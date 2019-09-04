أول خطوة.. الحكومة تتحرك لتحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

المهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

بدأت الحكومة أولى تحركاتها الفعلية من أجل تحصيل حق الانتفاع عن الشوطئ الساحلية، إذ قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قررا بتشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية، لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذلك القيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.

وأضاف شعراوي، أنه في حالة انتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة في الحصول على مقابل حق الانتفاع سيتم تحديد القيمة، ومن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها. وبدأ نواب البرلمان في إعداد مراجعات قانونية وفنية بالتعاون مع الوزارات المعنية من بيئة وري وسياحة، لتحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على الشواطئ مباشرة،