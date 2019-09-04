هل ترتفع أسعار السلع الغذائية قبل الموسم الدراسي؟

مع بدء الموسم الدراسي الجديد يزداد إقبال المواطنين على بعض المنتجات وهو الأمر الذى يتوقع معه التجار ارتفاع السعر تأثرا بزيادة حجم الطلب خاصة فى حال ثبات المعروض منه
عدد من السلع يرتبط إلى حد كبير بموسم المدارس، منها على سبيل المثال البيض والألبان والجبن والدواجن، خاصة الشرائح منها وكذلك اللحوم المصنعة المستخدمة فى وجبة الغداء للأطفال، فضلا عن بعض أصناف الخضراوات والفاكهة، ويترقب المواطنون تحرك الأسعار مع بدء الموسم الدراسي، وهو الأمر الذى تنبهت إليه وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى التى أصبح لها دور سلعي فى السوق المصري كمنافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فقاموا بتوفير هذه السلع مع المستلزمات المكتبية والمدرسية لسد احتياجات المواطنين.
يحيى كاسب رئيس شعبة مواد البقالة بغرفة الجيزة التجارية قال إن بعض المواد الغذائية يرتفع سعرها مع حلول موسم المدارس بنسبة تتراوح من 5
لـ10% فى حالة ثبات أو نقص المعروض من المنتج فى الأسواق.
وأكد كاسب أن أهم السلع التى تتحرك أسعارها، جميع منتجات الألبان من جبن بمختلف أنواعها وزبادى بأنواعه، فضلا عن البيض
يحيى كاسب رئيس شعبة مواد البقالة بغرفة الجيزة التجارية قال إن بعض المواد الغذائية يرتفع سعرها مع حلول موسم المدارس بنسبة تتراوح من 5
لـ10% فى حالة ثبات أو نقص المعروض من المنتج فى الأسواق.
وأكد كاسب أن أهم السلع التى تتحرك أسعارها، جميع منتجات الألبان من جبن بمختلف أنواعها وزبادى بأنواعه، فضلا عن البيض والعصائر وأغلب أصناف الفاكهة، معتبرا أن تحرك الأسعار مع بدء الموسم أمر معتاد ويحدث كل عام خلال الشهر الأول فقط من الدراسة لحين التعرف على الاحتياج الحقيقي للأسواق، معتبرا أن الكميات المعروضة فى بداية الموسم الدراسى تكون ثابتة ويزيد الطلب عليها فتقل وفقا لقانون السوق "العرض والطلب" فيرتفع السعر، الأمر لا يستمر أكثر من شهر متصل، ثم يتم ضخ الكميات التى تنقص التجار أو تتوفر البدائل لها فتهدأ الأسعار.
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وأضاف رئيس شعبة مواد البقالة، أن الحكومة توفر منافذ بيع مساعدة خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن بدالي التموين والعاملين بمنافذ مشروع جمعيتي التابعين لوزارة التموين أيضا يعرضون سلعا يزداد عليها الطلب فى الموسم الدراسى ومنها الجبن بأنواعه المختلفة.
أحمد عتابي عضو شعبة مواد البقالة بغرفة الجيزة التجارية قال إن تحرك الأسعار خاصة فى السلع المرتبطة بالمدارس ووجبات الطلبة لن يكون كبيرا هذا العام والزيادة لا تتجاوز الـ 3 لـ 5% خاصة على الزبادى وعدد كبير من الشركات بات يلجأ إلى تقليل الكمية وتغيير شكل العبوة عوضا عن رفع الأسعار تحسبا لأي تراجع فى حجم المبيعات.
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وأضاف عتابي أن الشركات تتحمل أعباء مالية كبيرة إلا أنها لا تملك القدرة على رفع السعر لأن أى تحرك فى منتجات الألبان تحديدا يستشعره المواطن سريعا بالإضافة إلى حدة التنافس بين الشركات وكثرة عددها فى السوق مؤخرا وهو الأمر الذى يتسبب عادة فى العدول عن أى قرار يرتبط بتحريك الأسعار نحو الارتفاع، وباتت الخطوة الأكثر تأثيرا فى امتصاص حدة زيادة تكلفة الإنتاج خلال الأشهر الماضية هي التقليص الطفيف لحجم العبوات والذى يحمل عادة إيحاء بالتغيير فى الشكل وليس التقليص فى الحجم.
ويصل حجم استهلاك المصريين من منتجات الألبان خلال شهر رمضان وفقا لإحصائيات سابقة، بما يقرب من نحو 100 ألف طن، بينما يبلغ حجم إنتاج مصر من اللبن السائب نحو 5 ملايين طن سنويا، كما يصل نصيب الفرد من الألبان إلى 23 كيلو جراما سنويا.
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الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إن أسعار البيض تتحرك نحو الارتفاع بنحو 2 إلى 4 جنيهات على أقصى تقدير نتيجة زيادة الطلب فى مطلع الموسم الدراسى كما أن بعض أجزاء الدواجن ترتفع ولكن بمعدل طفيف خاصة "الأجزاء المخلية منها فى الصدور أو الفيليه"، مؤكدا أن أسعار البيض والدواجن منخفضة هذه الفترة وهو ما سيجعل تحرك السعر غير مؤثر على حركة المبيعات.
سيد رجب أحد تجار اللحوم المصنعة أكد أن هناك بعض الأصناف التى يتحرك سعرها تأثرا بزيادة الطلب عليها ومنها السوسيس والسجق والبسطرمة والبرجر، مشيرا إلى أن تحرك الأسعار متوقع فى الموسم الدراسى ولكنه سيكون محدودا هذا العام تحسبا لتراجع المبيعات ونتيجة وجود العديد من الأصناف المنافسة.
ويصل إنتاج مزارع الدواجن سنويا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا.