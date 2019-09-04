صلاح يزين قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا
٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
ليفربول
أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن قائمة ليفربول التي تستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، في رحلة الريدز للدفاع عن اللقب الذي توج به الفريق للمرة السادسة في تاريخه الموسم الماضي، بعد التغلب في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب أتلتيكو مدريد واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، ويوجد ليفربول هذا الموسم في المجموعة الخامسة والتي تضم إلى جانبه كلا من نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.
وفيما يلي قائمة ليفربول الكاملة:
أليسون بيكر – إليوت – فيرمينو – صلاح – جوميز – هندرسون – كيتا – لالانا – لونيرجان – لوفرين – ماني – ماتيب – ميلنر – أوريجي - تشامبرلين - روبرتسون – أدريان – شاكيري – فابينيو
وفيما يلي قائمة ليفربول الكاملة:
أليسون بيكر – إليوت – فيرمينو – صلاح – جوميز – هندرسون – كيتا – لالانا – لونيرجان – لوفرين – ماني – ماتيب – ميلنر – أوريجي - تشامبرلين - روبرتسون – أدريان – شاكيري – فابينيو – فان دين بيرج – فان دايك – فاينالدوم – أرنولد - ريان بريوستر - كورتيس جونز - هيربي كين – كيللير - ياسر لاروشي – آدم لويس.
ويوجد في القائمة (ب) للاعبين الذين ولدوا بعد يوم 1 يناير من عام 1998 كل من: أرنولد - ريان بريوستر - كورتيس جونز - هيربي كين – كيللير - ياسر لاروشي – آدم لويس.
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه يمكن للنادي تسجيل عدد غير محدود من اللاعبين في القائمة (ب) أثناء الموسم، ولكن بشرط تقديم القائمة في موعد لا يتجاوز منتصف الليل قبل أي مباراة.