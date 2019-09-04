الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم المنح والإجازات

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من جانب عددٍ من الوزارات. وجاء مشروع القانون في 32 مادة، بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 4 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات وأحكاما عامة، فيما يتعلق الباب الثاني بأسس تشكيل اللجنة التنفيذية المختصة بذلك، ويختص الباب الثالث بمعايير تنظيم وشروط البعثات والمنح والإجازات، ويُشير الباب الرابع إلى العقوبات المنصوص عليها للمخالفين لأحكام هذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، كما تسري أحكامه على شاغلي الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أياً كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد. وبصدور