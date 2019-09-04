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«القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي» يكرم خالد الصاوي

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
مسرح - أرشيفية
مسرح - أرشيفية
أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، عن تكريمه في دورته المقبلة والتي تحمل رقم 26، الفنان خالد الصاوي، لما قدمه للمسرح من أعمال ككاتب ومخرج وممثل، كما أنه من مؤسسى تيار المسرح المستقل وأسس فرقة الحركة المسرحية التي قدمت الكثير من الأعمال المسرحية، وشارك ببعضها في دورات سابقة بمهرجان المسرح التجريبي. ويعقد المؤتمر الصحفى للدورة "26" لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، فى تمام الساعة الخامسة مساءً.
ومن المقرر أن يحضر مؤتمر المهرجان، الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتورة دينا أمين مديرة المهرجان، والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية، وغيرهم العديد من الشخصيات المسرحية. مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر، ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه،
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نجوم يجربون حظهم مع البطولة| «نوستالجيا» خالد الصاوي

يبدو أن موسم "الأوف سيزون" كان فرصة للكثير من الفنانين الذين ينشغلون حاليًا بالتحضير لمشروعات درامية جديدة، سيكون هم أبطالها، ولعل السبب وراء ذلك هو قبول الجمهور لهم لموهبتهم التي برزت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وحتمًا ستكون تجربة البطولة المطلقة الأولى نقطة فارقة فى مشوارهم الفني حال النجاح، وليست الفرصة التي أتيحت لبعض النجوم لكي يعيشوا حالة النجاح بالبطولة المطلقة، قاصرة فقط على الدراما، بل امتدت إلى السينما أيضا التي فتحت ذراعها للكثيرين بالفترة الأخيرة، فهل ستكون التجربة ناجحة أم رهانا خاسرا؟
نجوم الفن والإعلام والمشاهير يحتفلون بعرض 3 أيام فى الساحل ل محمد هنيدي (16)

محمد هنيدي يدعو منتخب اليد لحضور «3 أيام فى الساحل»

دعا الفنان الكوميدي محمد هنيدي منتخب مصر لكرة اليد الفائزين بكأس العالم للناشئين، لحضور العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، يوم الجمعة القادم، في مسرح "كايرو شو" في مدينة 6 أكتوبر، وأوضح مصدر بـ"كايرو شو" أنه سيتم تنظيم استقبال مميز للاعبي المنتخب والجهاز الفني، وسيلتقي نجوم العرض الذين أبدوا حماسا وترحيبا كبيرا بهؤلاء الشباب الذين استطاعوا تحقيق إنجاز رياضي كبير لمصر على مستوى العالم. يشارك فى المسرحية كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف، وهي من إخراج مجدي الهواري.
اسما-شريف-منير-وابنتها (2)

مشاهير الفن مع أبنائهم في أول يوم دراسي (صور)

يبدو أن النجوم أيضا يقدسون أول يوم دراسي، مثل جميع الآباء والأمهات، فيحرصون على التقاط صور مع أبنائهم أول يوم وهم بالزي المدرسي، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد مبكرًا في المدارس "الإنترناشيونال" على أن تلحق بهم المدارس الخاصة والحكومية منتصف سبتمبر، حرص عدد كبير من المشاهير على الاحتفال بانطلاق الموسم الدراسي، وقاموا بنشر صور لأبنائهم وهم يصطحبونهم إلى المدرسة مع تمنيات لهم بالتوفيق، ومن بينهم الفنانة روجينا، التي نشرت مجموعة من الصور مع ابنتها "مريم" على «إنستجرام» بصحبة والدها أشرف زكي، وعلقت قائلة: «Back to school».
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خالد-الصاوى-فيلم-الضيف

نجوم يجربون حظهم مع البطولة| «نوستالجيا» خالد الصاوي

يبدو أن موسم "الأوف سيزون" كان فرصة للكثير من الفنانين الذين ينشغلون حاليًا بالتحضير لمشروعات درامية جديدة، سيكون هم أبطالها، ولعل السبب وراء ذلك هو قبول الجمهور لهم لموهبتهم التي برزت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وحتمًا ستكون تجربة البطولة المطلقة الأولى نقطة فارقة فى مشوارهم الفني حال النجاح، وليست الفرصة التي أتيحت لبعض النجوم لكي يعيشوا حالة النجاح بالبطولة المطلقة، قاصرة فقط على الدراما، بل امتدت إلى السينما أيضا التي فتحت ذراعها للكثيرين بالفترة الأخيرة، فهل ستكون التجربة ناجحة أم رهانا خاسرا؟
ولاد رزق

هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
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«دماء على أبواب الموساد».. خالد الصاوي يعود للدراما

بعد 3 سنوات من الابتعاد يعود النجم خالد الصاوي، للدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل "دماء على أبواب الموساد" بشخصية عالم الذرة المصري يحيى المشد الذي تعرض للاغتيال في باريس 14 يونيو 1980. ويبدو أن النجم خالد الصاوي قد وجد ضالته أخيرًا في العودة إلى الدراما بعد ثلاث سنوات من الغياب للمرة الأولى دفعة واحدة بمشواره مع عالم المسلسلات منذ "هي ودافنشي" الذي عُرض عام 2016، وذلك بعدما استقر على عمل درامي جديد يقوم ببطولته على أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.
فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد.. «خيال مآتة» في المركز الثالث

حقق فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، أمس الجمعة إيرادات بلغت نحو 809 آلاف و952 جنيها، محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام العيد، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني والنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل نحو 2 مليون و485 ألفًا و926 جنيهًا، و"الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد والنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو مليون و301 ألف و251 جنيهًا.
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