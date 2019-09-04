صلاح يزين قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

ليفربول

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن قائمة ليفربول التي تستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، في رحلة الريدز للدفاع عن اللقب الذي توج به الفريق للمرة السادسة في تاريخه الموسم الماضي، بعد التغلب في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب أتلتيكو مدريد واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، ويوجد ليفربول هذا الموسم في المجموعة الخامسة والتي تضم إلى جانبه كلا من نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

وفيما يلي قائمة ليفربول الكاملة: أليسون بيكر – إليوت – فيرمينو – صلاح – جوميز – هندرسون – كيتا – لالانا – لونيرجان – لوفرين – ماني – ماتيب – ميلنر – أوريجي - تشامبرلين - روبرتسون – أدريان – شاكيري – فابينيو