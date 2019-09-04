قريبا.. الحكومة تبدأ تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو معلن وشفاف وتنافسي مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى بـ«تسقيع الأراضي»، وأشار إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، موضحا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية.

ونوه مدبولي، خلال ترؤسه للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية، بالجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحديا كبيرا أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني. ولفت