف الشعر بسبب التعرض لأشعة الشمس ومياه البحر المالحة، بعض الفتيات يحاولن البحث عن كريمات تفتيح في الصيدليات ومواقع السوشيال ميديا بأسعار كبيرة، لكن دون الحصول على فائدة، يمكنك إنقاذ الموقف ببعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من تصبغات الشمس بسهولة وفي أسبوع فقط، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على بعض الوصفات الطبيعية من داخل مطبخك لتفتيح البشرة بسهولة.
البرتقال البرتقال من الفاكهة اللذيذة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة والمفيدة للجسم بشكل عام والبشرة والشعر أيضًا، جربي البرتقال في تفتيح البشرة بسهولة، كل ما عليكِ هو تجفيف قشر البرتقال ثم طحنه لتحصلي على مسحوق ناعم، ثم أضيفي اللبن على مسحوق البرتقال، واستخدمي العجينة على الوجه واتركيها
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