أغلقوا محلات وفرضوا سيطرتهم..إحالة 8 متهمين للجنايات

تحرير:أحمد الزغبي ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

صورة أرشيفية

قررت نيابة العامرية أول بغرب الإسكندرية، إحالة 8 متهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة النارية والبيضاء. تعود الواقعة في القضية رقم 553 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا العامرية أول والمقيدة كلي برقم 93 مسلسل غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية بقيام مجموعة بينهم مسجلون وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء باستعراض القوة على المواطنين بالأسلحة.

كشفت تحريات قسم شرطة العامرية أول أن وراء ارتكاب الواقعة كل من"ك. م. م"، "ش. م. ع"،"م. م. م"، "أ. ج. أ"، "م. ع. أ"، "م. أ. ع"، "م. م. س"، "م. ع. أ" وقيام المتهمين بقطع الطريق العام وإثارة حالة من الفزع والرعب في نفوس المواطنين بمنطقة عبد القادر. وأضافت التحريات بحيازة المتهم الأول سلاح ناري بندقية خرطوش