أفلام محمد رمضان مع وقف التنفيذ| هل ينضم «أسد أسود»؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

محمد رمضان

يعمل حاليًا الفنان محمد رمضان، على مشروعه السينمائي الجديد «أسد أسود» والذى يسجل أول تعاون بينه وبين المؤلف محمد دياب والمخرج خالد دياب، الإعلان عن هذا الفيلم يفتح التساؤل حول مشاريع "رمضان" السينمائية المؤجلة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ولم يشرع فى تنفيذ أى منها، أول تلك المشروعات، فيلم «بطل عادي» هو المشروع الثاني الذى كان من المقرر أن يجمعه بشركة "العدل جروب"، والذى تم الإعلان عنه فى أكتوبر 2018، تأليف محمد العدل وإخراج ماندو العدل، وجاء هذا الفيلم بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «نسر الصعيد» والذى أنتجته نفس الشركة.

لم يخرج فيلم «بطل عادي» إلى النور بعد، ولم تنشر أى تفاصيل حول التحضيرات الخاصة به. وثاني هذه المشروعات، هو فيلم «رجالة حمزة» الذى تعاقد عليه "رمضان" بعدها بشهر واحد، وتحديدا فى 10 نوفمبر 2018، مع المنتجين أسامة ويوسف الطاهر، الفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج هادى الباجوري، وكان