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أصالة ترد على «بلوك» أحلام: كل إناء ينضح بما فيه

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
أصالة
أصالة
أزمة ما زالت مشتعلة بين الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والفنانة السورية أصالة نصري، بعدما قامت الأولى بحظر "أصالة" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واحتدت الأزمة بعدما خرجت أحلام لتكشف السبب وراء حذفها أصالة، وقالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي "إنها لا تحب المنافقين في حياتها"، متسائلة: "لماذا أتابع شخصا يصرح في الإعلام بأنني أحرض أشخاصا ضده دون أن أذكر اسمه؟"، ووجهت أحلام رسالة لأصالة: "خلي عندك جرأة وقولي اسمي.. أنا أجرأ منك.. الشيء الوحيد اللي باعمله إليكي وهو حجمك عندي.. بلوك، خلصنا".
بدورها حرصت أصالة على الرد على ما قالته أحلام، من خلال حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "حسن التصرف يأتي من طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، المتجاوزون حدود الأدب هم المنافقون المغالون في التعبير عن مشاعر حب وهمية، يكشفهم سوء الخلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكل إناء
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رامى-جمال

رامي جمال يكشف عن مفاجأة مع إليسا.. وهكذا ردت

كشف المطرب والملحن رامي جمال لجمهوره وجمهور الفنانة إليسا، عن مفاجأة يعدها للنجمة اللبنانية ضمن ألبومها الجديد، معبرًا عن سعادته للعمل معها. وكتب رامي جمال، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك على الماشي.. أنا عامل لإليسا غنوة كلامي ولحني"، ومن جانبها ردت إليسا على رامي جمال، قائلة: "الأغنية جميلة جدا"، وتوالت تعليقات متابعيها متسائلين عن موعد طرح ألبوم إليسا الجديد، وهل سيتم طرحه الصيف الجاري أم في موعد آخر؟
محمد-محي

بعد غياب 11 عاما.. تفاصيل ألبوم محمد محيي الجديد

قرر المطرب محمد محيي أن يطرح ألبومه الجديد على طريقة "السينجل"، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ بطرح أغنية "قضية"، وهي من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد. ويضم الألبوم 18 أغنية كان يتمنى محيي أن يكون أكثر من ذلك، ومن أبرزها "هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامي واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، وغيرها.
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القبض على المطربة بوسي داخل منزلها بالتجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على المطربة الشعبية ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ«بوسى»، فى منزلها الكائن بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضدها، لصالح طليقها الذى كان مديرا لأعمالها. وصدرت الأحكام القضائية ضد بوسى بعدما تقدم طليقها ببلاغ بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، إلى جانب إخلالها باتفاقات قديمة كانت بينهما، ورفضها إعطائه مبلغا من المال نظير عمله معها كنسبة له عن إدارة أعمالها.
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أزمات أصالة مستمرة.. آخرها «بلوك» أحلام

أزمة اشتعلت مؤخرًا بين الفنانة السورية أصالة نصري والمطربة الإماراتية أحلام الشامسي، حيث قامت الأخيرة بحظر الأولى من على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت أحلام السبب وراء حذفها أصالة، وقالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي "إنها لا تحب المنافقين في حياتها"، متسائلة: "لماذا أتابع شخصا يصرح في الإعلام بأنني أحرض أشخاصا ضده دون أن أذكر اسمه؟"، ووجهت أحلام رسالة لأصالة: "خلي عندك جرأة وقولي اسمي.. أنا أجرأ منك.. الشيء الوحيد اللي باعمله إليكي وهو حجمك عندي.. بلوك، خلصنا".
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أصالة تتصدر «يوتيوب» بـ3 أغانٍ.. وتراجع الهضبة

تحافظ الفنانة السورية أصالة نصري، على تصدرها قائمة تريند موقع «يوتيوب» لليوم الرابع على التوالي، إذ تحتل المراكز الثلاثة الأولى بأغاني ألبومها «في قربك» الذى طرحته الأسبوع الماضى، وجاءت أغنية «جابوا سيرته» فى المركز الأول، محققة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة، وهى من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما جاءت «حيطة سد» فى المركز الثاني، محققة 956 ألف مشاهدة، كلمات عمرو المصري وألحان عمر عادل وتوزيع عمرو الخضري، تليها «يوم يومين» التى حققت 910 آلاف مشاهدة، كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.
نانسى-عجرم

نانسي عجرم تحسم موقفها من الاعتزال: كل شخص حر في قراره

قالت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، إنها لا تفكر فى الاعتزال، مؤكدة أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة تمارسها، ولكنه يمنحها الحياة، وردًّا على سؤال: «تفكير بعض من زملائها فى الانسحاب فنيا؟»، أجابت في حوار مع مجلة «زهرة الخليج»: «كل شخص حر فى قراره، لكن الإنسان عامة، وليس فقط الفنان يمر بمثل هذه الظروف، فالحياة صعود وهبوط والعكس، وكما فيها تعب وإخفاقات واحباطات، فيها كذلك نجاحات وتحدٍ وإصرار، وأهم شيء هو أن يقدم الإنسان ما يحب، ويكون راضيًا عمَّا وصل إليه ولديه قناعة، فالإنسان، سواء كان مشهورًا أم غير ذلك، ما يؤثر في حياته ونفسيته هي سعادته».
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أصالة تشكر فريق عملها وتحكي كواليس ألبوم «في قربك»

وجهت الفنانة أصالة نصري، الشكر لفريق عمل ألبومها الجديد "في قربك"، وكتبت عبر "إنستجرام": "كم استمتعت بهذا العمل، وكم كان التعب شعورا رائعا، وكم أنا محظوظة باهتمام الموهوبين، الذين كان لهم فضل كبير في إظهار هذا العمل للعلن، كنا نغني ونرقص طيلة الوقت، كي ننقل لكم شعور الفرح الذي نحتاج إليه جميعا وبشدة، كلنا اتفقنا دون كلام وبالفعل على أن يعطي كل منا كل ما عنده، وأنا اليوم أود أن أشكر كل صديق وأخ وعزيز وموهوب شاركني في هذا العمل، وأقتسم معهم جميعا محبتكم وقبولكم وتشجيعكم، لأنهم جميعا يستحقون الشكر والامتنان".
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