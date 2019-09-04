صفقة نيمار.. برشلونة وتقديمه عروضا لا يملكها

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

نيمار

انتهت الدراما التي دارت حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، وفشل الانتقال إلى أي من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، وكان برشلونة صاحب الضجة الأكبر في تلك الدراما، ومع ذلك لم يتقدم البرسا بأي عرض منطقي، فبعد التعاقد مع أنطوان جريزمان، تقدم العملاق الكتالوني بعرض لضم نيمار مقابل 130 مليون يورو إلى جانب عرض لاعبين آخرين، إلا أن سان جيرمان لم يكن مهتمًا، وكان من الواضح أنه من الصعب على البرسا التعاقد مع نيمار، بعد ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، ولم يكن نيمار هدف برشلونة من البداية مثل جريزمان.

ولم تتكاتف إدارة برشلونة بالكامل من أجل إعادة شراء نيمار، بل كان هناك معارضين لعودته من جديد إلى قلعة الكامب نو، ومع ذلك أكد رئيس النادي جوسيت ماريا بارتوميو أنه سيفعل كل ما في وسعه لإعادة نيمار من جديد، على الرغم من معرفته باستحالة الأمر. وبدوره فعل نيمار من جانبه كل شيء للرحيل، حيث أخبر باريس سان

ولم تتكاتف إدارة برشلونة بالكامل من أجل إعادة شراء نيمار، بل كان هناك معارضين لعودته من جديد إلى قلعة الكامب نو، ومع ذلك أكد رئيس النادي جوسيت ماريا بارتوميو أنه سيفعل كل ما في وسعه لإعادة نيمار من جديد، على الرغم من معرفته باستحالة الأمر.



وبدوره فعل نيمار من جانبه كل شيء للرحيل، حيث أخبر باريس سان جيرمان بأن رغبته هي العودة إلى برشلونة فقط، منهيًا أي صفقات ممكنة لرحيله إلى ناد آخر، ومع ذلك لم يسافر بارتوميو لمقابلة اللاعب، واكتفى بإرسال ممثلين له.



وحاول برشلونة إدخال عثمان ديمبلي في الصفقة، إلا أن الفرنسي رفض الأمر، لعدم وضوح برشلونة معه من البداية، وتم وضعه في موقف صعب في الميركاتو دون استشارته.



كما حاول برشلونة إدخال إيفان راكيتيتش في الصفقة، وهو موقف شعر من خلاله إيفات بالآلم نظرًا لعدم استحقاقه تلك المعاملة من الإدارة.