رامي جمال يكشف عن مفاجأة مع إليسا.. وهكذا ردت

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

رامي جمال

كشف المطرب والملحن رامي جمال لجمهوره وجمهور الفنانة إليسا، عن مفاجأة يعدها للنجمة اللبنانية ضمن ألبومها الجديد، معبرًا عن سعادته للعمل معها. وكتب رامي جمال، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك على الماشي.. أنا عامل لإليسا غنوة كلامي ولحني"، ومن جانبها ردت إليسا على رامي جمال، قائلة: "الأغنية جميلة جدا"، وتوالت تعليقات متابعيها متسائلين عن موعد طرح ألبوم إليسا الجديد، وهل سيتم طرحه الصيف الجاري أم في موعد آخر؟

وآخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا" لعام 2018، وصورها جميعًا في لندن، وهي: "مفيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشي ليا"، من إخراج كريم نجيب، ومن تصوير روبي براينت، وزاك ساني. وكانت