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أفلام محمد رمضان مع وقف التنفيذ| هل ينضم «أسد أسود»؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
يعمل حاليًا الفنان محمد رمضان، على مشروعه السينمائي الجديد «أسد أسود» والذى يسجل أول تعاون بينه وبين المؤلف محمد دياب والمخرج خالد دياب، الإعلان عن هذا الفيلم يفتح التساؤل حول مشاريع "رمضان" السينمائية المؤجلة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ولم يشرع فى تنفيذ أى منها، أول تلك المشروعات، فيلم «بطل عادي» هو المشروع الثاني الذى كان من المقرر أن يجمعه بشركة "العدل جروب"، والذى تم الإعلان عنه فى أكتوبر 2018، تأليف محمد العدل وإخراج ماندو العدل، وجاء هذا الفيلم بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «نسر الصعيد» والذى أنتجته نفس الشركة.
لم يخرج فيلم «بطل عادي» إلى النور بعد، ولم تنشر أى تفاصيل حول التحضيرات الخاصة به. وثاني هذه المشروعات، هو فيلم «رجالة حمزة» الذى تعاقد عليه "رمضان" بعدها بشهر واحد، وتحديدا فى 10 نوفمبر 2018، مع المنتجين أسامة ويوسف الطاهر، الفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج هادى الباجوري، وكان
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نبيلة -عبيد

نبيلة عبيد: تكريمي من مهرجان الإسكندرية له مذاق خاص

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على دورته المقبلة الـ35، والمقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تقديرا لمشوارها الفني الثري. وقالت الفنانة نبيلة عبيد، إن التكريم من مهرجان بحجم ومكانة "الإسكندرية السينمائي" له مذاق خاص، فلديها ذكريات لا تنسى تتعلق بالمهرجان، حيث حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا" قصة إحسان عبدالقدوس وإخراج أشرف فهمي.
نيللى-كريم-08

نيللي كريم في «نوستالجيا» مع خالد الصاوي

تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "نوستالجيا" للنجم خالد الصاوي الذي يخوض بطولته السينمائية الأولى، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى في الفيلم منتصف شهر أكتوبر المقبل. وتظهر نيللي كريم بشخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث لم تكشف عن تفاصيلها. الفيلم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، ويعد "نوستالجيا" الاسم النهائي للعمل، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي "لايت" ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.
الأمير-أباظة

مهرجان الإسكندرية يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ35

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، اليوم الثلاثاء، عن بوستر دورته الخامسة والثلاثين، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، صمم البوستر الفنان محمد الكومي، وهو فكرته أيضا. البوستر عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة.
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