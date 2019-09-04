«حكايات من زمن الوالي».. نزهة في سنوات حكم محمد علي

تحرير:كريم محجوب ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

الهيئة المصرية للكتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، عن طرحها قريبًا كتاب "حكايات من زمن الوالي" للكاتب والباحث عماد الغزالي. وقد صدر للكاتب مسبقا عدد من الأعمال، ومنها "فضفضة كتاب ومفكرين"، و"نهاية المطاف.. مقالات ودراسات"، و"رجل طيب يكتب عن ناس طيبين"، و"في مديح القبيح"، و"نهاية المطاف.. مقالات ودراسات". ويقول عماد الغزالي في مقدمة كتابه المقرر طرحه قريبا: "ليست هذه زيارة جديدة للتاريخ، ولا أحب أن تقرأها على هذا النحو، هذه نزهة في سنوات حكم والي مصر الأعظم، محمد على باشا".

ويضيف "الغزالي" عن الكتاب: "هو قراءة مُحبة لفترة بالغة الأهمية في تاريخ المحروسة، نقلتها من عصر إلى عصر، بفضل همّة والٍ وجسارة شعب، فلم يكن ممكنًا لحاكم، مهما بلغت قدراته، وتسابقت أحلامه، أن يحقق شيئا دون شعب تمتد جذوره إلى ما قبل التاريخ، وعرف الحضارة والمدنية، وقت أن كانت الدنيا ترزح في غمامات الظلام