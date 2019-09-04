افتتاح مصنع للزجاج باستثمارات 8 ملايين يورو بالسخنة

تحرير:محمد مصباح ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

افتتاح المصنع

افتتح اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، خط إنتاج جديد بمصنع مرايات لشركة سان جوبان الفرنسية، بمنطقة العين السخنة باستثمارات 8 ملايين يورو، في إطار قيام الشركة بتحقيق نجاحات داخل المنطقة الاقتصادية وإجراء توسعات لها حتى يغطي إنتاجها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تمتلك الشركة أكبر خط إنتاج زجاج مسطح في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعد من أكبر 100 مجموعة صناعية حول العالم، لما لها من خبرة تمتد لنحو 354 سنة، ولها دور فعال في توفير الحلول المبتكرة لاحتياجات سوق مواد البناء، بما يوفر في استخدامات الطاقة.

وقال اللواء محمد شعبان، إن المنطقة الاقتصادية دائماً ما تمد يد العون للمستثمرين في المنطقة باعتبارهم شركاء لها في عمليات التنمية والتطوير، وذلك حتى يقوموا بدورهم في تحقيق نجاحات وإنجازات من خلال مشروعاتهم. وأشار إلى أن عدد من المشروعات حققت نجاحا من ضمنها افتتاح خط جديد لمصنع سان جوبان بطاقة إنتاجية