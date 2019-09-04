رياضة

رئيس الاتحاد الآسيوي يعلق على شعار كأس العالم 2022

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
شعار مونديال قطر
شعار مونديال قطر
كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8، ويعكس تصميم الشعار البُعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وتمت إزاحة الستار عن الشعار من خلال فيديو مسجل يعرض المعالم البارزة في العاصمة القطرية، الدوحة، وبعض البلدان العربية الأخرى، علمًا بأن قطر تستضيف كأس العالم خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022.
من جانبه بارك سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، إطلاق الشعار الرسمي لنهائيات كأس العالم 2022. وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن هذه المناسبة تمثل خطوة رمزية مهمة لتسارع وتيرة التحضيرات نحو تنظيم أول بطولة كأس عالم لكرة القدم
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ايمري تشان ورونالدو

تشان يصب غضبه على يوفنتوس بسبب دوري الأبطال

أعرب متوسط ميدان يوفنتوس، الألماني إيمري تشان، عن استيائه الشديد من استبعاده من قائمة السيدة العجوز المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعدما قرر مدرب الفريق ماوريسيو ساري استبعاد كل من ماريو ماندزوكيتش وإيمري تشان، من القائمة التي ستستهل مشوارها في البطولة الشهر الجاري، بعدما وقع اليوفي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من أتليتكو مدريد الإسباني وبايرن ليفركوزن الألماني ولوكومتيف موسكو الروسي، ويأمل البيانكونيري في استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996.
قطر 2022 - شعار-مونديال-قطر (4)

47 مكانًا شهدت إطلاق شعار كأس العالم 2022

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8 وهو يعكس تصميم الشعار البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وعُرض الشعار على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم في 47 مكانًا، حيث اختير من الأمريكتين: الولايات المتحدة الأميركية (تايمز سكوير، وبرودواي، وبين شارعي 44 و45، ونيويورك).
قطر 2022 - شعار-مونديال-قطر (3)

لماذا أطلقت قطر شعار كأس العالم 2022 يوم 3 سبتمبر؟

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8، ويعكس تصميم الشعار البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وتمت إزاحة الستار عن الشعار من خلال فيديو مسجل يعرض المعالم البارزة في العاصمة القطرية، الدوحة، وبعض البلدان العربية الأخرى، علمًا بأن قطر تستضيف كأس العالم خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022.
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فينجر

فينجر لا يستبعد التدريب في مونديال 2022

لا يستبعد المدرب الفرنسي أرسين فينجر تدريبات أحد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، التي تحتضنها قطر عام 2022، وترك فينجر تدريب أرسنال في صيف 2018، بعدما توج مع المدفعجية بلقب الدوري 3 مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، في مسيرة دامت مع الفريق اللندني 22 عامًا، وبعدها ارتبط اسمه بتدريب العديد من الأندية الأوروبية، وآخرها تدريب نيوكاسل بعد رحيل الإسباني رافا بينيتز، إلا أنه لم يشرف على تدريب أي فريق متفرغًا للتحليل، بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس".
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«ثقافة عربية وشال صوف» تعرف على شعار كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، عن الشعار الخاص لكأس العالم 2022 والذى من المقرر إقامته فى دولة قطر، وجاء الشعار بمدلولات عديدة منها الملاعب التي تستضيف البطولة الدولية، وعناصر من الثقافة العربية والشكل الكروى للأرض ولعبة كرة القدم نفسها. وأوضح الفيفا، فى بيان له على الحساب الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الشعار يضم منحنيات الكثبان الصحراوية، بالإضافة إلى شال الصوف إشارة لفصل الشتاء الذى ستقام فيه البطولة لأول مرة.
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كاماتشو: ميسي ليس الأفضل في التاريخ لكونه أرجنتينيا

يبدو أن الجدال الخاص بما إذا كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في التاريخ، سيستمر لوقت طويل، حيث قرر مدرب ريال مدريد السابق خوسيه أنطونيو كاماتشو إبداء رأيه في هذا الأمر، فعلى الرغم من إعجابه الشديد بقدرات نجم برشلونة، إلا أن كاماتشو يرى بأن هناك كأسا واحدا تفتقده خزائن ميسي قائلًا: "هو لاعب جيد للغاية، ولكن لا يمكن أن تكون الأفضل في العالم والأفضل في التاريخ إذا كنت من الأرجنتين ولم تتوج بلقب كأس العالم"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
منتخب مصر للشباب لكرة اليد (3.) (4)

اتحاد اليد لمنتخب نيجيريا: شكرًا على دعمكم لنا

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، برقية شكر لرئيس الاتحاد النيجيري، بعد مساندة لاعبو النسور الخضراء، لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة، في بطولة كأس العالم، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28). ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى الاتحاد النيجيري والتى جاء فيها: «أولاً، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي والتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد».
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