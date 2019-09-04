«القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي» يكرم خالد الصاوي

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

مسرح - أرشيفية

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، عن تكريمه في دورته المقبلة والتي تحمل رقم 26، الفنان خالد الصاوي، لما قدمه للمسرح من أعمال ككاتب ومخرج وممثل، كما أنه من مؤسسى تيار المسرح المستقل وأسس فرقة الحركة المسرحية التي قدمت الكثير من الأعمال المسرحية، وشارك ببعضها في دورات سابقة بمهرجان المسرح التجريبي. ويعقد المؤتمر الصحفى للدورة "26" لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يحضر مؤتمر المهرجان، الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتورة دينا أمين مديرة المهرجان، والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية، وغيرهم العديد من الشخصيات المسرحية. مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر، ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه،