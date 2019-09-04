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افتتاح مصنع للزجاج باستثمارات 8 ملايين يورو بالسخنة

تحرير:محمد مصباح ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
افتتاح المصنع
افتتاح المصنع
افتتح اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، خط إنتاج جديد بمصنع مرايات لشركة سان جوبان الفرنسية، بمنطقة العين السخنة باستثمارات 8 ملايين يورو، في إطار قيام الشركة بتحقيق نجاحات داخل المنطقة الاقتصادية وإجراء توسعات لها حتى يغطي إنتاجها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تمتلك الشركة أكبر خط إنتاج زجاج مسطح في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعد من أكبر 100 مجموعة صناعية حول العالم، لما لها من خبرة تمتد لنحو 354 سنة، ولها دور فعال في توفير الحلول المبتكرة لاحتياجات سوق مواد البناء، بما يوفر في استخدامات الطاقة.
وقال اللواء محمد شعبان، إن المنطقة الاقتصادية دائماً ما تمد يد العون للمستثمرين في المنطقة باعتبارهم شركاء لها في عمليات التنمية والتطوير، وذلك حتى يقوموا بدورهم في تحقيق نجاحات وإنجازات من خلال مشروعاتهم. وأشار إلى أن عدد من المشروعات حققت نجاحا من ضمنها افتتاح خط جديد لمصنع سان جوبان بطاقة إنتاجية
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خضروات-اسواق

بعد تحرير الدولار الجمركي.. هل تواجه مصر موجة غلاء؟

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد بشأن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، موضحا فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، وأن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري، نظرا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة. مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن ما يتردد مجرد شائعات.
البنك-المركزى

حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب، مُشددا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن أن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
قناة-السويس (2)

عمرة مجانية واستقطاع أرصدة البنوك.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاءـ تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وإصدار أدوات دين لسد قيمة شهادات قناة السويس، وجمع تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج لتنظيم مؤتمرات، وتراجع عدد السفن التي تعبر قناة السويس، وفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات في الجامعات، وحرمان الابنة من معاش والدها عند سن معين.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: لم نصدر أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا للرد على ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت ‏صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، وأنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد.
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توقيع-بروتوكول-تعاون-بين-اقتصادية-قناة-السويس-والحكومة-الصينية

بـ110 ملايين جنيه.. الصين تنشئ مركز تدريب بالعين السخنة

وقع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير المفوض الصيني "هان بينج"، بروتوكول تعاون لإنشاء مركز تدريب مهني وفني لتأهيل العمالة بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة باستثمارات 45 مليون يوان صيني أي بنحو 110 ملايين جنيه مصري، في إطار تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وما تشهده المنطقة الاقتصادية من نمو للاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات الصناعية، وقال المهندس يحيى زكي، إن هذا المشروع منحة من الحكومة الصينية يتمثل في مجمع تدريب متكامل مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة.
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