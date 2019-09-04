جريمة

بائعة تهشم رأس عامل أمام منزله في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لفظ رجل في العقد الرابع من عمره في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة، بسبب مشادة بينه وبين بائعتين متجولتين، إثر رفضه فرشهما للبضائع التي معهما أمام منزله، وتطورت المشادة إلى إلقائه بالبضائع بعيدا، فما كان من إحدهما إلا أن انهالت على رأسه بشومة كانت بحوزتها. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة من مستشفى السنبلاوين، يفيد وصول "حمدي.م.م" ، عامل، جثة هامدة إثر اعتداء بالضرب على رأسه.
على الفور، انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، واتهم أقارب المجني عليه سيدة تدعى "شوشو. ك"، بائعة متجولة، حيث يأتي البائعون بالبضائع من خضراوات وملابس وغيرها أمام مبنى الإدارة التعليمية للترويج لمنتجاتهم. وأشار شهود العيان، أن المجني عليه رفض قيامهما بفرش بضاعتهما
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سجن

مستريح السويس يفجر مفاجأة أمام النيابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس "أ. ع" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة. وتعهد المتهم، بتسديد الأموال مؤكدًا أن سبب هروبه هو تعثره بعد قيام أشخاص بالنصب عليه. وكان المتهم "ع. أ." الملقب بمستريح السويس سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضييق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
محكمة-ارشفية

أغلقوا محلات وفرضوا سيطرتهم..إحالة 8 متهمين للجنايات

قررت نيابة العامرية أول بغرب الإسكندرية، إحالة 8 متهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة النارية والبيضاء. تعود الواقعة في القضية رقم 553 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا العامرية أول والمقيدة كلي برقم 93 مسلسل غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية بقيام مجموعة بينهم مسجلون وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء باستعراض القوة على المواطنين بالأسلحة.
بوسي (2)

«بوسي» من «آه يا دنيا» إلى الكلبشات

حصار قضائي مفروض على الفنانة ياسمين محمد شعبان، المعروفة باسم "بوسي"، إذ تواجه عشرات القضايا التى تتهمها بتوقيع شيكات بدون رصيد، وذلك فى عدة محاكم منها جنح الطالبية وكذلك جنح النزهة، ومع صدور أول حكم بالحبس ضد «بوسي» اتجه البحث عن مَن تدين له الفنانة بتلك الإيصالات، ليتبين أنها وقعتها جميعًا لصالح طليقها وليد فطين، متعهد حفلات، وعدد من تلك الإيصالات لصالح أقارب له، بإجمالي 30 مليون جنيه، وفى تطور جديد للنزاع القضائي بينهما ألقت قوات الأمن، فجر اليوم، القبض على الفنانة لصدور أحكام بالحبس ضدها، لصالح طليقها.
اغتصاب (6)

«الموت أهون».. حكاية طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

لم تكن تدري «آلاء»، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعًا، أن ذهابها لتحصيل دروسها واستذكارها استعدادا لبدء الدراسة سيكون السبب في تعرضها لأبشع موقف قد تمر به في حياتها، إذ ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئب بشري» يكبرها بنحو عامين، والذي تمكن من خطفها وجرها إلى محصول «الذرة» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، محاولا اغتصابها وتجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
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كرة القدم

كرة القدم تنهي حياة شاب على يد زملائه في الدقهلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، فجر اليوم الثلاثاء، من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، إثر مشادة بينه وبين زملائه بسبب لعب كرة القدم واختلافهم على تحكيم اللعبة، تطورت إلى مشاجرة وطعنة على يد أحدهم بسلاح أبيض في صدره. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة بوصول "إسلام. ك. م - 18 عامًا"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر يشتبه جنائيا في الوفاة، إلى مستشفى دكرنس العام، وتوفي عقب وصوله.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع 4 بينهم عروسان في انقلاب سيارة بالدقهلية

تحول فرح إلى مأتم، إذ لقي عروسان مصرعهما وشقيقة العروس وعم العريس، اليوم الأحد، أثر انقلاب سيارة الزفاف التي كانت تقلهم في قرية منشاة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، متأثرين بإصابتهم بكسور متفرقة وكدمات خطيرة بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة تقل عروسين على طريق "المنصورة- المحلة".
مستشفى علاج سرطان الاطفال بالاسكندرية (1)

مورد أسطوانات أكسجين مخالفة يتاجر بآلام المرضى

الثروة على طريق ممهد بآلام المرضى.. تلخص هذه الكلمات ما عمد إليه صاحب شركة توريدات، فقد إنسانيته قبل رجولته، راح يبحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة وثراء فاحش تزداد معه أرصدته البنكية، سلم عقله إلى وساس الشيطان التي جاءت على حساب صحة المرضى غير عابئ بمصير مشؤوم سيلقاه حتما، أبرم صفقات مشبوهة مع مسئولى بعض المستشفيات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية ونص الاتفاق على توريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير أملا في جني المال إلا أن مباحث الأموال كان لها رأي آخر.
كلبش

«كلبش» ينهي رحلة نصاب الشهادات عبر فيسبوك

"شهادات معتمدة هتسهل التحاقكم بالشركات الكبرى" كلمات رنانة استغلها أحد الأشخاص للنصب على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، عمد إلى الإعلان عن تلك الشهادات عبر شبكة الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المختلفة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات الكبرى ظنا أن فعلته ستقوده إلى الثراء السريع، إلا أن الأمر انتهى بـ"كلبش".
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