دراسة: كوبان من المشروبات الغازية يؤدي إلى الوفاة
ينصح بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم بدلا من المشروبات الغازية؛ تجنبًا للأضرار التي تنتج عنها متمثلة في زيادة كبيرة للوزن بشكل كبير، مع تسوس الأسنان.
تحرير:إسراء سليمان
٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
المشروبات الغازية
يقول خبراء التغذية دائمًا إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، من البنود الهامة في الحياة، ولكن توجد بعض الأطعمة والمشروبات التي تتناولها باستمرار دون وعي، تسبب العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ثبت في عدد من الدراسات مدى تأثيرها السيئ على صحة الجسم، كما أن عصير الفواكه الغني بكميات كبيرة من السكريات، يمكنك استبداله ببعض المشروبات الطبيعية، نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
أوضحت دراسة من قبل المنظمة العالمية للصحة، أن تناول كوبين من العصائر المدرجة في النظام الغذائي في اليوم تزيد من خطورة الموت المبكر، أجريت الدراسة في أكثر من 450.000 حول العالم، وكشفت النتائج أن استهلاك جميع أنواع المشروبات الغازية مرتبط بشكل كبير بزيادة فرص الموت في سن صغير، كما لوحظ أن معدلات الذين
أوضحت دراسة من قبل المنظمة العالمية للصحة، أن تناول كوبين من العصائر المدرجة في النظام الغذائي في اليوم تزيد من خطورة الموت المبكر، أجريت الدراسة في أكثر من 450.000 حول العالم، وكشفت النتائج أن استهلاك جميع أنواع المشروبات الغازية مرتبط بشكل كبير بزيادة فرص الموت في سن صغير، كما لوحظ أن معدلات الذين يتناولون المشروبات المحلاة صناعيًا أكبر من الذين يتناولون السكر بشكل طبيعى، كما قال العلماء إن فرض ضرائب على المشروبات الغازية، سيعزز بشكل كبير من التوقف عن تناولها، أو إدراجها في أي نظام غذائي.
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كما قال خبراء التغذية أثناء بيان لهم في الجمعية الأوروبية لطب القلب، يجب على متبعي أي نظام غذائي صحي التوقف عن تناول المشروبات الغازية في نظامهم الغذائي، كما أن البحث الذي نشر في الجريدة الطبية التي تدعى JAMA، يعد من أكبر الدراسات التي قامت بالبحث في العلاقة بين استهلاك المشروبات الغازية والوفيات، إضافة إلى ذلك وجد بحث جديد أن استهلاك أكثر من 250 ميلي كوب من المشروبات الغازية في اليوم يزيد من خطر الموت بنسبة تصل إلى 26%، خلال 16 سنة القادمة، كما أن الوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية ارتفعت إلى 52%، وقال الطبيب نيل مورفي ، قائد الدراسة: "كانت الملاحظة المذهلة في دراستنا هي أننا وجدنا روابط إيجابية لكل من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والمُحلاة صناعياً مع خطر الوفاة من جميع الأسباب".
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وأكمل حديثه قائلًا: إنه غير واضح حتى الآن لِم يحدث ذلك، ولكن أشارت الدراسات السابقة إلى أن المحليات الصناعية في المشروبات الغازية أو أي عصائر أخرى، تحفز من عدم تحمل الجلوكوز، إضافة إلى إنها تعمل كعامل محفز لزيادة معدلات الأنسولين في الدم، كما أن الدراسات الإضافية بحاجة إلى البحث على المدى الطويل لفحص النتائج الصحية، وخاصة للمحليات الصناعية، التي تستخدم بشكل شائع في المشروبات الغازية، تعرضت دراسات مماثلة في الماضي لانتقادات، ولكن الدراسة الجديدة وجدت علاقة واضحة بين المشروبات الغازية ومعدلات الوفاة، كما ألقت الدراسات الضوء على سياسات التعامل أي الضريبة التي وضعت على المشروبات للحد من تناولها.
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إذ ينصح بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم بدلا من المشروبات الغازية؛ تجنبًا للأضرار التي تنتج عنها متمثلة في زيادة كبيرة للوزن بشكل كبير، مع تسوس الأسنان، وهشاشة العظام على المدى البعيد، مما يزيد من خطورة الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، كما يمكن تناول القهوة أو الشاي دون وضع سكر على الإطلاق، ولكن دع في اعتبارك أمر هام أن المشروبات الغازية تكون صحية فقط عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن، وليس بمفردها، لا نحتاج إلى مزيد من الدراسات لنثبت آثار الإفراط في تناولها، فعليك بالاعتدال دائمًا في استهلاكها.
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