إيران تحتجز 7 مراكب صيد و24 أجنبيا كانوا على متنها

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

الحرس الثوري

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن قواته احتجزت سبعة قوارب صيد، واعتقلت 24 أجنبيا كانوا على متنها قرب ميناء "جاسك" في خليج عمان. وأشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى أن مراسلها في العاصمة الإيرانية طهران، كان قد أفاد أن الحرس الثوري أكد أن قوارب الصيد انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية بأكثر من المسافة القانونية. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن القوات قامت بمصادرة نحو 222 طنا من الأسماك، كانت على متن القوارب المذكورة التي تم احتجازها.

ويأتي القبض على هؤلاء المواطنين الأجانب في أعقاب إعلان إيران، في وقت مبكر من صباح اليوم، إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقم السفينة "ستينا إمبرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا. وقالت الخارجية الإيرانية إن الإفراج عن هؤلاء البحارة يأتي لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة، التي تحمل العلم البريطاني،