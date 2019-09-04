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لا تتناولها قبل النوم.. هذه الأطعمة تسبب الكوابيس

وجد الباحثون أن تناول الأطعمة الدهنية مثل رقائق الشيبسي قبل النوم مباشرة، تسبب في حدوث اضطرابات في النوم للمشاركين، بالإضافة إلى الأحلام المزعجة
تحرير:فيروز ياسر ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
أطعمة تسبب الكوابيس
أطعمة تسبب الكوابيس
قد تسهر ليلا وحيدا أو مع أسرتك لمشاهدة فيلم رعب أو بعض الأفلام الخاصة بالجريمة والإثارة، وإذا كان لديك قلب ضعيف ولكنك تعنِد أمام ذلك، فقد تتعرض للأحلام المزعجة، وما يزيد الأمر سوءًا تناولك بعض الأدوية التي تسبب نفس المشكلات. هل تعلم أن الوجبات الخفيفة التي تختارها يمكن أيضًا أن تعرقل نوعية نومك؟ فالأطعمة التي تستهلكها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر فى نمط نومك وتتحكم في أنواع أحلامك في الليل؛ لذا إذا كنت تستمتع بالوجبات الخفيفة في أثناء النوم، فقد ترغب في التفكير مرتين في الأطعمة التي تختارها.
الأطعمة الغنية بالتوابل ربما تكون قد سمعت عن أن الأطعمة الغنية بالتوابل والصلصة الحارة تسبب أحلامًا سيئة، وربما تكون قد جربتها بنفسك، وعلى الرغم من أنك قد تقول إن هذا الأمر شائع، فإن الدراسات أثبتت صحته، فقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة "فرونتيرز في علم النفس" أن الأشخاص الذين تناولوا الصلصة الحارة قبل
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فوائد-الصيام

قبل اتباع «الصيام المتقطع».. تعرف على أضراره وفوائده

توجد العديد من الآليات المتعلقة بالتخسيس وفقدان الوزن، ومن أشهرها الصيام المتقطع أو صيام يوم بديل، ولكن قبل البدء فيه أو اتخاذه نظاما غذائيا صحيا، عليك أولا النظر في عدد السعرات الحرارية المتناولة، فليس كل ما هو "تريند" يجب اتباعه دون وعي وتفهُّم لطبيعة الجسم، ومن جانب المخاطر، قد يعرضك لفقد العديد من العناصر الغذائية المهمة، ولكن يمكن حل هذه المشكلة من خلال تكثيف العناصر الغذائية، وتقسيمها إلى وجبات صغيرة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "live strong".
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دراسة: كوبان من المشروبات الغازية يؤدي إلى الوفاة

يقول خبراء التغذية دائمًا إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، من البنود الهامة في الحياة، ولكن توجد بعض الأطعمة والمشروبات التي تتناولها باستمرار دون وعي، تسبب العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ثبت في عدد من الدراسات مدى تأثيرها السيئ على صحة الجسم، كما أن عصير الفواكه الغني بكميات كبيرة من السكريات، يمكنك استبداله ببعض المشروبات الطبيعية، نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
التخلص-من-الشخير

للتخلص من الشخير.. توقف عن تناول السكريات واللحوم

الشخير من الأصوات الصادرة في أثناء النوم، توجد عدة أسباب له، يجب التعامل معها بحرص للتخلص من هذا الصوت المزعج، على سبيل المثال الإصابة بمشكلات في الأنف، أو النوم لساعات قليلة، بجانب النوم بطريقة خاطئة، جميعها أسباب تؤدي إلى الشخير في أثناء النوم، وليس ذلك فقط، ولكن الوزن الزائد أيضًا الذي يصل إلى السمنة، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية، وللتخلص منه يوجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها مثل السكر واللحوم الغنية بالدهون والقمح، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
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اطعمة-تحارب-التعب

إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة

في كثير من الأحيان قد تشعر بأن طاقتك انتهت ولا تستطيع القيام ببعض الأعمال الضرورية، وبالتالي يصيبك التدهور الشديد. الأطعمة والمشروبات تحتوي فى الغالب على نسبة عالية من الكربوهيدرات، خاصة من السكر أو الكافيين، فهذه الأشياء ستمنحك دفعة مؤقتة، لكنها غالبًا ما يعقبها تعطل، إذن تبحث عن أطعمة تحسن من طاقتك لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشعر بالصحة والحيوية، حيث يستخدم جسمك تلك العناصر لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
حب-الشباب-أثناء-الحمل

بثور الذقن دليل على التوتر.. بشرتك انعكاس لصحتك

دائما يشجع الأطباء على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام كوسيلة لمساعدتنا في الاعتناء بأجسادنا لعيش حياة أكثر سعادة، ولكن ما نأكله له أيضًا تأثير كبير فى حالة بشرتنا، فالنظر إلى البشرة يمكن أن يخبرنا بالكثير مما يحدث في الجسم، وينذر بتغيير بعض العادات الخاطئة؛ لذا يعتقد خبراء التغذية وخبراء الأمراض الجلدية أنهم قادرون على اكتشاف بعض حالات نقص الفيتامينات أو الأمراض الخطيرة فقط مما يظهر على البشرة، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
مرض السكر

8 علامات تحذيرية مبكرة لمرض السكري قد تتجاهلها

يمكن أن يرسل جسمك تحذيرات لمرض السكري دون أن تدرك، حيث تشير الإحصاءات الحالية إلى أن شخصا من بين كل 3 أشخاص مصاب بهذا المرض بالفعل ولا يدرك ذلك. الكثير من الأشخاص غير مدركين للأعراض أو يختارون تجاهلها، معتبرين أنها مشاكل صحية بسيطة حتى يصل الأمر إلى شهور وحتى سنوات، ولكن عندما يتم التشخيص المبكر والعلاج يتجنب هؤلاء الأشخاص المضاعفات الصحية وحتى الموت المبكر. أول شيء يجب أن تعرفه هو أن علامات وأعراض ما قبل السكري ومرض السكري هي نفسها لكل من البالغين والأطفال، كما يجب فهم الاختلافات بين النوع الأول والثاني.
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إصابات رئوية غامضة بين المراهقين.. هل السجائر السبب؟

رغم التحذيرات الشديدة من السجائر الإلكترونية، انتقل عدد كبير من الشباب والمراهقين إلى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لأمراض الرئة الغامضة في 14 ولاية، وبناء على ذلك يحقق مسؤولو الصحة في هذا الأمر خاصة أن السلطات الطبية أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المرضى سيتماثلون للشفاء الكامل. تشمل الأعراض صعوبة وضيقا في التنفس أو ألما في الصدر قبل دخول المستشفى، كما قال مسؤولو الصحة إن المرضى أبلغوا عن الحمى والسعال والقيء والإسهال، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
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