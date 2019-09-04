لا تتناولها قبل النوم.. هذه الأطعمة تسبب الكوابيس

وجد الباحثون أن تناول الأطعمة الدهنية مثل رقائق الشيبسي قبل النوم مباشرة، تسبب في حدوث اضطرابات في النوم للمشاركين، بالإضافة إلى الأحلام المزعجة

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

أطعمة تسبب الكوابيس

قد تسهر ليلا وحيدا أو مع أسرتك لمشاهدة فيلم رعب أو بعض الأفلام الخاصة بالجريمة والإثارة، وإذا كان لديك قلب ضعيف ولكنك تعنِد أمام ذلك، فقد تتعرض للأحلام المزعجة، وما يزيد الأمر سوءًا تناولك بعض الأدوية التي تسبب نفس المشكلات. هل تعلم أن الوجبات الخفيفة التي تختارها يمكن أيضًا أن تعرقل نوعية نومك؟ فالأطعمة التي تستهلكها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر فى نمط نومك وتتحكم في أنواع أحلامك في الليل؛ لذا إذا كنت تستمتع بالوجبات الخفيفة في أثناء النوم، فقد ترغب في التفكير مرتين في الأطعمة التي تختارها.

الأطعمة الغنية بالتوابل ربما تكون قد سمعت عن أن الأطعمة الغنية بالتوابل والصلصة الحارة تسبب أحلامًا سيئة، وربما تكون قد جربتها بنفسك، وعلى الرغم من أنك قد تقول إن هذا الأمر شائع، فإن الدراسات أثبتت صحته، فقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة "فرونتيرز في علم النفس" أن الأشخاص الذين تناولوا الصلصة الحارة قبل