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هل ترتفع أسعار السلع الغذائية قبل الموسم الدراسي؟

مع بدء الموسم الدراسي الجديد يزداد إقبال المواطنين على بعض المنتجات وهو الأمر الذى يتوقع معه التجار ارتفاع السعر تأثرا بزيادة حجم الطلب خاصة فى حال ثبات المعروض منه
تحرير:أسماء فتحى ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
منتجات الألبان
منتجات الألبان
عدد من السلع يرتبط إلى حد كبير بموسم المدارس، منها على سبيل المثال البيض والألبان والجبن والدواجن، خاصة الشرائح منها وكذلك اللحوم المصنعة المستخدمة فى وجبة الغداء للأطفال، فضلا عن بعض أصناف الخضراوات والفاكهة، ويترقب المواطنون تحرك الأسعار مع بدء الموسم الدراسي، وهو الأمر الذى تنبهت إليه وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى التى أصبح لها دور سلعي فى السوق المصري كمنافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فقاموا بتوفير هذه السلع مع المستلزمات المكتبية والمدرسية لسد احتياجات المواطنين.
يحيى كاسب رئيس شعبة مواد البقالة بغرفة الجيزة التجارية قال إن بعض المواد الغذائية يرتفع سعرها مع حلول موسم المدارس بنسبة تتراوح من 5 لـ10% فى حالة ثبات أو نقص المعروض من المنتج فى الأسواق. وأكد كاسب أن أهم السلع التى تتحرك أسعارها، جميع منتجات الألبان من جبن بمختلف أنواعها وزبادى بأنواعه، فضلا عن البيض
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البنك-المركزي

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 44.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
تعاملات بنكية (2)

قبل رد حصيلتها.. بدائل شهادات قناة السويس في البنوك

تبدأ 4 بنوك غدا، الخميس، رد حصيلة شهادات استثمار قناة السويس والتي تبلغ نحو 64 مليار جنيه، وهي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس. ومن المقرر أن تقوم هذه البنوك اليوم، الأربعاء، بتحويل قيمة الشهادات وعوائدها عن الربع الأخير إلى الحسابات الجارية لأصحابها، تمهيدا للصرف غدا، وعلى مدار أسبوعين متتالين. وطرحت شهادات قناة السويس خلال عام 2014 ولمدة 5 سنوات، وتم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1535 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (4)

شعبة الأدوات المكتبية: 20% انخفاضا فى أسعار الورق

أعلنت شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السبب فى انخفاض الأسعار الموسم الحالى هو انخفاض سعر الورق الأمر الذى طرح عشرات البدائل أمام المواطنين وزاد من فرص المنافسة نظرا لتنوع الأصناف الموجودة إضافة إلى جودتها، واعتبر التجار أن الموسم الحالى جاء محطما للتوقعات المرتبطة بإمكانية ارتفاع الأسعار نظرا لثبات أغلب الأصناف عند سعر العام الماضى وتراجع الكثير بنسبة تجاوزت الـ 10% عن السعر المعلن موسم المدارس الماضي عام 2018.
الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (8)

تخفيضات 50%.. كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلا مدارس»

ينطلق الأحد المقبل معرض "أهلا مدارس" الذى تشرف على تنظيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي تم الإعلان عن استمراره أسبوعا، على أن يتم تمديد الوقت وفقا لما يحدث كل عام فى حال استمرار تردد المواطنين وزيادة الطلب على الشراء منه. ولا يعد المعرض الذى تم تنفيذه العام الماضي ناجحا، نظرا لعدد من الأسباب التى أكدها المواطنون والتى جاء على رأسها بُعد الموقع عن الجمهور المستهدف، فضلًا عن عدم توافر تخفيضات كبيرة تلائم طول المسافة بين مساكن المواطنين ومكان العرض فى أرض معارض مدينة نصر.
ملابس-شتوى (4)

«شعبة الملابس» تتوقع ارتفاع أسعار «الزي المدرسي» 15%

الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أعلنت أن الزي المدرسي ينطبق عليه نفس شروط وظروف الملابس التقليدية وما يقع عليه من مؤثرات فى السعر وحركة البيع هى نفسها المؤثرات التى تقع على كاهل قطاع الملابس الجاهزة بشكل عام من ارتفاع وانخفاض للأسعار تأثرا بحركة المبيعات وحجمها وغيرها، مما يضفى على السوق حالة من الترقب الحذر يتخللها محاولات جاهدة من التجار لجزب المواطنين بتصميمات جديدة وترويج دعائي كبير منذ بدء الموسم حتى الانتهاء منه فى الأسبوع الأول من بدء الدراسة رسميا.
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