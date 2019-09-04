هل ترتفع أسعار السلع الغذائية قبل الموسم الدراسي؟

مع بدء الموسم الدراسي الجديد يزداد إقبال المواطنين على بعض المنتجات وهو الأمر الذى يتوقع معه التجار ارتفاع السعر تأثرا بزيادة حجم الطلب خاصة فى حال ثبات المعروض منه

تحرير:أسماء فتحى ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

منتجات الألبان

عدد من السلع يرتبط إلى حد كبير بموسم المدارس، منها على سبيل المثال البيض والألبان والجبن والدواجن، خاصة الشرائح منها وكذلك اللحوم المصنعة المستخدمة فى وجبة الغداء للأطفال، فضلا عن بعض أصناف الخضراوات والفاكهة، ويترقب المواطنون تحرك الأسعار مع بدء الموسم الدراسي، وهو الأمر الذى تنبهت إليه وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى التى أصبح لها دور سلعي فى السوق المصري كمنافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فقاموا بتوفير هذه السلع مع المستلزمات المكتبية والمدرسية لسد احتياجات المواطنين.

يحيى كاسب رئيس شعبة مواد البقالة بغرفة الجيزة التجارية قال إن بعض المواد الغذائية يرتفع سعرها مع حلول موسم المدارس بنسبة تتراوح من 5 لـ10% فى حالة ثبات أو نقص المعروض من المنتج فى الأسواق. وأكد كاسب أن أهم السلع التى تتحرك أسعارها، جميع منتجات الألبان من جبن بمختلف أنواعها وزبادى بأنواعه، فضلا عن البيض