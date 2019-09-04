جريمة

أغلقوا محلات وفرضوا سيطرتهم..إحالة 8 متهمين للجنايات

تحرير:أحمد الزغبي ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت نيابة العامرية أول بغرب الإسكندرية، إحالة 8 متهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة النارية والبيضاء. تعود الواقعة في القضية رقم 553 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا العامرية أول والمقيدة كلي برقم 93 مسلسل غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية بقيام مجموعة بينهم مسجلون وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء باستعراض القوة على المواطنين بالأسلحة.
كشفت تحريات قسم شرطة العامرية أول أن وراء ارتكاب الواقعة كل من"ك. م. م"، "ش. م. ع"،"م. م. م"، "أ. ج. أ"، "م. ع. أ"، "م. أ. ع"، "م. م. س"، "م. ع. أ" وقيام المتهمين بقطع الطريق العام وإثارة حالة من الفزع والرعب في نفوس المواطنين بمنطقة عبد القادر. وأضافت التحريات بحيازة المتهم الأول سلاح ناري بندقية خرطوش
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النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس صلاح عيسى 15 يومًا فى «رشوة المقابر»

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس النائب البرلماني صلاح عيسى واثنين آخرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوٍ بمبلغ مالي مليون ومئتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناءً على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
متهم-المطرية

سقوط حداد في قبضة مباحث المطرية حول مسكنه لورشة سلاح

نجحت مباحث المطرية، اليوم الأربعاء، في القبض على حداد، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، بعدما حول مسكنه إلى وكر إجرامي «ورشة» لتصنيع السلاح، بغرض الاتجار فيه وتحقيق أرباح مادية كبيرة، وتبين من توقيع الكشف الجنائي على المتهم المضبوط سابقة اتهامه في 11 قضية، آخرها قضية تصنيع أسلحة نارية داخل مسكنه، ومزاولته نشاطا إجراميا بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

براءة رئيس حي الدقي وآخرين من تهمة الرشوة

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حي الدقي، وهم كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق، والذين نسبت لهم التحقيقات طلب وتعاطي رشاوى، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى.
طعن-بالسكين

تجديد حبس المتهمين في جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
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محكمة-ارشفية

إحالة «المستشار المزيف» بالسويس للمحاكمة

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، إحالة المتهم بانتحال صفة مستشار للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، وتبين من تحريات مديرية أمن السويس، حيازة المتهم كارنيهات مزورة ومستندات لاستخدامها في عمليات النصب، وكشفت التحريات أن المتهم الذي جرى ضبطه من إدارة مرور السويس، كان يقود سيارة ملاكي بألواح معدنية مزورة، تحمل صفة هيئة قضائية، وهارب من حكم بالسجن 10 أعوام. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة دون رصيد، منوهة بأن جميع الكارنيهات التي يحملها وتحمل صفة مستشار مزورة.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 2 طن بانجو في منطقة صحراوية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته قرابة 2 طن من نبات البانجو المخدر، بعد ورود معلومات بقيام أحد العناصر الإجرامية، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى المتاخمة لمدينة فايد بدائرة مركز شرطة فايد، مكاناً لإخفاء تلك المواد.
اعتداء

أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
سفاح -النساء

سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
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