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الاحتجاجات تجبر زعيمة هونج كونج على إلغاء قرار مثير

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
احتجاجات هونج كونج - أرشيفية
احتجاجات هونج كونج - أرشيفية
بات من الواضح أن الاحتجاجات المتواصلة في هونج كونج، أتت ثمارها ويفصلها إعلان رسمي لتحقيق أحد أهدافها، إذ أعلنت كاري لام زعيمة المقاطعة الخاضعة لحكم الصين، سحب مشروع قانون يقضي بتسليم المجرمين إلى بكين، والذي أشعل أسوأ أزمة سياسية في تاريخ المدينة منذ عقود، صاحبتها موجة مظاهرات عارمة، وتصريح لازم، كان خلال اجتماع داخلي مع المشرعين المؤيدين ومندوبي هونج كونج في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومن المتوقع أن تصدر لام إعلانا عاما في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب رويترز
واندلعت اشتباكات بين شرطة هونج كونج ومحتجين مطالبين بالديمقراطية ليل الثلاثاء، في حين لم تظهر مؤشرات تذكر على انحسار التوتر الذي يحتدم منذ شهور في المدينة الخاضعة للحكم الصيني.وأظهرت تغطية تلفزيونية قوات الأمن وهي تستخدم أسلحة تطلق أكياسا صغيرة من الحبوب ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين أمام مركز شرطة مونج
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دونالد ترامب

ترامب يطالب الصين بالتصرف بـ«إنسانية» في هونج كونج

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين بأن تتصرف بـ"إنسانية"، بعدما أُوقِف عدد من الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وحظر تظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة اليوم السبت في المستعمرة البريطانية السابقة. واعتبر ترامب - حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية، أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين ساهم في منع السلطات من شن حملة أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ ، قائلا: "إن عملي على الصعيد التجاري يسمح بالفعل في إعادة خفض التوتر هناك".
شرطة هونج كونج

بعد أول رصاصة.. هل تتدخل بكين عسكريا في هونج كونج؟

شهدت مظاهرات هونج كونج، أمس الأحد، قيام ضابط شرطة بإطلاق رصاصة حية في الهواء، للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات، في الوقت الذي قام فيه المحتجون بمحاصرة الشرطة المسلحة بخراطيم المياه. حيث شهدت شوارع المدينة، واحدة من أكثر الليالي عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية قبل 12 أسبوعا. وهو ما دفع وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى توجيه أقوى تحذيراتها حتى الآن، من تدخل عسكري محتمل في هونج كونج، على الرغم من استبعاد المحللين لهذة الخطوة، والذين قالوا إنها ستكون الملاذ الأخير لبكين.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
سجن-صيني

الصين تحتجز موظفا بـ«خارجية بريطانيا» في هونج كونج

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير التي تفيد باحتجاز الصين أحد موظفيها في "هونج كونج". وقال المتحدث باسم الخارجية وشؤون الكومنولث في بكين: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحد أعضاء فريقنا تم احتجازه أثناء عودته إلى هونج كونج من شنتشن"، مضيفا: "نحن نقدم الدعم لعائلته ونبحث عن مزيد من المعلومات من السلطات في مقاطعة جوانجدونج وهونج كونج".
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