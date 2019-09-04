مرتضى منصور يرد «الإدارية العليا» فى طعن العتال

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

مجلس الدولة- أرشيفية

تقدم هاني العتال، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقًا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر برفض دعواه لوقف الجمعية العمومية لنادي الزمالك، باعتبار الدعوى مقامة من غير ذي صفة بعد إسقاط عضوية "العتال" من نادي الزمالك بحكم قضائي، وشهدت جلسة الطعن العاجلة المنظورة اليوم، لكون موعد «الجمعية» مقررا من الأربعاء إلى الجمعة، ترافع دفاع هاني العتال، مؤكدًا أن لموكله صفة باعتباره عضوا بالنادي ومجلس إدارته بناء على قرار لجنة التظلمات بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الحالي رد المحكمة.

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى الأمين العام لمجلس الدولة، بطلب لرد دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، بعدما قال فى الجلسة إنه متعجب من سرعة نظر المحكمة للطعن على حكم رفض دعوى العتال. فند سيد البحيري، محامي العتال، فى مرافعته، الحيثيات التى أوردتها المحكمة