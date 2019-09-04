أصالة ترد على «بلوك» أحلام: كل إناء ينضح بما فيه

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

أصالة

أزمة ما زالت مشتعلة بين الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والفنانة السورية أصالة نصري، بعدما قامت الأولى بحظر "أصالة" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واحتدت الأزمة بعدما خرجت أحلام لتكشف السبب وراء حذفها أصالة، وقالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي "إنها لا تحب المنافقين في حياتها"، متسائلة: "لماذا أتابع شخصا يصرح في الإعلام بأنني أحرض أشخاصا ضده دون أن أذكر اسمه؟"، ووجهت أحلام رسالة لأصالة: "خلي عندك جرأة وقولي اسمي.. أنا أجرأ منك.. الشيء الوحيد اللي باعمله إليكي وهو حجمك عندي.. بلوك، خلصنا".

بدورها حرصت أصالة على الرد على ما قالته أحلام، من خلال حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "حسن التصرف يأتي من طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، المتجاوزون حدود الأدب هم المنافقون المغالون في التعبير عن مشاعر حب وهمية، يكشفهم سوء الخلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكل إناء