رياضة

صلاح يزين قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
ليفربول
ليفربول
أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن قائمة ليفربول التي تستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، في رحلة الريدز للدفاع عن اللقب الذي توج به الفريق للمرة السادسة في تاريخه الموسم الماضي، بعد التغلب في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب أتلتيكو مدريد واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، ويوجد ليفربول هذا الموسم في المجموعة الخامسة والتي تضم إلى جانبه كلا من نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.
وفيما يلي قائمة ليفربول الكاملة: أليسون بيكر – إليوت – فيرمينو – صلاح – جوميز – هندرسون – كيتا – لالانا – لونيرجان – لوفرين – ماني – ماتيب – ميلنر – أوريجي - تشامبرلين - روبرتسون – أدريان – شاكيري – فابينيو
اقرأ المزيد
ايمري تشان ورونالدو

تشان يصب غضبه على يوفنتوس بسبب دوري الأبطال

أعرب متوسط ميدان يوفنتوس، الألماني إيمري تشان، عن استيائه الشديد من استبعاده من قائمة السيدة العجوز المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعدما قرر مدرب الفريق ماوريسيو ساري استبعاد كل من ماريو ماندزوكيتش وإيمري تشان، من القائمة التي ستستهل مشوارها في البطولة الشهر الجاري، بعدما وقع اليوفي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من أتليتكو مدريد الإسباني وبايرن ليفركوزن الألماني ولوكومتيف موسكو الروسي، ويأمل البيانكونيري في استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996.
قطر 2022 - شعار-مونديال-قطر (4)

47 مكانًا شهدت إطلاق شعار كأس العالم 2022

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8 وهو يعكس تصميم الشعار البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وعُرض الشعار على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم في 47 مكانًا، حيث اختير من الأمريكتين: الولايات المتحدة الأميركية (تايمز سكوير، وبرودواي، وبين شارعي 44 و45، ونيويورك).
قطر 2022 - شعار-مونديال-قطر (3)

لماذا أطلقت قطر شعار كأس العالم 2022 يوم 3 سبتمبر؟

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8، ويعكس تصميم الشعار البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وتمت إزاحة الستار عن الشعار من خلال فيديو مسجل يعرض المعالم البارزة في العاصمة القطرية، الدوحة، وبعض البلدان العربية الأخرى، علمًا بأن قطر تستضيف كأس العالم خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.
دافيد-لويز

لويز يطالب مدافعي أرسنال بتحمل المسؤولية

يرى البرازيلي ديفيد لويز أن مدافعي أرسنال يتوجب عليهم تحمل المسؤولية، بعد الأخطاء التي ارتكبها مدافعو الفريق في التعادل أمس بنتيجة 2-2 أمام توتنهام، في ديربي شمال لندن على ملعب الإمارات، وتسببت الأخطاء الدافعية القاتلة لأرسنال في تأخره بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول، قبل أن يتعادل المدفعجية بفضل ثنائية ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج، ويأتي ذلك بعدما تعرض لويز نفسه لانتقادات لاذعة في خسارة أرسنال أمام ليفربول بنتيجة 3-1 في الجولة قبل الماضية.
هاري- كين‎

«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث

اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة. وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد. ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.
محمد-صلاح (2)

قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org