47 مكانًا شهدت إطلاق شعار كأس العالم 2022

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

شعار كأس العالم 2022

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8 وهو يعكس تصميم الشعار البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وعُرض الشعار على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم في 47 مكانًا، حيث اختير من الأمريكتين: الولايات المتحدة الأميركية (تايمز سكوير، وبرودواي، وبين شارعي 44 و45، ونيويورك).

وفي الأرجنتين عرض في (جنرال باز واي 15 دي أجوستو، وبوينس أيرس)، والبرازيل (ميترو دوميناشن سي ستايشن، وساو باولو)، وتشيلي (إيه في كينيدي، وبادريه هورتادو، وسانتييجو)، والمكسيك (شارع برينسيبال، ومكسيكو سيتي). وعرض في أوروبا بإنجلترا (لندن ويستفيلد ستراتفورد سيتي، وفور ديالز، ويستفيلد سكوير، ويستفيلد)،