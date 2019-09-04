صيادلة الإسكندرية تطالب بسرعة غلق «رشدي» و«العزبي»

تحرير:محمد مجلي ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

نقابة الصيادلة بالإسكندرية

دعت نقابة الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، إلى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد سلاسل الصيدليات، بعد قرار الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة بشطب صاحب صيدليات "العزبي" وصاحب صيدليات "رشدي" من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة نهائيًا، بناء علي أحكام محكمة الاستئناف. وأكد الدكتور محمد أنسي الشافعي، أنه جاري متابعة إتمام تنفيذ القرار من قبل وزارة الصحة وطالبت بسرعة تنفيذه على أكمل وجه وعدم السماح بمخالفة القانون، مضيفا، أن ملف السلاسل من الملفات لشائكة ودائما ما تسعى النقابة لإيجاد حلول له.

وأوضح بيان رسمي للنقابة، اليوم الأربعاء، أن صيادلة الإسكندرية، تتابع أحكام مماثلة صدرت ضد أصحاب سلاسل في الإسكندرية، وسوف يتم نشرها ومتابعة الصيادلة بها خلال الأيام القليلة القادمة. ودعا البيان الصادر عن النقابة الفرعية، إدارات الصيدلة بوزارة الصحة إلى إلغاء التراخيص المترتبة على جميع الأحكام الصادرة،