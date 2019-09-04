التحقيق مع 12 مدير مدرسة بينهم 3 لم يجددوا علم مصر

تحرير:محمد حفيظ ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

صورة أرشيفية

أحال محمد رمضان مدير عام إدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، 9 من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية للتحقيق بسبب عدم انضباط العمل داخل تلك المدارس وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد، وقام مدير عام إدارة الفشن التعليمية يرافقه عصام أبو عرب وكيل الإدارة بزيارة مفاجئة لـ12 مدرسة ابتدائية وإعدادية لمتابعة استعدادات تلك المدارس للعام الدراسي الجديد حيث تبين من الزيارات، وجود مخالفات في 9 مدارس منها عدم الاهتمام بنظافة المدارس ودفاتر الحضور والانصراف غير منضبطة وجود حشائش وبعض الأثاثات الخشبية في فناء هذه المدارس.

وقرر مدير الإدارة إحالة مديري هذه المدارس للتحقيق كما أحال مدير الإدارة 3 مديرين لمدارس أخرى للتحقيق، بسبب عدم قيامهم بتجديد علم مصر المرفوع فوق تلك المدارس وتركهم أعلاما قديمة وممزقة. وفى سياق متصل قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إن العام الحالي سيشهد دخول 15 مدرسة ما بين إنشاء جديد وتوسعات