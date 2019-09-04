رئيس الاتحاد الآسيوي يعلق على شعار كأس العالم 2022

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

شعار مونديال قطر

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8، ويعكس تصميم الشعار البُعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وتمت إزاحة الستار عن الشعار من خلال فيديو مسجل يعرض المعالم البارزة في العاصمة القطرية، الدوحة، وبعض البلدان العربية الأخرى، علمًا بأن قطر تستضيف كأس العالم خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022.

من جانبه بارك سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، إطلاق الشعار الرسمي لنهائيات كأس العالم 2022. وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن هذه المناسبة تمثل خطوة رمزية مهمة لتسارع وتيرة التحضيرات نحو تنظيم أول بطولة كأس عالم لكرة القدم