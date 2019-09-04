تشان يصب غضبه على يوفنتوس بسبب دوري الأبطال

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

إيمري تشان

أعرب متوسط ميدان يوفنتوس، الألماني إيمري تشان، عن استيائه الشديد من استبعاده من قائمة السيدة العجوز المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعدما قرر مدرب الفريق ماوريسيو ساري استبعاد كل من ماريو ماندزوكيتش وإيمري تشان، من القائمة التي ستستهل مشوارها في البطولة الشهر الجاري، بعدما وقع اليوفي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من أتليتكو مدريد الإسباني وبايرن ليفركوزن الألماني ولوكومتيف موسكو الروسي، ويأمل البيانكونيري في استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996.

وقال إيمري تشان حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية: "أشعر بصدمة كبيرة من ذلك القرار، تحدث مع المدرب ماوريسيو ساري لمدة دقيقة تقريبًا، وفشل في تبرير الأمر بالنسبة لي". وتابع الدولي الألماني: "أشعر بغضب شديد من ذلك الأمر، سأحاول تقييم الموقف والوصول إلى استنتاج، ومن ثم سأتحدث مع إدارة النادي، مباشرة عقب

وقال إيمري تشان حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية: "أشعر بصدمة كبيرة من ذلك القرار، تحدث مع المدرب ماوريسيو ساري لمدة دقيقة تقريبًا، وفشل في تبرير الأمر بالنسبة لي".



وتابع الدولي الألماني: "أشعر بغضب شديد من ذلك الأمر، سأحاول تقييم الموقف والوصول إلى استنتاج، ومن ثم سأتحدث مع إدارة النادي، مباشرة عقب عودتي بعد نهاية فترة التوقف الدولي".



وأضاف: "الأسبوع الماضي حصلت على وعود بأمور مختلفة تمامًا عن ذلك، فباريس سان جيرمان أراد ضمي هذا الصيف، ولكني رفضت العرض وفضلت البقاء مع يوفنتوس، وكان شرطي الوحيد حينها أن أتواجد في قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا".



يذكر أن يوفنتوس ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، من ربع النهائي، وذلك بعد الخسارة أمام أياكس الهولندي.