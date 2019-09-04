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دراسة: كوبان من المشروبات الغازية يؤدي إلى الوفاة

ينصح بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم بدلا من المشروبات الغازية؛ تجنبًا للأضرار التي تنتج عنها متمثلة في زيادة كبيرة للوزن بشكل كبير، مع تسوس الأسنان.
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
المشروبات الغازية
المشروبات الغازية
يقول خبراء التغذية دائمًا إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، من البنود الهامة في الحياة، ولكن توجد بعض الأطعمة والمشروبات التي تتناولها باستمرار دون وعي، تسبب العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ثبت في عدد من الدراسات مدى تأثيرها السيئ على صحة الجسم، كما أن عصير الفواكه الغني بكميات كبيرة من السكريات، يمكنك استبداله ببعض المشروبات الطبيعية، نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
أوضحت دراسة من قبل المنظمة العالمية للصحة، أن تناول كوبين من العصائر المدرجة في النظام الغذائي في اليوم تزيد من خطورة الموت المبكر، أجريت الدراسة في أكثر من 450.000 حول العالم، وكشفت النتائج أن استهلاك جميع أنواع المشروبات الغازية مرتبط بشكل كبير بزيادة فرص الموت في سن صغير، كما لوحظ أن معدلات الذين
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فوائد-الصيام

قبل اتباع «الصيام المتقطع».. تعرف على أضراره وفوائده

توجد العديد من الآليات المتعلقة بالتخسيس وفقدان الوزن، ومن أشهرها الصيام المتقطع أو صيام يوم بديل، ولكن قبل البدء فيه أو اتخاذه نظاما غذائيا صحيا، عليك أولا النظر في عدد السعرات الحرارية المتناولة، فليس كل ما هو "تريند" يجب اتباعه دون وعي وتفهُّم لطبيعة الجسم، ومن جانب المخاطر، قد يعرضك لفقد العديد من العناصر الغذائية المهمة، ولكن يمكن حل هذه المشكلة من خلال تكثيف العناصر الغذائية، وتقسيمها إلى وجبات صغيرة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "live strong".
التخلص-من-الشخير

للتخلص من الشخير.. توقف عن تناول السكريات واللحوم

الشخير من الأصوات الصادرة في أثناء النوم، توجد عدة أسباب له، يجب التعامل معها بحرص للتخلص من هذا الصوت المزعج، على سبيل المثال الإصابة بمشكلات في الأنف، أو النوم لساعات قليلة، بجانب النوم بطريقة خاطئة، جميعها أسباب تؤدي إلى الشخير في أثناء النوم، وليس ذلك فقط، ولكن الوزن الزائد أيضًا الذي يصل إلى السمنة، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية، وللتخلص منه يوجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها مثل السكر واللحوم الغنية بالدهون والقمح، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
سناك للتمثيل الغذائي

«التونة والحمص».. سناك يمكنك تناوله في العمل

يقضي معظمنا أغلب وقته في العمل الذي لا يقل عدد ساعاته عن 8، كما أن بعض الأشخاص يعملون في أكثر من مكان، ولأن الجوع حليف تلك الأوقات، فهذا يؤدي إلى تناول الأطعمة السريعة وعدم الانتباه إلى الكمية التي يمكن تناولها خاصة عند الجلوس أمام الكمبيوتر. الحل الأمثل للحفاظ على الوزن والصحة تناول الوجبات الخفيفة الصحية، وإذا كنت تحمل هم تحضيرها وأن بعضها قد لا يسمح بتناوله في العمل، فهناك بعض الاقتراحات التي تساعدك على تناول طعام صحي يحافظ على المعدة طوال الساعات الطويلة، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
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أضرار الصودا

هل دايت الصودا ضار؟.. يؤدي إلى أمراض القلب

يوجد العديد من الأنظمة الغذائية المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال نظام الكيتو المعتمد على تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات، كما توجد أنظمة غذائية أخرى، تعتمد على تقليل استهلاك الدهون، ولكن هل سمعت عن "دايت الصودا"، أي إدراج المشروبات الغازية في نظامك الغذائي، ولكن من المؤكد أنه من الأنظمة الغذائية الضعيفة، التي تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية، على سبيل المثال ترتبط الصودا بشكل كبير بمرض السكري وأمراض القلب، نقلا عن "livestrong".
فوائد-الصيام

قبل اتباع «الصيام المتقطع».. تعرف على أضراره وفوائده

توجد العديد من الآليات المتعلقة بالتخسيس وفقدان الوزن، ومن أشهرها الصيام المتقطع أو صيام يوم بديل، ولكن قبل البدء فيه أو اتخاذه نظاما غذائيا صحيا، عليك أولا النظر في عدد السعرات الحرارية المتناولة، فليس كل ما هو "تريند" يجب اتباعه دون وعي وتفهُّم لطبيعة الجسم، ومن جانب المخاطر، قد يعرضك لفقد العديد من العناصر الغذائية المهمة، ولكن يمكن حل هذه المشكلة من خلال تكثيف العناصر الغذائية، وتقسيمها إلى وجبات صغيرة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "live strong".
أهمية-العصائر-في-فصل-الصيف

القهوة الباردة وعصير الرمان.. عصائر مرطبة في الصيف

في الشهور الأولى من فصل الصيف، لا يبلغ الحر ذروته، ويكون المناخ العام لطيفا إلى حد ما، ولكن عندما ندخل في شهري أغسطس وسبتمبر، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بمشكلات صحية كبيرة؛ على سبيل المثال، ضربة الشمس وضغط الدم المنخفض، فضلا عن السكتات الدماغية، إذ يجب الحصول على قدر كافٍ من الترطيب من خلال شرب كميات كافية من المياه والعصائر المثلجة للحفاظ على درجة حرارة الجسم، والوظائف الحيوية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "live strong".
أهمية الاسناكس

بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس» تساعد في فقدان الوزن

نبحث من وقت لآخر عن أحدث الطرق للمساعدة في فقدان الوزن، بدايةً من الأنظمة الغذائية الصحية إلى عمليات التجميل لتقليل الدهون، وعلى الرغم من أننا نختار حلولا شاقة، فقد تكون بعض الطرق البسيطة هي الحل لأجل فقدان صحي للوزن؛ وذلك مثل تناول شاي الأعشاب أو الشاي الأخضر، والزنجبيل أيضًا، وآخر ما جاء به خبراء التغذية أن السناكس مثل الفواكه والمكسرات بمنزلة حل سحري يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "mirror.co.uk".
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