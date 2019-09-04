ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 44.9 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.

وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بقيمة بلغت نحو 57 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي مسجلا نحو 44.275 مليار دولار، ثم ارتفع بقيمة بلغت نحو 75 مليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي مسجلا نحو 44.35 مليار دولار. وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن المتوسط الحالى للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 7.2