الحدود بين الكويت والعراق.. تاريخ من الخلاف والنزاع

الكويت أشارت إلى أنه تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحرية في خور عبد الله، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة وقد تم إخطار العراق
لا تزال الحدود بين الكويت والعراق مثار خلافات دائمة، إذ مرت بتاريخ طويل من الشد والجذب، فرغم أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية مزيدا من التحسن المتسارع، فإن الكثير من الملفات العالقة بقيت دون حسم، وفي مقدمتها الحدود.
وعادت الخلافات إلى الضوء بعد إعلان الكويت عن بناء منصة بحرية فوق منطقة "فشت العيج" البحرية، وهو ما دفع العراق للجوء إلى الأمم المتحدة، وتقديم شكوى اتهم فيها الكويت بمحاولة تغيير الحدود البحرية، كما اتهم في رسالته الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود بين البلدين.
خطوة طال انتظارها
وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة "الراي" الكويتية، عن أن المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة في 7 أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، مطالبا بـ"تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس"، مبينة أن "بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي
خطوة طال انتظارها
وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة "الراي" الكويتية، عن أن المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة في 7 أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، مطالبا بـ"تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس"، مبينة أن "بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده".
وقالت النائبة العراقية عالية نصيف، إن حكومة بلادها أقدمت على خطوة انتظرناها منذ مدة طويلة ولم نقطع الأمل في تحقيقها، فالكويت اليوم متهمة أمام مجلس الأمن باتباع سياسة فرض الأمر الواقع والتجاوز على الحدود البحرية العراقية بعد العلامة 162 في خور عبد الله.
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ودعت النائبة حكومة بلادها إلى إلغاء اتفاقية "خور عبد الله" الحدودية الموقعة مع الكويت، مطالبة بتقديم شكوى ضد الأخيرة على خلفية تشييدها ميناء بموقع قالت إنه "يخالف قانون البحار وقرار مجلس الأمن" ذا الصلة.
وأضافت النائبة العراقية أن "التجاوزات" جرت من خلال تدعيم منطقة ضحلة وتشييد مرفأ عليها دون الحصول على موافقة العراق، معتبرة أن هذا التصرف من قبل الكويت "خرق فاضح للقوانين الدولية وقانون البحار واعتداء على سيادة العراق".
حق سيادي
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد أن بناء منصة بحرية فوق منطقة "فيشت العيج" الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية "حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي".
وقال المصدر المسؤول إن وزارة الخارجية تسلمت مذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمها إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد عليها متضمنا الآتي: "إن دولة الكويت تؤكد أن المياة الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1967 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثه بتاريخ 19 أكتوبر 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة".
وأضاف أن "فشت العيج" هي مساحة من الأرض مكونة طبيعيا فوق سطح البحر وتقع في المياه الإقليمية الكويتية، وعليه فإن بناء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي.
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وأوضح أنه تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحرية في خور عبد الله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية- العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة، كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 8 فبراير 2017، بحسب "الألمانية".
الشكوى العراقية ضد الكويت في الأمم المتحدة أثارت أيضا غضب برلمانيين كويتيين واستياءهم، وطالبوا على أثرها بلادهم بردود "عملية وموضوعية، واحتياطات أمنية ودبلوماسية".
وشهد مجلس الأمة ردود فعل غاضبة بين النواب الذين عبروا عن استيائهم، مطالبين الحكومة بـ"ردود عملية".
عدَّ النائب الكويتي أسامة الشاهين "شكوى حكومة العراق ضد الكويت سلوكا مستفزا ليس مستغربا من جار الشمال!"، مضيفا: "أطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة".
كما علقت النائبة صفاء الهاشم على الشكوى قائلة: "هذا هو نهج العراق منذ أمد! فعلا، الكحل بعين الرمدة خسارة".
تاريخ من النزاع
النزاع الحدودي بين العراق والكويت بدأ في زمن الحكم العثماني، إذ إن في سنة 1931م تم التوقيع في لندن على اتفاقية بين كل من بريطانيا (الدولة الحامية للكويت آنذاك) والدولة العثمانية (حيث كان العراق تحت الحكم العثماني)، وقد حددت المادة السابعة من هذه الاتفاقية خط الحدود بين الكويت والبصرة، ولم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب قيام الحرب العالمية الأولى.
واستمر الخلاف الحدودي حتى قيام ثورة 17- 30 يوليو التي رفضت هي الأخرى توصيف الحدود، واستغلت الكويت ظروف حرب العراق مع إيران في التوسع على حساب الأراضي العراقية، ما دفع العراق، بالإضافة إلى أسباب أخرى، إلى اجتياح الكويت في 1990، ما أوقع العراق على أثرها تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وصف العراق بأنها دولة مهددة للسلم والأمن الدوليين، وخرق المادة (39) من الفصل السابع.
وفي 2012 وقعت اتفاقية خور عبد الله وهي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، وتمت مصادقة مجلس النواب العراقي عليها في بغداد في 25 نوفمبر 2013، وذلك استكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
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ووقعت حكومة نوري المالكي على الاتفاقية، لكن التصويت خلال السنوات الأخيرة على منح قناة خور عبد الله للكويت وتخصيص 750 ألف دولار تكاليف ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، أثار زوبعة من الانتقادات والاتهامات المتبادلة بين السياسيين الحاليين بعضهم وبعض بتلقي الرشاوى مقابل الموافقة عليها، بينما تعالت صيحات الاستهجان وكثرت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الرافضة لتلك الاتفاقية.
وخور عبد الله قناة مائية، أثارت الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة بعد اتفاق الحكومة الحالية مع الكويت على ترسيم الحدود بشكل يخدم مصالح الأخيرة ويجحف بحق العراق، بحسب ما تراه شخصيات عراقية.
ويقع خور عبد الله في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.