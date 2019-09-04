بائعة تهشم رأس عامل أمام منزله في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

صورة أرشيفية

لفظ رجل في العقد الرابع من عمره في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة، بسبب مشادة بينه وبين بائعتين متجولتين، إثر رفضه فرشهما للبضائع التي معهما أمام منزله، وتطورت المشادة إلى إلقائه بالبضائع بعيدا، فما كان من إحدهما إلا أن انهالت على رأسه بشومة كانت بحوزتها. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة من مستشفى السنبلاوين، يفيد وصول "حمدي.م.م" ، عامل، جثة هامدة إثر اعتداء بالضرب على رأسه.

على الفور، انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، واتهم أقارب المجني عليه سيدة تدعى "شوشو. ك"، بائعة متجولة، حيث يأتي البائعون بالبضائع من خضراوات وملابس وغيرها أمام مبنى الإدارة التعليمية للترويج لمنتجاتهم. وأشار شهود العيان، أن المجني عليه رفض قيامهما بفرش بضاعتهما