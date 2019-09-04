لماذا أطلقت قطر شعار كأس العالم 2022 يوم 3 سبتمبر؟

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

شعار كأس العالم 2022

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8، ويعكس تصميم الشعار البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وتمت إزاحة الستار عن الشعار من خلال فيديو مسجل يعرض المعالم البارزة في العاصمة القطرية، الدوحة، وبعض البلدان العربية الأخرى، علمًا بأن قطر تستضيف كأس العالم خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022.

اختيار قطر يوم 3 سبتمبر للكشف عن شعار المونديال له سبب وسر معين وليس مجرد مصادفة أو تم اختياره بشكل عشوائي، إذ يتزامن 3 سبتمبر مع مناسبة تاريخية لقطر، وهى عيد الاستقلال الوطني، ففي الثالث من سبتمبر من عام 1971، حصلت الدوحة على استقلالها عن الحكم البريطاني حينما أسدل الستار على اتفاقية الحماية الموقعة