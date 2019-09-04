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رامي جمال يكشف عن مفاجأة مع إليسا.. وهكذا ردت

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
رامي جمال
رامي جمال
كشف المطرب والملحن رامي جمال لجمهوره وجمهور الفنانة إليسا، عن مفاجأة يعدها للنجمة اللبنانية ضمن ألبومها الجديد، معبرًا عن سعادته للعمل معها. وكتب رامي جمال، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك على الماشي.. أنا عامل لإليسا غنوة كلامي ولحني"، ومن جانبها ردت إليسا على رامي جمال، قائلة: "الأغنية جميلة جدا"، وتوالت تعليقات متابعيها متسائلين عن موعد طرح ألبوم إليسا الجديد، وهل سيتم طرحه الصيف الجاري أم في موعد آخر؟
وآخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا" لعام 2018، وصورها جميعًا في لندن، وهي: "مفيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشي ليا"، من إخراج كريم نجيب، ومن تصوير روبي براينت، وزاك ساني. وكانت
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اصالة

أصالة ترد على «بلوك» أحلام: كل إناء ينضح بما فيه

أزمة ما زالت مشتعلة بين الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والفنانة السورية أصالة نصري، بعدما قامت الأولى بحظر "أصالة" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واحتدت الأزمة بعدما خرجت أحلام لتكشف السبب وراء حذفها أصالة، وقالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي "إنها لا تحب المنافقين في حياتها"، متسائلة: "لماذا أتابع شخصا يصرح في الإعلام بأنني أحرض أشخاصا ضده دون أن أذكر اسمه؟"، ووجهت أحلام رسالة لأصالة: "خلي عندك جرأة وقولي اسمي.. أنا أجرأ منك.. الشيء الوحيد اللي باعمله إليكي وهو حجمك عندي.. بلوك، خلصنا".
محمد-محي

بعد غياب 11 عاما.. تفاصيل ألبوم محمد محيي الجديد

قرر المطرب محمد محيي أن يطرح ألبومه الجديد على طريقة "السينجل"، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ بطرح أغنية "قضية"، وهي من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد. ويضم الألبوم 18 أغنية كان يتمنى محيي أن يكون أكثر من ذلك، ومن أبرزها "هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامي واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، وغيرها.
بوسي (1)

القبض على المطربة بوسي داخل منزلها بالتجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على المطربة الشعبية ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ«بوسى»، فى منزلها الكائن بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضدها، لصالح طليقها الذى كان مديرا لأعمالها. وصدرت الأحكام القضائية ضد بوسى بعدما تقدم طليقها ببلاغ بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، إلى جانب إخلالها باتفاقات قديمة كانت بينهما، ورفضها إعطائه مبلغا من المال نظير عمله معها كنسبة له عن إدارة أعمالها.
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هشام-عباس (2)

بعد غياب 10 سنوات| تفاصيل ألبوم هشام عباس «عامل ضجة»

انتهى الفنان هشام عباس من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "عامل ضجة" والمقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يعيده الألبوم بعد غياب 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش" الذي طرحه عام 2009. وطرح هشام عباس، مؤخرًا، فيديو كليب جديدا باسم "شاري بالغالي" عبر قناته على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس الجديد الذي قرر طرح أكثر من أغنية منه على طريقة "السينجل".
انغام-واحمد-إبراهيم

أحمد إبراهيم يفوز بـ«جلوبال ميوزك» عن«حالة خاصة جدا»

احتفل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بفوزه بالجائزة الفضية "جلوبال ميوزك أوردز" عن التوزيع الموسيقي لأغنية أنغام "حالة خاصة جدا". ونشر أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة تحدث فيها عن الجائزة قائلا: "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك أوردز، الأعمال المتميزة على مستوى العالم، أحمد إبراهيم من مصر، عن توزيع أغنية أنغام (حالة خاصة جدا 2019)، العربي الوحيد والفائز الوحيد عن التوزيع الموسيقي، تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب".
إليسا

إليسا تفتح الباب أمام التراجع عن الاعتزال

صدمة حقيقية أصابت الجميع حينما أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، قبل عدة أيام، نيتها اعتزال الفن، خاصة أنها لم تكشف الكثير بشأن قرارها المفاجئ هذا، وإن كانت ألمحت إلى أنها تعاني من مشكلات في ظل اضطرارها إلى الإنتاج لنفسها. واليوم، وجهت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "أنا أتفهم حزنكم يا شباب، وأقدر الرسائل التي تلقيتها منكم، وأريدكم أن تعلموا أني أفعل هذا من أجل مصلحتي، ومن المبكر أن نتحدث (بشأن الأمر)، ولدي ألبوم وحفلات والعديد من الفعاليات، وأعدكم عندما أكون قادرة على الإنتاج لنفسي، سأفعل ذلك".
رانيا يوسف

رانيا يوسف لإليسا: إحساسك لا يمكن الاستغناء عنه

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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