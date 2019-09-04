لا تتناولها قبل النوم.. هذه الأطعمة تسبب الكوابيس

وجد الباحثون أن تناول الأطعمة الدهنية مثل رقائق الشيبسي قبل النوم مباشرة، تسبب في حدوث اضطرابات في النوم للمشاركين، بالإضافة إلى الأحلام المزعجة
قد تسهر ليلا وحيدا أو مع أسرتك لمشاهدة فيلم رعب أو بعض الأفلام الخاصة بالجريمة والإثارة، وإذا كان لديك قلب ضعيف ولكنك تعنِد أمام ذلك، فقد تتعرض للأحلام المزعجة، وما يزيد الأمر سوءًا تناولك بعض الأدوية التي تسبب نفس المشكلات.
هل تعلم أن الوجبات الخفيفة التي تختارها يمكن أيضًا أن تعرقل نوعية نومك؟ فالأطعمة التي تستهلكها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر فى نمط نومك وتتحكم في أنواع أحلامك في الليل؛ لذا إذا كنت تستمتع بالوجبات الخفيفة في أثناء النوم، فقد ترغب في التفكير مرتين في الأطعمة التي تختارها.
الأطعمة الغنية بالتوابل
ربما تكون قد سمعت عن أن الأطعمة الغنية بالتوابل والصلصة الحارة تسبب أحلامًا سيئة، وربما تكون قد جربتها بنفسك، وعلى الرغم من أنك قد تقول إن هذا الأمر شائع، فإن الدراسات أثبتت صحته، فقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة "فرونتيرز في علم النفس" أن الأشخاص الذين تناولوا الصلصة الحارة قبل
الأطعمة الغنية بالتوابل
ربما تكون قد سمعت عن أن الأطعمة الغنية بالتوابل والصلصة الحارة تسبب أحلامًا سيئة، وربما تكون قد جربتها بنفسك، وعلى الرغم من أنك قد تقول إن هذا الأمر شائع، فإن الدراسات أثبتت صحته، فقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة "فرونتيرز في علم النفس" أن الأشخاص الذين تناولوا الصلصة الحارة قبل النوم واجهوا صعوبة في النوم وأصيبوا بأحلام مرهقة.
تغير الأطعمة الغنية بالتوابل درجة حرارة الجسم، ما يغير تكوينات الأحلام، وأظهرت دراسة أجرتها إحدى جامعات أستراليا أن الصلصة الحارة تزعج أنماط النوم، نتيجة نشاط الدماغ الذي يمكنه إنتاج الكوابيس؛ لذا فكر جيدا قبل تناولها مساءً، وذلك فقا لما ذكره موقع List verse.
الكوكيز والكيك
غالبا قيل لك منذ أن كنت طفلا إن السكر قبل النوم فكرة سيئة، ومن أكثر ما تعرفه أن السكر يمكن أن يزيد من خطر زيادة الوزن وأمراض القلب والسكري والسرطان، ولكنه قد يسبب أيضًا أحلامًا سيئة؛ ولهذا السبب من الجيد الابتعاد عن الكوكيز والكيك قبل الذهاب إلى السرير، وذلك وفقا لنتائج نشرت في مجلة Frontiers in Psychology.
الجبنة
عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي من المرجح أن تمنحك الكوابيس، فإن قطع الجبنة في القمة، حيث إن منتجات الألبان تسبب الكوابيس، فقد أبلغ ما يقرب من 44% من المشاركين في الأبحاث عن وجود أحلام مزعجة بعد تناول الجبنة ومنتجات الألبان الأخرى.
صوص السلطة
يمكن أن تسبب الصلصات الحلوة وغيرها أحلاما سيئة، حيث تحتوي على سكريات خفية قد تبقيك مستيقظًا طوال الليل أو حتى تزعج نومك، لذا قبل إضافة الصلصة تحقق من الملصق للعثور على السكريات.
وأظهرت الدراسة التي أجريت في مجلة علم النفس أن بعض المشاركين شاهدوا أحلاما مزعجة، وذلك لأن السكر الزائد وعدم تكيف الدهون بشكل كافٍ سيعوق نومك إما عن طريق إنتاج الأحلام وإما بالتسبب في استيقاظك في أثناء الليل.
المكرونة
الكربوهيدرات هي جزء أساسي من نظام غذائي متوازن لأن الجسم يحولها إلى جلوكوز، وهي نوع من السكر، وعلى الرغم من أنها مهمة للجسم، فمن الأفضل عدم استهلاكها قبل النوم، فإنها مثل السكر تعطل أنماط النوم كما أنها قد تسبب الكوابيس.
ذكر المشاركون في دراسة حديثة أن لديهم أحلامًا مزعجة عند النوم بعد تناول المكرونة أو الخبز، ثم أظهرت الدراسة أن المكرونة تسببت في أحلام مزعجة أكثر من جميع الأطعمة الأخرى باستثناء الألبان والأطعمة الغنية بالتوابل؛ ولهذا لا عيب في تناول عشاء لذيذ، ولكن من الأفضل الحصول عليه في وقت مبكر.
الشيبسي
الأطعمة الدهنية مثل رقائق البطاطس، تعد ضارة بالصحة لأنها تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن تناول الأطعمة مثل الشيبسي تسبب في حدوث اضطرابات في النوم للمشاركين، بالإضافة إلى الأحلام المزعجة، وأظهرت النتائج أن هذا الطعام يعطل الجهاز الهضمي ومن ثم يجعلك لا تنام بشكل جيد، إذ يعمل جسمك بشكل إضافي لهضم الطعام في أثناء محاولتك النوم، لذا من الأفضل تناول وجبة صحية قبل النوم.
الشيكولاتة
يمكن أن تؤدي الشيكولاتة إلى تعطيل النوم وتسبب كوابيس عنيفة، حيث تحتوي على مادة الكافيين التي يمكن أن تسبب أحلاما سيئة.
ومن المعروف أن الشيكولاتة تحتوي على مركبات لها تأثيرات نفسية فى الدماغ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الأحلام، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة داخلها قد تعطل النوم، إلى جانب مادة الثيوبرومين التي ترفع من معدل ضربات القلب، ما يجعلك مستيقظا طوال الليل.