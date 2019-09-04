دراسة: كوبان من المشروبات الغازية يؤدي إلى الوفاة

ينصح بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم بدلا من المشروبات الغازية؛ تجنبًا للأضرار التي تنتج عنها متمثلة في زيادة كبيرة للوزن بشكل كبير، مع تسوس الأسنان.

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

المشروبات الغازية

يقول خبراء التغذية دائمًا إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، من البنود الهامة في الحياة، ولكن توجد بعض الأطعمة والمشروبات التي تتناولها باستمرار دون وعي، تسبب العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ثبت في عدد من الدراسات مدى تأثيرها السيئ على صحة الجسم، كما أن عصير الفواكه الغني بكميات كبيرة من السكريات، يمكنك استبداله ببعض المشروبات الطبيعية، نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".

أوضحت دراسة من قبل المنظمة العالمية للصحة، أن تناول كوبين من العصائر المدرجة في النظام الغذائي في اليوم تزيد من خطورة الموت المبكر، أجريت الدراسة في أكثر من 450.000 حول العالم، وكشفت النتائج أن استهلاك جميع أنواع المشروبات الغازية مرتبط بشكل كبير بزيادة فرص الموت في سن صغير، كما لوحظ أن معدلات الذين