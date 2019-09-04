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ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 44.9 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بقيمة بلغت نحو 57 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي مسجلا نحو 44.275 مليار دولار، ثم ارتفع بقيمة بلغت نحو 75 مليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي مسجلا نحو 44.35 مليار دولار. وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن المتوسط الحالى للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 7.2
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منتجات-البان

هل ترتفع أسعار السلع الغذائية قبل الموسم الدراسي؟

عدد من السلع يرتبط إلى حد كبير بموسم المدارس، منها على سبيل المثال البيض والألبان والجبن والدواجن، خاصة الشرائح منها وكذلك اللحوم المصنعة المستخدمة فى وجبة الغداء للأطفال، فضلا عن بعض أصناف الخضراوات والفاكهة، ويترقب المواطنون تحرك الأسعار مع بدء الموسم الدراسي، وهو الأمر الذى تنبهت إليه وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى التى أصبح لها دور سلعي فى السوق المصري كمنافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فقاموا بتوفير هذه السلع مع المستلزمات المكتبية والمدرسية لسد احتياجات المواطنين.
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قبل رد حصيلتها.. بدائل شهادات قناة السويس في البنوك

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 في البنوك

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1535 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الدولار

كيف حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك 21 مليار دولار؟

ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والبنك المركزي لأعلى مستوى له منذ أبريل 2018 ليسجل نحو 20.622 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 17.564 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بارتفاع قدره 3.058 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وسجل إجمالي الأصول لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي بالعملات الأجنبية نحو 64.418 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 62.192 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه بزيادة بلغت نحو 2.23 مليار دولار.
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بعد خفض الفائدة.. ما مصير سعر الجنيه المصري؟

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، ليواصل دورته التيسيرية، وتباينت آراء المحللين وبنوك الاستثمار حول تأثير هذا القرار فى سعر الجنيه، إذ شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بنحو 133 قرشا منذ بداية عام 2019 ليسجل أقل سعر للدولار حاليا نحو 16.62 جنيه، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 6.5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
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بعد ارتفاعها..3 عوامل تحد من مخاطر ديون مصر الخارجية

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى مستوى 106.2 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، بحسب بيانات صادرة من البنك الدولي. وذكر تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أن الارتفاع الحاد في الدين الخارجي المصري في السنوات القليلة الماضية كان مصحوبًا بزيادة كبيرة في احتياطي العملات، مما يشير إلى أن المخاطر يمكن السيطرة عليها حاليًا. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.
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